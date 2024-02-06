Утвержден план реализации стратегии развития производства органической продукции до 2030 года

Органическую продукцию выпускают в 47 регионах России mcx.ru

Правительство утвердило пошаговый план реализации стратегии развития производства органической продукции до 2030 года, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами. Стратегия направлена на создание отдельного сектора в сельском хозяйстве, где не используются минеральные удобрения. Реализация стратегии будет осуществляться при участии Роскачества, которое включает Национальный центр компетенций развития органической и «зеленой» продукции, а также является одним из ведущих органов по сертификации органической продукции под названием «Роскачество - Органик».



Один из ключевых шагов плана — продвижение органической продукции на внутреннем рынке, говорится в сообщении правительства. Это предполагает проведение презентаций, выставок, а также разработку информационных и образовательных программ. Будут реализованы программы профессиональной подготовки и переподготовки специалистов для работы в органическом сельском хозяйстве на базе ведущих аграрных вузов. Также планируется создание агротехнологических хабов и научно-производственных молодежных центров по развитию органического сельского хозяйства.



Правительство окажет поддержку производителям органической продукции, помогая им продвигать свою продукцию на международные рынки через участие в специализированных выставках и бизнес-миссиях за рубежом. Другим важным направлением работы является заключение соглашения в рамках Евразийского экономического союза о признании органической продукции, что может произойти уже к концу 2024 года. Мишустин подчеркнул, что доступность органических продуктов должна быть обеспечена для большего числа людей, чтобы стимулировать их потребление.



Стратегия развития производства органической продукции до 2030 года была утверждена правительством в июле 2023 года. Органическая сельхозпродукция — одно из перспективных направлений развития отечественного сельского хозяйства, отметил Мишустин. Она производится без использования минеральных удобрений и химических веществ, что позволяет снизить негативное воздействие на окружающую среду и предотвратить загрязнение водоемов и почв. На сегодняшний день органическую продукцию выпускают в 47 регионах России, ассортимент включает крупы, муку, детское питание, мясо, молоко, орехи, ягоды, овощи, фрукты и другие товары. Производство органической продукции ежегодно растет на 8-10%, но ее доля на внутреннем рынке пока составляет менее половины от общего объема.



Комментируя утверждение плана, пресс-служба Роскачества сообщила об активной работе над признанием российских сертификатов соответствия для производства органической продукции странами-импортерами органических товаров. Например, сейчас продукция органического происхождения из России уже признана в Катаре. Также ведутся переговоры о взаимном признании сертификатов соответствия с Индонезией, Саудовской Аравией и ОАЭ. Отдельное внимание уделяется формированию общего рынка органической продукции в рамках Евразийского экономического союза через межгосударственный технический комитет по стандартизации «Продукция органического производства».



Роскачество также оказывает поддержку отечественным производителям органической продукции в их выходе на зарубежные рынки. Предприятия, получившие сертификат соответствия от Роскачества для своей органической продукции, автоматически получают право использовать знак «Сделано в России», а также получают поддержку от Российского экспортного центра для продвижения за рубежом. Одним из важных компонентов при реализации стратегии является распространение информации об органической продукции среди потребителей и производителей, отметили в Роскачестве. Важное значение имеет также разработка национальных стандартов для органического сельского хозяйства и создание сети представительств Национального центра компетенций развития органической и «зеленой» продукции Роскачества по федеральным округам.



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