Остатки зерна на 16% ниже прошлогодних

К 1 ноября запасы зерна в России сократились по сравнению с аналогичной датой 2017-го на 16% до 47,6 млн т, следует из данных Росстата. В том числе в сельхозорганизациях снижение составило 17,5% до 30 млн т, в заготовительных и перерабатывающих организациях — на 12,5% до 17,6 млн т.

Наиболее выраженная динамика наблюдается в южных регионах. Так, в Южном федеральном округе к началу прошлого месяца в наличии у сельхозорганизаций было на 25% меньше зерновых и зернобобовых агрокультур, чем годом ранее, в Северо-Кавказском федеральном округе — на 27%. В Поволжье остатки сократились на 11,9%, в Центре — на 13,2%, на Урале — на 15,7%, в Сибири — на 0,6%.

Динамика обусловлена в первую очередь ситуацией с пшеницей, запасы которой у аграриев продолжают снижаться быстрее, чем в прошлом сезоне, несмотря на уменьшение продаж. К 1 ноября в сельхозорганизациях страны было почти на 25% меньше этой агрокультуры, чем годом ранее. В большинстве ведущих экспортирующих регионах остатки еще ниже: в Воронежской области — на 28,5%, в Ставропольском крае — на 30,4%, в Самарской области — на 35,6%, в Волгоградской — на 37,8%, в Ростовской — на 43,2%, в Саратовской — в 2,5 раза, отмечает аналитический центр «СовЭкон». В Сибири, где уборка пшеницы к началу ноября только завершилась, запасы пшеницы в сельхозорганизациях были лишь на 2,6% меньше уровня 2017-го, а в Алтайском крае — на 26,8% превышали прошлогодний показатель.

Как доложил 3 декабря президенту Владимиру Путину глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, зерновые и зернобобовые агрокультуры аграрии в этом году убрали со 100% площадей. «Главное, что, несмотря на несколько неблагоприятные погодные условия, нам удалось собрать хороший урожай — 110 млн т в чистом весе, это на 11% больше, чем среднегодовые значения за последние пять лет», — сказал министр (цитата по kremlin.ru ). Тем не менее озвученный Патрушевым урожай на 19% или на 25,4 млн т ниже рекордного объема 2017-го. При этом экспорт зерна все еще остается выше прошлогоднего за счет активного вывоза в первые месяцы текущего сезона. По данным ФТС, с 1 июля по 29 ноября из России экспортировано 24,3 млн т, что на 10,1% выше такого же периода предыдущего сельхозгода, в том числе отгрузки пшеницы увеличились на 19,3% до 20,4 млн т.

На этом фоне правительство сообщило о намерении указать региональным правительствам на необходимость своевременного формирования зерновых запасов. Как объявила в конце прошлой недели пресс-служба вице-премьера Алексея Гордеева, это требуется для сохранения оптимальных цен на социально значимые продукты питания и стабилизации ситуации на рынке хлебопродуктов. Проблему обеспечения производителей качественным зерном и ситуацию на рынке хлеба Гордеев обсуждал на встрече с президентом Российского союза пекарей Валерием Чешинским. По словам последнего, для обеспечения эффективной работы предприятий мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности требуется переходящий трех-четырехмесячный запас зерна. В связи с высокими темпами и объемами экспорта необходимо соблюдение баланса между внутренним потреблением зерна и экспортным потенциалом, что требует серьезного подхода со стороны соответствующих ведомств, уверен Чешинский.

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