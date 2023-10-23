В агросекторе вырос спрос на почвоведов, мелиораторов и слесарей по ремонту оборудования

Спрос на трактористов остается стабильно высоким М. Стулов

За январь-сентябрь 2023 года в сфере растениеводства спрос на почвоведов увеличился на 67% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число вакансий инженеров-мелиораторов выросло на 64%, следует из исследования, проведенного агромаркетплейсом Поле.рф и платформой онлайн-рекрутинга hh.ru (есть у «Агроинвестора»). Спрос на слесарей по ремонту сельхозоборудования за тот же период стал на 40% больше, при этом средняя по стране предлагаемая зарплата для этих специалистов стала на 17% выше и достигла 60 тыс. руб.



Число вакансий агрономов за девять месяцев этого года увеличилось на 3% примерно до 2,9 тыс. Лидером по спросу на агрономов третий год подряд стал Краснодарский край, где, однако, было размещено на 9% меньше вакансий, чем в январе-сентябре прошлого года: 479 против 525. Второе место заняла Москва со 140 вакансиями агронома (131 годом ранее), третьей стала Воронежская область со 139 вакансиями (152). Немного отстал Ставропольский край, предприятия которого разместили 134 вакансии агронома — на 33% больше, чем в прошлом году (101). Топ-5 замыкает Ростовская область, где агрономов искали на 18% больше, чем в январе-сентябре прошлого года — 122 вакансии против 103. Потенциальная средняя зарплата агронома составила 64,8 тыс. руб. (+7% к уровню 2022 года). В то же время в Татарстане работодатели готовы предложить агроному 92,5 тыс. руб. в месяц, а, например, в Свердловской области — 51 тыс. руб.



Главных агрономов в этом году искали менее активно: число таких вакансий уменьшилось на 17% до 0,8 тыс. При этом в Ставропольском крае, который стал лидером по размещению вакансий по этой специальности, спрос на главных агрономов увеличился на 64% — с 45 до 74 объявлений, следует из исследования. Регионом-лидером по росту спроса на главных агрономов стала Нижегородская область: если за первые девять месяцев прошлого года таких вакансий было восемь, то в этом — 27. В пятерку лидеров по числу вакансий главного агронома кроме Ставрополья вошли Краснодарский край с 64 объявлениями (72 годом ранее), Пензенская область с 55 (42), Воронежская область с 52 (59) и Белгородская область с 49 вакансиями как и годом ранее. Уровень предлагаемой зарплаты для главного агронома в среднем по стране вырос на 6% до 95,3 тыс. руб. Лучшие предложения в Краснодарском (100 тыс. руб.) и Ставропольском (96 тыс. руб.) краях.



Спрос на трактористов-машинистов/комбайнеров стабилен: за девять месяцев работодатели разместили почти 2 тыс. вакансий — примерно на уровне прошлого года. Трактористов-машинистов и комбайнеров активнее всего искали в Омской области, где объявлений стало в 2,6 раза больше (50), чем год назад. Регионом-лидером по числу вакансий трактористов-машинистов стал Краснодарский край (180 против 128 в 2022 году), следом идут Белгородская область (153 и 128 соответственно), Липецкая область (126 и 61), Тамбовская область (89 и 81), а также Московская область (62 и 105). Средняя предлагаемая зарплата трактористов-машинистов выросла на 6% до 71,4 тыс. руб. В Новосибирской области этим специалистам готовы предложить 200 тыс. руб. в месяц, в Омской области — 132 тыс. руб., в Татарстане — 120 тыс. руб.



Слесарей по ремонту сельхозоборудования в январе-сентябре чаще всего приглашали на работу в Челябинской, Курской, Новосибирской областях, в Татарстане и на Кубани. Платить в среднем по России таким специалистам готовы 60 тыс. руб. в месяц (+17% к прошлому году). Отдельным блоком исследования стал анализ спроса на IT-специалистов для АПК. Среди самых востребованных специальностей — программисты и специалисты по кибербезопасности. Вместе с тем, спрос на операторов беспилотников (агродронов) для сельского хозяйства снизился на 40%.



РИА «Новости» со ссылкой на данные сервиса «Авито Работа» ранее сообщало, что средние предлагаемые зарплаты в российском сельском хозяйстве в сентябре выросли на 27% год к году, до 64,4 тыс. руб. За сентябрь число вакансий в сельском хозяйстве увеличилось в 4,2 раза по сравнению с тем же периодом в прошлом году. Самой востребованной с точки зрения роста спроса стала вакансия тракториста — число предложений о работе выросло в 3,3 раза, а средняя предлагаемая зарплата — до 77,3 тыс. руб. Вторую строчку занял овощевод с приростом числа вакансий в 3,2 раза и предлагаемой зарплатой 58,9 тыс. руб. Третье место разделили агроинженеры и ветеринарные врачи с увеличением спроса работодателей в 3,1 раза и зарплатными предложениями 63,4 тыс. руб. и 56,1 тыс. руб. соответственно.



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