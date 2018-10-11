 Минсельхоз представил проект «Экспорт продукции АПК» — Агроинвестор
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Аналитика
Минсельхоз представил проект «Экспорт продукции АПК»
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
11 октября 2018
На развитие агрологистики будет потрачено 30 млрд рублей за шесть лет
По оценке Минсельхоза, неразвитая инфраструктура — одно из основных препятствий развития экспорта
Фото: Д. Абрамов

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в рамках выставки «Золотая осень-2018» представил новый проект «Экспорт продукции АПК», подготовленный в рамках реализации «майского указа» об увеличении агроэкспорта до $45 млрд к 2024 году. Как сообщает пресс-служба ведомства, проект получил одобрение президиума совета при президенте, его реализация начнется со следующего года.

Всего на выполнение комплекса мероприятий будет выделено 350 млрд руб. в течение шести лет, подтвердил Патрушев. Большая часть средств — более 290 млрд руб. — будет направлена на создание новой товарной массы за счет развития льготного кредитования предприятий и мелиорации. Как сообщил, открывая выставку, премьер-министр Дмитрий Медведев, необходимо повышать качество сельхозпродукции и продовольствия — как за счет более строгой системы контроля, так и за счет внедрения современных биотехнологий, включая семеноводство, селекцию, генетику. «Кроме того, необходимо увеличить долю продукции глубокой переработки — и по зерну, и по рыбе, и по целому ряду других направлений», — дал указания глава правительства.

Свыше 30 млрд руб. выделенных на нацпроект средств планируется потратить на экспортно-ориентированную агрологистику. Основные направления финансирования — субсидирование затрат на транспортировку сельхозпродукции и строительство объектов АПК. Мероприятия по устранению внешнеторговых барьеров получат поддержку в размере 18 млрд руб., которые будут направлены на эпизоотический мониторинг и обеспечение эпизоотической безопасности, субсидирование сертификации сельхозпродукции и продовольствия. Кроме того, почти 9 млрд рублей предполагается выделить на реализацию комплекса мер по созданию системы продвижения российской продукции за рубежом, в том числе на субсидии Российскому экспортному центру, создание и продвижение брендов и региональных суббрендов, развитие сети атташе по АПК и другие направления.

Документом определены приоритетные для экспорта товарные группы. Так, в последующие семь лет масложировая отрасль может обеспечить прирост экспорта к 2024 году $5,4 млрд (с $3,1 млрд в 2017-м), пищевая и перерабатывающая промышленность — $5,2 млрд (c $3,4 млрд), рыба и морепродукты — $4,1 млрд (с $4,4 млрд), зерновые — $3,9 млрд (c $7,5 млрд), а мясная и молочная продукция — $2,2 млрд (c $0,6 млрд). Прочие товары дадут еще дополнительно $3,5 млрд к 2024 году. По словам Патрушева, также есть понимание, где будет востребована российская продукция — это Китай, Индия, страны Юго-Восточной Азии, Африки, Персидского залива.

Существенным препятствием для развития экспорта в АПК глава Минсельхоза назвал нынешнее состояние транспортной инфраструктуры. В связи с этим в рамках нацпроекта предусмотрено возведение новых распределительных центров. Как накануне сообщал министр, три из них будут построены до конца 2022 года и еще три до конца 2024 года. Кроме того, изменение товаропроводящих путей предусматривает совершенствование контейнеризации грузов, наращивание портовых и перевалочных мощностей, развитие цифровых технологий в логистике. «Сейчас номинальная мощность перевалки зерна российских портов составляет 52,7 млн т. Фактическая за 2017 год составила 40 млн т. По прогнозу Минсельхоза России, к 2024 году мощность только перевалки зерна должна достичь 77,7 млн т, то есть увеличится на 25 миллионов. Однако мы считаем целесообразным перенести сроки реализации проектов и ввода их в эксплуатацию с 2024-го на 2021-й и 2022 годы», — рассказывал во вторник Патрушев президенту Владимиру Путину (цитата по kremlin.ru).

С учетом финансирования развития экспорта в 2019 году господдержка АПК превысит 300 млрд руб., заявил после совещания вице-премьер Алексей Гордеев. «У нас есть поддержка в проекте бюджета на 2019 год порядка 250 млрд руб., плюс на шесть лет выделяется 350 млрд руб. на развитие экспорта — вот разделите эту сумму по годам и прибавьте к тому, что запланировано», — приводит «Интерфакс» слова Гордеева. В среду на «Золотой осени» Медведев пообещал, что «аграрии бюджетом разочарованы не будут». «Мы сохраним все инструменты, меры поддержки, объемы финансирования, которые в настоящий момент имеются», — заверил премьер-министр, выступление которого размещено на официальном сайте правительства.

В 2017 году экспорт продукции АПК вырос на 21% до $20,7 млрд. В физическом объеме было экспортировано 65 млн т агропродовольственной продукции, основными статьями вывоза стали зерно (36% в стоимостном выражении), рыба и рыбопродукты (17%), растительное масло (12%), шоколад (2,6%). Еще 1,2% в общей стоимости экспорта пришлось на сахар, менее 1% — на мясо птицы и кондитерские изделия из сахара. За первые семь месяцев текущего года показатель агроэкспорт вырос еще почти на треть, до $13 млрд, рассказал президент. В том числе вывоз зерна из России увеличился в 1,7 раза, объем экспорта мяса птицы — на 31%, свинины — на 20%, растительных масел — на 5%, сахара — на 4%. По итогам года, согласно прогнозу Минсельхоза, экспорт агропродовольственной продукции может превысить $23 млрд.

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