Агропроизводство сократилось на 3,3%

Производство сельхозпродукции в России в сентябре снизилось на 6% к аналогичному месяцу 2017-го, до 1,1 трлн руб., сообщил Росстат. Таким образом, падение наблюдается второй месяц подряд. При этом статистическое ведомство пересмотрело в сторону уменьшения показатель за август: если ранее сокращение АПК оценивалось в 10,8%, то сейчас — в 11,3%. Также Росстат пересмотрел и ряд других ретроспективных данных по сельскому хозяйству с учетом итогов переписи 2016 года, в том числе рост АПК в 2017 году оценен в 2,5% против объявленных ранее 2,4%.



Таким образом, по итогам третьего квартала сельхозпроизводство сократилось на 6,1%, а за январь-сентябрь — на 3,3% до 3,6 трлн руб., подсчитал Росстат. Тем не менее, в прошлом месяце масштаб спада в сельском хозяйстве уменьшился, а с устранением сезонности выпуск сельхозпродукции в сентябре в помесячном выражении вырос на 0,7% после сопоставимого падения месяцем ранее, подсчитало Минэкономразвития.



«В то же время на годовую динамику сельского хозяйства продолжал оказывать негативное влияние эффект высокой базы августа-сентября прошлого года, когда в отрасли наблюдался догоняющий рост после отставания от нормального графика уборки урожая в середине лета», — говорится в подготовленном Минэкономразвития обзоре «Картина деловой активности». Падение сельского хозяйства, по мнению ведомства, стала главным фактором ухудшения динамики ВВП страны в третьем квартале 2018 года по сравнению со вторым кварталом: в июле-сентябре рост ВВП составил 1,3% против 1,9% в апреле-июне. Отрицательный вклад АПК в такую динамику составил -0,4 п. п.



Как следует из официальной статистики, сокращение сельхозпроизводства в последние два месяца обусловлено в первую очередь ситуацией в растениеводстве. На 1 октября в стране было намолочено 101 млн т зерна в бункерном весе, что на 19,5% меньше аналогичной даты 2017-го. Сахарной свеклы накопано 16,7 млн т или на 12,7% ниже уровня 2017-го. Картофеля и овощей к началу октября получено меньше на 0,6% и 3,8%.



Поголовье КРС к концу сентября сократилось на 0,6% к аналогичной дате 2017-го до 19,3 млн голов, том числе численность коров уменьшилась на 1% до 8,2 млн животных. При этом поголовье свиней выросло на 3% до 24,8 млн т, птицы — уменьшилось на 1,6% до 574,9 млн. За девять месяцев производство скота и птицы на убой выросло на 3,3% до 10,3 млн т, молока — на 1,1% до 24,6 млн т, яиц — на 0,8% до 34,3 млрд штук.



В паспорте обновленной госпрограммы развития сельского хозяйства запланирован рост АПК по итогам 2018 года на уровне 1,7%. Однако в действительности этот показатель может быть не достигнут, ранее констатировала Счетная палата. Главная причина — существенное снижение производства зерновых и зернобобовых агрокультур по сравнению с рекордными 135,4 млн т в 2017-м. А так как прошлый год является в госпрограмме базисным, существуют риски недостижения запланированного роста сельхозпроизводства и в 2019—2021 годах, полагают аудиторы Счетной палаты.



Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев ранее в октябре прогнозировал, что выпуск сельхозпродукции по итогам года может увеличиться на 1%. По его словам, несмотря на снижение урожайности зерна по ряду направлений наблюдается рост производства. В том числе аграрное ведомство ожидает, что по итогам года будет произведено свыше 15,1 млн т скота и птицы на убой в живом весе — на 3,6% больше, чем в прошлом году, а выпуск молока получится нарастить на 1,3% до 31,6 млн т.



В то же время аналитики оценивают, что аграрный сектор по итогам года все же покажет отрицательный результат. Так, Центр экономического прогнозирования Газпромбанка ранее оценивал, что из-за снижения урожая индекс производства сельхозпродукции в 2018-м составит 97,5%. Этот прогноз после публикования Росстатом новых данных остается в силе, отметила «Агроинвестору» руководитель центра Дарья Снитко. «Мы закладывали в прогноз снижение урожая примерно до 110-115 млн т по зерну, по прочим культурам и продукции животноводства тоже прогноз в целом сбывается», — пояснила она. Руководитель центра компетенций в АПК компании КПМГ в России и СНГ Виталий Шеремет также придерживался мнения, что внутренний рынок, вероятно, продемонстрирует отрицательную динамику. Институт конъюнктуры аграрного рынка, в свою очередь, ожидает, что темп прироста валовой продукции сельского хозяйства в этом году будет около нуля.

