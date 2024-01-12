«Мираторг» инвестирует более 7 млрд рублей в проекты в Курской области

Агрохолдинг будет производить гибриды кукурузы и подсолнечника российской и иностранной селекции Pixabay

«Мираторг» вложит в развитие проектов в Курской области 7,2 млрд руб. Около 4 млрд руб. пойдет на строительство селекционно-семеноводческого центра (ССЦ) по производству гибридов первого поколения кукурузы и подсолнечника. Запустить его компания планирует в 2024 году. В пресс-службе компании «Агроинвестору» уточнили, что мощность нового ССЦ составит 455 тыс. посевных единиц кукурузы и 230 тыс. посевных единиц подсолнечника. В производстве будет использоваться как российская, так и иностранная селекция, а семена пойдут не только на обеспечение потребностей «Мираторга», но и на рынок.



Другой крупный инвестиционный проект, на который будет направлено 3,2 млрд руб., — реконструкция пункта переработки сельхозживотных в Пристенском районе, благодаря чему производство влажных кормов вырастет вдвое, сообщает пресс-служба компании. Сейчас мощность пункта составляет 46 тыс. т готовой продукции в год. Ассортимент предприятия включает сухие и влажные корма для непродуктивных домашних животных классов премиум и супер-премиум, а также ветеринарную линейку и корма для аквакультуры. «Реконструкция объекта позволит увеличить производительность предприятия в направлении влажных кормов с 13 тыс. т до 36 тыс. т в год. Для этого потребуется реконструировать здание, инженерные системы, а также закупить новое технологическое оборудование. Точные сроки пока не можем озвучить», — рассказали «Агроинвестору» в «Мираторге».



Импорт семян подсолнечника в Россию в 2023 году, как ранее сообщал аналитический центр компании RUSEED, оценивается в 20,1 тыс. т, это почти на 20% меньше, чем в 2022-м. Поставки росли с 2002 по 2014 год: за этот период они увеличились почти в 10 раз — с 2,2 тыс. т до 21,9 тыс. т. В 2015-м произошло сокращение, затем с 2016 по 2020-го наблюдался рост до максимума — 30,8 тыс. т. После этого снова началось снижение. Импорт семян кукурузы по итогам 2023 года может сократиться на 40,1% до 19,6 тыс. т. С 2014-го объемы ввоза семян кукурузы постепенно снижаются, хотя до этого показатель заметно рос. Так, в 2002 году было импортировано 5,5 тыс. т семян, а в 2014-м — уже 46,6 тыс. т.

Курская область — один из ключевых регионов присутствия «Мираторга». Например, в прошлом году на территории Октябрьского района Курской области агрохолдинг ввел в эксплуатацию ССЦ мощностью 27,4 тыс. т высококачественного семенного посадочного материала зерновых, зернобобовых культур и многолетних трав в год. По планам, 60% продукции будет идти на нужды «Мираторга», остальной объем поступит на рынок. Инвестиции в проект составили порядка 850 млн руб. Также в прошлом году в регионе были запущены заводы по глубокой переработке побочной продукции свиноводства (свиной мукозы) и по производству желатина.



Кроме того, в регионе действуют крупнейшая в Европе роботизированная мясохладобойня компании, а также комбикормовый завод, производство кормов для домашних животных, площадки по разведению и выращиванию свиней, зерновые компании, ферма по выращиванию и откорму молодняка молочного скота для производства розовой телятины, ветсанутильзавод и овцеводческий комплекс. Созданная инфраструктура производства обеспечила мультипликативный эффект для запуска новых проектов.



«Мираторг» — крупнейший вертикально интегрированный агрохолдинг, ведущий производитель свинины и говядины в России. Агрохолдинг также производит комбикорма и корма для домашних животных, полуфабрикаты и готовые блюда, замороженные овощи, занимается птицеводством и мясопереработкой. Кроме того, в его состав входит розничная торговая сеть и логистическая компания. Первый ССЦ компании, специализирующийся на многолетних травах, был открыт в 2020 году в Орловской области. Он обеспечивает кормовую базу животноводства компании, позволяя снижать себестоимость мясной продукции, а также поставляет на рынок кондиционные семена многолетних трав.



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