Внутренние цены на пшеницу возобновили рост

На минувшей неделе ценовые показатели на зерновом рынке преимущественно росли, следует из ценового мониторинга Национального союза зернопроизводителей (НСЗ). Так, в Центральном федеральном округе пшеница 3-го класса прибавила в стоимости 125 руб./т, 4-го класса — 75 руб./т, 5-го класса — 150 руб./т. Также на 50-150 руб./т в зависимости от класса подорожала пшеница в Поволжье. На юге страны цены на агрокультуру не изменились. Неоднозначная динамика зафиксирована лишь в Сибири, где при росте цен на пшеницу 3-го класса на 150 руб., 4-й класс остался на прежних позициях, а 5-й класс подешевел на 200 руб./т.



По данным аналитического центра «СовЭкон», за неделю пшеница 3-го класса поднялась в цене на 25 руб. до 10725 тыс. руб./т, 4-го и 5-го классов — на 100-125 руб. до 10600 и 9650 руб./т. Таким образом, внутренние цены возобновили рост впервые с середины октября. «Цены поддерживает предновогоднее оживление спроса внутренних потребителей и сокращение предложения на фоне рекордного экспорта», — отмечают аналитики центра.



Восстановление ценовых показателей после провального 2017 года на юге страны отмечалось уже в августе, напоминает президент Национального союза зернопроизводителей Павел Скурихин. Если в начале сельхозгода средние цены на пшеницу в европейской части страны стартовали с отметок 8,7-10,2 тыс. руб./т, в азиатской — с 7,5-9,1 тыс. руб./т, то по состоянию на 7 декабря они находились на уровне 10,4-12,2 тыс. руб./т в зависимости от класса в европейской части и 7,7-10,3 тыс. руб./т в азиатской. «Такому повышению, конечно, способствовало наличие стабильного экспортного спроса и благоприятного уровня мировых котировок на черноморских портах. Так, на начало текущего сезона цена за пшеницу на FOB Черное море (протеин 12,5%) находилась на уровне $215/т, а сейчас пшеница торгуется в пределах от $227-230/т. По остальной территории страны цены также повышались, особенно в ЦФО на фуражные агрокультуры, что обусловлено, в первую очередь, обеспечением запасов животноводов на предстоящий длительный праздничный период», — пояснил «Агроинвестору» Скурихин.



Эксперты не исключают, что в ближайшем будущем цены могут продолжить рост. «Остаются основания как минимум в краткосрочной перспективе для дальнейшего повышения цен на внутристрановом рынке зерна. Также прогнозируется рост цен на качественное зерновое сырье», — полагает Скурихин. Эксперты «СовЭкона» тоже ожидают в целом более высоких внутренних и экспортных цен на пшеницу во второй половине сезона. «Минимальный ориентир — $240-250/т (12,5% FOB) против текущих $229/т. Катализатором роста может быть осознание мировым рынком того факта, что экспорт из России начал наконец быстро сокращаться», — предупреждает «СовЭкон».



Согласно оперативным данным ФТС, к 6 декабря с начала сезона экспорт зерновых агрокультур достиг 25 млн т, что на 8% выше аналогичного периода прошлого сельхозгода. Объем экспорта пшеницы с начала июля составил 21,1 млн т (на 17% выше сезона-2017/18), ячменя — 2,8 млн т (-13%), кукурузы — 939 тыс. т (в два раза ниже). Урожай зерна, по оценке Минсельхоза, в этом году составил 110 млн т против 135,4 млн т в прошлом. «СовЭкон» оценивает урожай зерновых в 110,8 млн т, в том числе 70,9 млн т пшеницы.



Как следует из индекса «ПроЗерно», по сравнению с декабрем 2017-го пшеница 3-го и 4-го классов на европейской части страны подорожала на 57% и 72% соответственно, 5-го класса — на 92%. При этом территориальное различие ценовых показателей на сегодняшний день заметно выросло, тем самым создавая диспропорцию между доходностью зернопроизводителей в разных регионах страны, акцентирует Скурихин. Так, стоимость пшеницы 3-го класса в азиатской части страны от европейской стало отличаться на 2 тыс. руб./т, а 5-го класса — практически на 3 тыс. руб./т.

