Правительство хочет сократить господдержку АПК

Правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2019 год и плановый период 2020—2021 годов. Как следует из пакета документов, финансирование госпрограммы развития сельского хозяйства на 2019 год, как и предполагалось ранее, заложено в размере 241,4 млрд руб. Это на 987,5 млн руб. меньше, чем было прописано в бюджете на текущий год, и на 11,8 млрд руб. ниже, чем в фактической сводной бюджетной росписи на 1 сентября. В 2020 году ассигнования из федерального бюджета заложены в размере 241,6 млрд руб., в 2021-м — 229,4 млрд руб.



«На изменение параметров финансового обеспечения государственной программы повлияло применение общих подходов к формированию законопроекта», — говорится в пояснительной записке. Так, с 2019 года будет прекращена реализация подпрограммы по устойчивому развитию сельских территорий (17 млрд руб. в 2017-м), отдельные ее мероприятия войдут в состав других госпрограмм. Кроме того, дополнительное финансирование экспорта агропродукции будет предусмотрено в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». По нему на развитие российского несырьевого экспорта в следующем году планируется выделить 82,5 млрд руб., однако непосредственно на вывоз продукции АПК из этой суммы пока решено направить лишь 583 млн руб. Как говорится в пояснительной записке, 463 млн руб. пойдут на «содействие деятельности» Россельхознадзора по расширению доступа на зарубежные рынки, в том числе приобретение оборудования, проведение исследований и разработку информационных систем. Еще 108 млн руб. — на создание центра анализа экспорта сельхозпродукции и изучение потенциальных рынков сбыта.



В то же время финансирование подпрограммы «Развитие отраслей АПК» в 2019 году планируется увеличить на 3,8 млрд руб. до 183,3 млрд руб. В том числе господдержку стимулирования инвестиционной деятельности предполагается нарастить со 104,9 млрд руб. в 2018-м (по сводной бюджетной росписи на 1 сентября) до 120,8 млрд руб. в 2019-м, следует из сводной информации по госпрограмме. В пояснительной записке отмечается, что рост предусмотрен «в целях обеспечения краткосрочного льготного кредитования». При этом на техническую модернизацию АПК в проекте бюджета предусмотрено лишь 2 млрд руб. против 10 млрд руб., выделенных в 2018-м. Также планируется сократить с 63,3 млрд руб. до 59,9 млрд руб. финансирование проекта «Развитие отраслей АПК, обеспечивающих ускоренное импортозамещение основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».



Подпрограмма «Обеспечение условий финансирования АПК» в следующем году может получить 58,1 млрд руб. против 56,8 млрд руб. в 2018-м. В том числе господдержка развития мелиорации и капитального ремонта гидротехнических сооружений должна вырасти на 1,8 млрд руб. до 13,3 млрд руб.



Ранее Минсельхоз заявлял о необходимости увеличить финансирование мероприятий по развитию сельского хозяйства в 2019 году до 302 млрд руб. Как сообщала «Агроинвестору» представитель министерства, «доведенных предельных объемов финансирования недостаточно для обеспечения развития приоритетных направлений сельхозпроизводства и выполнения ряда поручений, данных президентом и правительством». По подсчетам аграрного ведомства, только на выполнение показателей госпрограммы, в том числе на финансирование льготного кредитования, единой субсидии и развития мелиорации, необходимо 258,3 млрд руб. Еще 44 млрд руб., по мнению Минсельхоза, необходимо выделить на проект «Экспорт продукции АПК».



Аграрный комитет Госдумы рассчитывает, что в ходе рассмотрения проекта бюджета объем средств, выделенных на АПК, будет пересмотрен. «Надеемся, что сумма, предусмотренная на развитие АПК, будет увеличена до уровня 300-305 млрд руб.», — сообщил «Агроинвестору» зампредседателя комитета Айрат Хайруллин. По его словам, в сентябре депутаты провели встречу с министром сельского хозяйства Дмитрий Патрушевым, на которой он представил все расчеты министерства. «Сейчас идут консультации, по результатам которых, я рассчитываю, будут внесены корректировки», — отметил Хайруллин. Он уточнил, что, вероятно, изменения будут вноситься в качестве поправок при рассмотрении проекта бюджета нижней палатой.



Ранее Минсельхоз опубликовал проект обновленной программы развития сельского хозяйства. В соответствии с ней, производство продукции АПК в 2025 году должно вырасти на 16,3% к уровню 2017 года в сопоставимых ценах, в том числе продукции растениеводства — на 18,9%, животноводства — на 11,7%, пищевых продуктов — на 30,2%. За семь лет в отрасль, как предполагается, будет привлечено не менее 5,6 трлн руб. кредитных ресурсов, то есть не менее 800 млрд руб. ежегодно. Кроме того, на 30% должно вырасти производство семян новых отечественных сортов, на 20% — отечественной племенной продукции.

