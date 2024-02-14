Минсельхоз предлагает снизить целевой показатель среднегодового роста АПК

В 2023 году сельхозпроизводство снизилось на 0,3% после роста на 11,3% в 2022-м Pixabay

Минсельхоз предлагает внести изменения в Стратегию развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов страны. Одно из них предполагает снижение ориентира среднегодового темпа роста производства продукции АПК с нынешних 3% до 1,5%. Предложение предусматривает реализацию текущих государственных программ Минсельхоза при условии сохранения нынешнего уровня финансирования, уточняется в документе, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.



Изменения коснулись и параметров экспортной отраслевой программы. В соответствии с действующей стратегией, план по экспорту продукции АПК (в сопоставимых ценах) в 2024 году определен на уровне $29,5 млрд, в 2030-м — в $41 млрд (базовый сценарий). В проекте предлагается определить ориентир на 2024 год в $29 млрд, на 2025-й — в $30,5 млрд, на 2026-й — в $31,5 млрд, на 2027-й — в $32,5 млрд, на 2028-й — в $33,8 млрд, на 2029-й — в $35 млрд, на 2030-й — в $36,3 млрд.



Также предлагается изменить раздел, определяющий ориентиры уровня самообеспечения различными видами продукции. Срок ограничен 2026 годом. В действующей стратегии он установлен до 2030 года. Кроме того, согласно предложению агроведомства, валовая добавленная стоимость, создаваемая сельским хозяйством, в 2024 году составит 5,3 трлн руб. (в действующей редакции — 4 трлн руб. по базовому сценарию, 5,1 трлн руб. — по целевому), в 2025-м — 5,5 трлн руб. (4,18 трлн и 5,3 трлн руб. соответственно), в 2030-м — 6,4 трлн руб. (4,55 трлн руб. и 4,88 трлн руб.). Документ предлагает и ряд других изменений.



По предварительным данным Росстата, в 2023 году сельхозпроизводство снизилось на 0,3% после роста на 11,3% в 2022 году.

Планку в 3% среднегодового роста ставил президент Владимир Путин, а саму стратегию правительство обновило полтора года назад. «Считаю, что мы должны поставить вполне реальные, обоснованные ориентиры, а именно в ближайшие годы отечественное сельское хозяйство, производство продуктов питания и обеспечивающие отрасли промышленности должны выйти на опережающие темпы роста <…> выше 3% в год», — говорил глава государства в апреле 2022 года (цитата по ТАСС).



По мнению независимого эксперта зернового рынка Александра Корбута, предлагаемые изменения говорят о том, что система планирования может ориентироваться в лучшем случае на один год, и Минсельхозу довольно сложно прогнозировать ситуацию на относительно длительные сроки. «Видимо, есть осознание того, что возможности сельского хозяйства весьма ограничены для дальнейшего роста при той агропродовольственной политике, которую реализует министерство. Невозможен рост, когда изымается значительная часть доходов, потому что он (рост) основан на заинтересованных в развитии производства, а экспорт в любом случае основан на производстве исходной продукции», — прокомментировал «Агроинвестору» Корбут. В целом, по его мнению, суть Стратегии — объем финансирования, а все остальные показатели мало интересны и не всегда соответствуют реальной ситуации.



Любая стратегия требует выполнения, и Минсельхоз мог бы включить в нее трудно выполнимые планы, как было в СССР, но агроведомство поступает разумно и ориентирует отрасль на реальные масштабы, считает директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. По его словам, занижение планок не приведет к дефициту продукции на внутреннем рынке, так как изменения затрагивают экспорт и доходы от него как для всей экономики в целом, так и для сельского хозяйства в частности. «Надеюсь, что это сделано не просто так, и Минсельхоз рассчитал все финансовые и инвестиционные возможности, в том числе государства — сельское хозяйство очень активно субсидируемая отрасль. Бюджет сейчас в дефиците и в ближайшее время он сохранится <...>. Минсельхоз понимает, что будут снижены компенсационные выплаты, и, естественно, будет уменьшаться производственная составляющая, и ее выводят на реальную — понижательную — планку», — сказал Остапкович «Агроинвестору».



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