Урожай зерна превысил 100 млн тонн

К 1 октября в России намолочено 100,4 млн т зерна в бункерном весе, зерновые и зернобобовые агрокультуры убраны с 38,9 млн га или 86,7% площадей, следует из оперативных данных Минсельхоза. В 2017 году к этой дате урожай составлял 124,3 млн т в первоначально оприходованном весе, средняя урожайность на текущий момент уступает прошлогодней на 4,3 ц/га или на 14%.



В том числе пшеницы нового урожая к началу октября произведено 68,3 млн т, обмолочено 89% площадей. В Центральном, Южном, Северо-Кавказском и Приволжском федеральных округах убрано 99% посевов агрокультуры. На Урале и в Сибири уборочные работы продолжаются: здесь кампания завершена на 81% и 58% соответственно. В Алтайском крае пшеница собрана с 67% площадей, при этом средняя урожайность в регионе составляет 16,4 ц/га, что выше прошлогоднего уровня на 10%. Согласно информации алтайского Минсельхоза, к 1 октября в целом по зерновым темп уборочных работ превысил прошлогодний уровень, и если в прошлом году на эту дату зерновые и зернобобовые агрокультуры были обмолочены с 68% площадей, то сейчас — с 73%. «Оптимальные темпы уборки в крае достигнуты за счет благоприятных погодных условий. Выйти на такие темпы хозяйства смогли в этом сезоне к 17 сентября», — говорится в сообщении регионального ведомства. В Омской области, втором сибирском регионе-лидере, к 1 октября обмолочено только 51% посевов пшеницы, но урожайность также превышает прошлогоднюю (16,4 ц/га против 15,4 ц/га в 2017-м).



Ячмень в России обмолочен с 94% уборочных площадей, валовой сбор к 1 октября составляет 7,4 млн га при снижении урожайности на 20% до 22,5 ц/га. Урожайность ячменя не превышает прошлогодний уровень во всех федеральных округах, за исключением Сибири, где она выросла на 8% до 21,1 ц/га. В макрорегионе агрокультура убрана с 69% площадей.



Кукуруза на зерно в целом по стране обмолочена с 921 тыс. га или на 38% от плана, что немного выше показателя в это время в 2017-м. Намолочено 3,5 млн т в бункерном весе при сокращении урожайности на 21% до 37,5 ц/га. В том числе на юге страны, пострадавшем от засушливых условий в конце весны и начале лета, урожайность снизилась на 31%. Так, в Краснодарском крае сбор с 1 га оказался на 44% меньше, чем годом ранее (28,3 ц/га), в Адыгее — на 45% (22,8 ц/га), в Ставропольском крае — на 31% (32,9 ц/га). В то же время в центральной части страны, где уборка завершена на четверть, урожайность превышает прошлогоднюю и составляет 71,2 ц/га, что на 17% выше, чем на аналогичную дату 2017-го.



Последний прогноз Минсельхоза по урожаю в нынешнем году — 105 млн т в зачетном весе. Как заявил глава ведомства Дмитрий Патрушев на «правительственном часе» в Госдуме 19 сентября, такой объем находится на уровне показателя госпрограммы и превышает средний показатель за десятилетие (99 млн т). «Соответственно, 105 млн т — это достойный урожай, который позволит гарантировать аграриям хорошие цены», — отметил Патрушев. По данным аналитической компании «ПроЗерно», к к концу сентября пшеница продавалась более чем в 1,5 раза дороже, чем годом ранее. Так, цены на пшеницу 3-го класса к 28 сентября находились на уровне 12,3 тыс. руб./т (EXW, европейская часть страны, с НДС), что на 51% выше чем в 2017-м, 4-го класса — 11,4 тыс. руб./т (на 67% выше), фуражная пшеница — 10,3 тыс. руб./т (на 80% выше). Цены на фуражный ячмень поднялись до 11,5 тыс. руб./т, что на 84% больше, чем год назад.



Эксперты зернового рынка по-прежнему оценивают итоговый урожай выше ожиданий Минсельхоза. Так, в конце сентября Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) понизил свой прогноз до 108,6 млн т, в том числе 69,2 млн т пшеницы, 16,7 млн т ячменя и 10,6 млн т кукурузы. Как пояснял гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько на конференции Russian Crop Production-2018/19, прогноз пересмотрен в связи со списанием около 700 тыс. га площадей пшеницы к уборке. Одновременно Минсельхоз списал 382 тыс. га посевов ячменя и 79 тыс. га кукурузы. При этом, как отметил Рылько, пересмотр площадей пока произошел только за счет европейской территории страны, так что возможны дальнейшие сокращения по Уралу и Сибири.



Аналитический центр «СовЭкон» прогнозирует итоговый валовой сбор зерна в 108,2 млн т, в том числе 69 млн т пшеницы, 16,8 млн т ячменя и 10,6 млн т кукурузы. Оценка аналитического центра «Русагротранса» находится на уровне 109 млн т зерна — 69,6 млн т пшеницы, 16,8 млн т ячменя и 10,6 млн т кукурузы. «ПроЗерно» ожидает сбор в объеме 110,2 млн т, в том числе около 70 млн т пшеницы, 17 млн т ячменя и 10 млн т кукурузы. В прошлом году урожай зерна в России составил рекордные 135,4 млн т.

