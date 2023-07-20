Квота на поставки томатов из Турции снова увеличится

С начала года в России собрано более 386 тысяч тонн тепличных томатов Pixabay

Квота на поставки томатов из Турции увеличится на 150 тыс. т до 500 тыс. т. Соответствующий приказ Минсельхоза опубликован на портале правовой информации. С момента введения квоты 1 ноября 2017 года она составляла 50 тыс. т, но неоднократно повышалась. В первом полугодии 2023 года Россия импортировала из Турции томатов на сумму $29,5 млн и заняла пятое место среди стран-импортеров томатов, сообщал в начале июля «Интерфакс» со ссылкой на данные Ассоциации союзов экспортеров Юго-Восточной Анатолии.



Исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков сказал «Агроинвестору», что с января по май текущего года в Россию было импортировано 200,9 тыс. т томатов. В аналогичный период прошлого года — 167,8 тыс. т. Ключевые поставщики томатов на российский рынок — Азербайджан, Туркмения, Турция, Узбекистан и Китай. Источник «Агроинвестора» в отрасли, напротив, говорит, что за этот период импорт томатов из всех стран снизился на фоне роста собственного производства. По данным Института конъюнктуры аграрного рынка, импорт томатов в Россию в 2022 году сократился на 12%, до 403 тыс. т, что стало минимальным объемом за последние годы.



По словам собеседника «Агроинвестора» в отрасли, на импорт приходится 35% от общего объема российского рынка томатов, большая часть завозится в первом полугодии. По его мнению, увеличение квоты никак не повлияет на рынок. «Это говорит только о том, что в рамках механизма квотирования никакого госрегулирования на поставку томатов из Турции осуществлять не планируется», — считает источник.



Востриков сказал «Агроинвестору», что оптовые цены на российские красные томаты в зависимости от свежести, сорта, калибра и других качеств в середине июля находились на уровне 50-110 руб./кг, что на 14,3% ниже, чем месяцем ранее. Оптовые цены на розовые томаты составляли 80-140 руб./кг. За месяц они снизились на 4,3%. Розничные цены на помидоры в середине июля находились на уровне 129,9 руб./кг. За месяц они уменьшились на 10,4%.



Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев сказал «Агроинвестору», что цена на томаты ожидаемо снижается по мере роста предложения в летний период. Так, на рынок уже поступают грунтовые томаты из Краснодара. Увеличение квоты на поставки томатов из Турции также должно положительно сказаться на уровне цен, считает он.



«Основная тенденция по овощам — постепенный внутренний рост производства, как в теплицах, что позволяет сгладить сезонность, так и в открытом грунте, — говорит Караваев. — Благодаря этому мы не наблюдаем дефицита овощей в магазинах и не испытываем проблем, когда внешние поставщики снижают объемы отгрузок в Россию». По его данным, список стран-поставщиков томатов в Россию включает Китай, Турцию, Грузию, Сербию, Северную Македонию и Азербайджан. Доли каждой страны могут меняться месяц к месяцу, например, в январе-апреле этого года турецкие экспортеры овощей заметно снижали поставки по решению властей страны, добавил он.



В общей сложности в первом полугодии Турция экспортировала 325,2 тыс. т томатов на сумму $326 млн, писал «Интерфакс». Показатель превышает уровень предыдущего года, когда было экспортировано 287,1 тыс. т на $247,6 млн. Томаты из Турции отправлялись в 48 стран.



Урожай тепличных овощей в 2023 году может увеличиться на 5% относительно 2022-го года или остаться на том же уровне, ранее писал «Агроинвестор». В прошлом году было собрано 1,5 млн т овощей. По данным Минсельхоз на середину июля, с начала года в закрытом грунте было выращено 928,4 тыс. т продукции, что на 2,2% больше показателя годом ранее. В том числе урожай томатов составил 386,2 тыс. т, огурцов — 521,7 тыс. т.



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