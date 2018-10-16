Счетная палата видит риски невыполнения показателей госпрограммы АПК

Счетная палата видит риски недостижения показателей госпрограммы развития сельского хозяйства в 2019—2021 годах. Об этом говорится в заключении ведомства на проект федерального бюджета 2019-2021 годов (есть в распоряжении «Агроинвестора»). Как отмечается в документе, могут быть не выполнены два показателя из пяти.



Так, индекс производства продукции сельского хозяйства может оказаться ниже, чем это предусмотрено в проекте паспорта госпрограммы. В 2018 году индекс запланирован на уровне 101,7%, однако существуют риски недостижения прогнозного значения из-за того, что производство зерновых и зернобобовых агрокультур, по прогнозу Минсельхоза, составит 105 млн т (на прошлой неделе ведомство повысило оценку до 106 млн т), что на 22,5% ниже объема 2017-го (135,4 млн т). «В связи с тем что сельское хозяйство относится к высокорисковым отраслям экономики, а также по причине рекордного урожая базисного 2017 года отмечаются риски недостижения показателя также на период 2019—2021 годов», — говорится в заключении Счетной палаты. А невыполнение этого показателя в свою очередь «влечет существенные риски» недостижения показателя «Темп роста экспорта продукции АПК», отмечают аудиторы.



При этом эффективность выполнения госпрограммы за прошлый год оценить невозможно, констатирует Счетная палата. «В 2017 году из 127 целевых показателей (индикаторов) плановые значения на 2017 год установлены по 100 показателям, фактические значения представлены по 68 показателям (68%)», — говорится в заключении. С учетом того что доля показателей, по которым не представлены фактические значения, превышает 10%, госпрограмма, по мнению Счетной палаты, не подлежала оценке эффективности.



Минэкономразвития оценило степень эффективности реализации агрогоспрограммы в минувшем году в 84,9%, что соответствует уровню «ниже среднего». По оценке Счетной палаты, процент выполнения контрольных событий составил 89,1% (средний уровень), динамики достижения показателей за 2017 год по сравнению с 2016-м — 49,6% (низкий уровень), выполнения показателей - 88,5% (средний уровень), кассового исполнения госпрограммы к сводной бюджетной росписи — 94,1% (средний уровень), уровень управления госпрограммой - 66,7% (средний уровень).



При этом оценка Минэкономразвития не учитывает изменение финансирования в течение 2017 года, которое оказалось на 15% больше предусмотренного в госпрограмме объема, но при этом плановые показатели скорректированы не были, отмечает Счетная палата. В то же время в 2019 году, напротив, на текущий момент запланировано сокращение выделяемых денег. «По госпрограмме в 2019 году планируется уменьшение бюджетных ассигнований на 11,8 млрд руб. (4,7%) при увеличении значений и выполнения плановых четырех показателей, и сохранении значения одного показателя на уровне 2018 года», — написано в заключении. В 2020 году при увеличении бюджетных ассигнований на 184 млн руб. (0,1%) по сравнению с 2019-м предполагается рост по четырем показателям и снижение одного, а в 2021 году при уменьшении бюджетных ассигнований на 12,2 млрд руб. (5,1%) по сравнению с 2020-м — увеличение всех пяти показателей.



Ранее в октябре глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев признал, что в 2018-м рост сельхозпроизводства может замедлиться до 1% против 2,4% в 2017-м. «Ключевым объективным фактором здесь стали неблагоприятные погодные условия, которые оказали негативное влияние на урожайность зерна во многих регионах России», — говорил Патрушев. Тем не менее агроведомство уверено, что по итогам текущего года динамика останется положительной. Так, по ряду направлений наблюдается рост производства, в том числе в 2018 году будет произведено свыше 15,1 млн т скота и птицы на убой в живом весе, что на 3,6% больше, чем в прошлом году, 31,6 млн т молока (на 1,3% больше). Производство тепличных овощей в сельхозорганизациях, согласно прогнозу Минсельхоза, должно превысить 1 млн т.



В паспорте госпрограммы, проект которой внесен в Госдуму вместе с бюджетом, рост АПК в 2018 году запланирован на уровне 1,7%, в 2019-м — 2,8%, в 2020-м — 4,7%, а в 2021-м — 6,5%. Объем финансирования госпрограммы из федерального бюджета в следующем году предусмотрен на уровне 241,4 млрд руб., а в последующие два года — в 241,6 млрд руб. и 229,4 млрд руб. Ранее зампредседателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Айрат Хайруллин говорил «Агроинвестору», что в ходе рассмотрения проекта бюджета объем средств, выделенных на АПК, будет пересмотрен. В 2018 году, согласно фактической сводной бюджетной росписи на 1 сентября, на госпрограмму выделено 253,2 млрд руб.

