В 2019 году изменятся меры господдержки АПК

Минсельхоз объявил об изменениях системы господдержки АПК, которые произойдут в 2019 году. О корректировках рассказала замглавы ведомства Елена Фастова на круглом столе в ходе выставки «Золотая осень-2018». По ее словам, планируется изменить подходы к предоставлению единой субсидии и субсидии на компенсацию части прямых понесенных затрат, а также механизм страхования с господдержкой. Изменения направлены в первую очередь на рост экспорта продукции АПК до $45 млрд к 2024 году и на расширение малого и среднего предпринимательства в отрасли.



В частности, 2018 год станет последним, когда по госпрограмме компенсируются капитальные затраты на строительство тепличных комплексов, следует из презентации Фастовой. То, что Минсельхоз намерен свернуть возмещение CAPEX в следующем году, «Агроинвестору» подтвердила гендиректор ассоциации «Теплицы России» Наталья Рогова. «Но мы продолжаем бороться и просим сохранить эту меру до 2020 года включительно, как это и предполагалось ранее», — сказала она. Рогова отметила, что такие изменения стали неожиданностью для сектора и негативно скажутся на инвестициях. «Сейчас реализуется много проектов, и инвесторы рассчитывали на эту меру поддержки. А с учетом того, что капзатраты возмещаются по завершении строительства, получается, что те, кто введет комплексы в эксплуатацию в январе 2019 года, на субсидии рассчитывать уже не могут», — обеспокоена Рогова.



По ее оценке, сейчас строится около 300 га теплиц. «За последние пять лет мы возвели около 700 га, однако есть еще не менее 800 га старых теплиц, которые будут выбывать. Получается, через пять лет мы снова вернемся к тому, с чего начинали», — сетует Рогова. В 2018 году госпрограмма предусматривает возмещение 10% капзатрат по тепличным комплексам, в 2017-м было 20%. «Однако в этом году возмещения пока не было, есть еще долг и за 2017 год», — обратила внимание Рогова.



Кроме тепличного сектора изменения по возмещению части прямых понесенных затрат коснутся льноводства. Если изначально размер компенсации в льноводческих проектах составлял 50%, то теперь он снижен до 25%. Тем не менее, это самый высокий уровень компенсации капзатрат, отмечает руководитель проектов практики АПК «НЭО Центра» Максим Никиточкин. «Только еще одна подотрасль получила подобный уровень компенсации — молочное животноводство», — прокомментировал он «Агроинвестору». Кроме того, новацией стало включение в список поддерживаемых направлений создание мощностей по производству сухих молочных продуктов для детского питания и компонентов для них (размер возмещения 20%). Компенсация 20% затрат с 2019 года будет предусмотрена и для овцеводческих комплексов мясного направления. Также эта мера господдержки продолжит действовать для инвестиционных проектов в семеноводстве, селекции и строительстве хранилищ.



Елена Фастова заявила, что считает возмещение доли капзатрат не самым эффективным инструментом господдержки. По ее мнению, оптимальным является льготное кредитование, доля которого в направлении поддержки экспорта к 2020 году превысит 50%. «Сумма, запланированная на льготное кредитование в 2020 году — 27,2 млрд руб. — более чем в три раза превысит компенсацию капзатрат (4,3 млрд руб.) и компенсацию части затрат на транспортировку продукции (4 млрд руб.) вместе взятые», — сравнил Никиточкин. При этом он добавил, что основная проблема российского экспорта в том, что зарубежные страны не ассоциируют Россию с производством качественных и вкусных продуктов питания, в отличие от Италии, Франции, Нидерландов, Бельгии, Швейцарии. Однако на создание национального бренда и продвижение продукции АПК на внешние рынки Минсельхоз запланировал выделить лишь 274 млн руб. в 2019-м и 335 млн руб. в 2020 годах.



На единую субсидию в 2019 году Минсельхоз предусмотрел дополнительные ассигнования регионам для возмещения части затрат на закладку и уход за многолетними насаждениями. «Появятся лимиты на закладку виноградников, долю застрахованных посевных площадей и поголовья сельхозживотных», — сообщила пресс-служба аграрного ведомства. Кроме того, ряд корректировок предполагается в сфере сельхозстрахования с господдержкой. Так, будет отменен порог гибели урожая, при котором случай признается страховым, а также увеличен с 30% до 50% от страховой суммы размер убытка, не подлежащий возмещению (безусловная франшиза). Кроме того, планируется расширить перечень опасных природных явлений и дополнить список сельскохозяйственных рисков. По словам президента Национального союза агростраховщиков Корнея Биждова, поддержка агрострахования в следующем году еще будет входить в единую субсидию, однако средства будут «обособлены» в ее составе для целевого использования только на страхование.



По данным Минсельхоза, с учетом предварительных решений в 2019 году объем средств федерального бюджета на реализацию госпрограммы АПК составит 302,2 млрд руб. При этом, как ранее обещал премьер-министр Дмитрий Медведев, «аграрии бюджетом разочарованы не будут». «Мы сохраним все инструменты, меры поддержки, объемы финансирования, которые в настоящий момент имеются», — сказал премьер-министр на открытии «Золотой осени» (цитата по стенограмме на government.ru).













