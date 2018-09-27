Агрострахование посевов к 2025 году должно вырасти в 20 раз

Минсельхоз представил «дорожную карту» развития сельхозстрахования на 2018-2020 годы, которая содержит меры по восстановлению охвата посевов страховой защитой. Как сообщил представитель Национального союза агростраховщиков (НСА), предложенные меры основаны на изменении системы распределения единой субсидии между регионами на 2019 год — для них ее лимиты будут увеличены. Также в следующем году в пилотных регионах планируется отработать программы ускоренного развития сельхозстрахования.



«Предварительно для этой цели рассматриваются 22 региона, на которые в совокупности в 2017 году приходилось 56% возделываемых аграрных земельных ресурсов», — сообщает НСА. Кроме того, предполагается повысить гибкость действующей программы мультирискового страхования урожая, а также предоставить аграриям дополнительные страховые продукты. На следующем этапе должны быть разработаны программа возмещения потерь урожая с применением индекса урожайности, которая может позволить охватить малый и средний бизнес, и программа страхования тепличного овощеводства, учитывающая специфические риски этого производства.



Минсельхоз рассчитывает, что в 2019 году на субсидирование агрострахования поступит не менее 1,8 млрд руб. средств федерального и региональных бюджетов, а в 2020 году — не менее 2,26 млрд руб. В 2017-м на господдержку агрострахования было выделено 0,95 млрд руб. При этом, согласно сообщению НСА, Минсельхоз в ходе совещания выразил готовность расширить господдержку агрострахования, если совместные усилия министерства, регионов и НСА приведут к росту спроса на агрострахование.



Согласно расчетам аграрного ведомства, в результате реализации мер субсидированного агрострахования за период с 2018 по 2025 год охват посевных площадей страховой защитой на условиях господдержки должен увеличиться с 0,7% до 12-15%, то есть практически в 20 раз, рассказал «Интерфаксу» президент НСА Корней Биждов. «Аналогичный показатель доли застрахованных площадей уже стоял в планах 2014 года. Мы считаем, что этот уровень может быть превзойден», — сказал Биждов. Охват субсидируемым страхованием животноводства за период с 2018 по 2025 годы, согласно «дорожной карте» Минсельхоза, должен увеличиться более чем вдвое — с 14% до 30%.



На прошлой неделе глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев назвал агрострахование «проблемой, которая требует особого внимания». Выступая на «правительственном часе» в Госдуме, он рассказал, что по состоянию на 13 сентября в страховании урожая с господдержкой приняли участие лишь 15 регионов, застрахованная площадь составила 556 тыс. га. «Мы прекрасно понимаем, что этого недостаточно. В рамках единой субсидии будем обязывать регионы направлять деньги на агрострахование», — пообещал Патрушев. Он также отметил, что требуются усилия по нейтрализации негативных последствий от «обманов, тех невыплат, которые были сделаны, скажем так, не очень добросовестными страховыми компаниями, когда они уже получили свою страховую комиссию». По словам Биждова, НСА со своей стороны планирует усилить требования к ведению договоров и урегулированию убытков участниками союза, а также повысить требования при проведении проверок страховых компаний.



В 2017 году число договоров с господдержкой в растениеводстве уменьшилось на 67%, в результате чего на 68%, до 1,3 млн га, сократилась застрахованная посевная площадь. Исполнение госпрограммы составило всего 27% от целевых показателей охвата страхованием. Таким образом госпрограмма по этому направлению оказалась полностью проваленной, говорилось в обзоре «Мониторинга экономической ситуации», подготовленном экспертами РАНХиГС, Института Гайдара и Всероссийской академии внешней торговли. Как отмечают эксперты, по итогам прошлого года в России было застраховано лишь 1,7% всех посевов и посадок, что Минсельхоз объяснил поздним утверждением нормативных правовых актов. Однако проблема существует давно и возникла она не в 2017 году, замечают авторы обзора. Так, по данным Национального союза агростраховщиков, в начале этого года охват страхованием посевов продолжил снижаться.



В первом полугодии 2018 года было заключено 38,8 тыс. договоров страхования сельхозрисков против 42,4 тыс. договоров на аналогичную дату годом ранее. Объем рынка агрострахования в России в январе-июне 2018-го составил 1,7 млрд руб., что на 36% меньше показателя прошлого года. При этом самым крупным сегментом стало агрострахование без господдержки — его объем равнялся 904 млн руб. Как следует из данных Национального союза агростраховщиков, в первом полугодии в агросекторе работало 27 страховых компаний, из которых 11 осуществляли активные операции по агрострахованию.

