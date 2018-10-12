Сибирь нагнала прошлогодний темп уборки пшеницы

Согласно оперативному мониторингу Минсельхоза, к 11 октября пшеница в России обмолочена с 25,8 млн га или 97% уборочных площадей. В том числе в Центре страны она собрана на 99,8%, в Поволжье — на 99,5%, на Юге — на 99,4%. Работы завершаются на Урале, где убрано 96% посевов, а также в Сибири (90%).



При этом Сибирь отыграла отставание от прошлогоднего темпа уборки, сообщает аналитический центр «СовЭкон». «Погода, которая весной привела к серьезным задержкам сева, подыграла аграриям в конце сентября и в первой декаде октября», — отмечают аналитики центра. В Алтайском крае, крупнейшем производителе пшеницы в Сибири, уборочная кампания уже проведена на 99,5%. По данным Минсельхоза региона, выйти на максимальные темпы аграриям позволили погодные условия, установившиеся в регионе после 17 сентября.



В Омской области, втором сибирском регионе-производителе, пшеница обмолочена с 85% площадей, в ряде районов работы уже завершены. «Аграрии Омской области ежедневно наращивают темпы уборочных работ, чтобы в ближайшие дни завершить уборку урожая. Тем более что синоптики прогнозируют резкое понижение суточной температуры в период с 12 по 18 октября, ожидаются ночные заморозки, местами пройдет мокрый снег», — сообщает Минсельхоз Омской области.



Новосибирская область, где дважды за сезон из-за плохой погоды вводился режим ЧС, планирует выйти на валовой сбор зерна не ниже прошлогоднего. «Слава Богу, сейчас погодные условия позволяют это делать [убрать урожай]. Критической ситуации с зерном в этом году у нас не предвидится, несмотря на то, что посевная и погодные условия этого года, конечно, были сложные», — рассказал в четверг и. о. начальника отдела надзора в области карантина растений управления Россельхознадзора по Новосибирской области Константин Пикулев. По данным Минсельхоза России, пшеница в регионе обмолочена с 83% уборочных площадей.



При этом урожайность пшеницы в Сибири остается рекордно высокой — 17,9 ц/га против 16,8 ц/га в прошлом году и 15,8 ц/га в 2016-м, отмечает «СовЭкон». В результате, несмотря на заметное сокращение площади под агрокультурой (-0,66 млн га), ее сбор ожидается на уровне среднегодового производства за последние пять лет (9,3 млн т). Однако обратной стороной высокой урожайности является снижение качества. Так, по данным Центра оценки качества зерна, на 8 октября доля продовольственной пшеницы в округе снизилась до 77,7%, в том числе в Алтайском крае — до 76% против 88% годом ранее.



В целом по стране, по оперативным данным федерального Минсельхоза, валовой сбор пшеницы составляет 72,1 млн т в бункерном весе, что на 17% ниже прошлогоднего объема на эту дату. Ранее на этой неделе аграрное ведомство сообщило о повышении прогноза урожая зерновых до 106 млн т (в весе после доработки), в том числе пшеницы — до 68-69 млн т вместо прогнозировавшихся ранее 64,4 млн т. В этих пределах находятся и прогнозы аналитиков зернового рынка: так, сентябрьская оценка «СовЭкона» - на уровне 69 млн т, Российского зернового союза - 68 млн т. Институт конъюнктуры аграрного рынка на прошлой неделе скорректировал прогноз с 69,3 млн т до 69,8 млн т.



Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (FAS USDA) в четверг в своем очередном обзоре снизила прогноз по сбору пшеницы в России с 71 млн т до 70 млн т без учета Крыма (еще около 0,5 млн т). Несмотря на это, оценка российского экспорта по итогам сезона-2018/19 сохранена в объеме 35 млн т «на фоне адекватных запасов и высокого глобального спроса». «Несмотря на сокращение производства по сравнению с прошлогодним рекордом, российский урожай пшеницы является третьим в истории. Кроме того, Россия имеет достаточные переходящие запасы, в результате чего предлагает самые конкурентоспособные цены на пшеницу на экспорт», — говорится в обзоре FAS USDA.



Другие ведущие мировые экспортеры пшеницы в этом сезоне также сократят производство из-за неблагоприятных погодных условий. Так, прогноз для Австралии понижен еще на 1,5 млн т до 18,5 млн т против 21,3 млн т в сезоне-2017/18 и 31,8 млн т в 2016/17. В Евросоюзе урожай пшеницы по сравнению с прошлым маркетинговым годом сократится на 14,2 млн т до 137,5 млн т. «Это позволит России увеличить долю на рынках Азии и Африки, которую традиционно занимали эти два экспортера», — отмечает FAS USDA.

