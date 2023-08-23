Селекционно-семеноводческий центр «Мираторга» обеспечит посадочным материалом российских аграриев

Андрей Рыжков

Оборудование центра делает предприятие самым современным в России и гарантирует высочайший уровень очистки семян

Агрохолдинг «Мираторг» открыл селекционно-семеноводческий центр (ССЦ) в Ворошнево Курской области. Его проектная мощность составляет 27,4 тыс. т семян в год, выйти на этот объем производства планируется уже в текущем году. По планам, 60% продукции будет идти на нужды «Мираторга», остальной объем поступит на рынок. Инвестиции в проект составили порядка 850 млн руб. Новый комплекс специализируется на подработке и протравливании семенного материала зерновых, масличных и многолетних трав: пшеницы, ячменя, кукурузы, сои, подсолнечника, рапса, райграса, овсяницы, клевера и люцерны. Автоматизированное оборудование центра делает предприятие самым современным в России и гарантирует высочайший уровень очистки семян (более 99%). В следующем году компания планирует ввести в эксплуатацию вторую очередь ССЦ. Она будет специализироваться на гибридах первого поколения кукурузы и подсолнечника.





Андрей Рыжков



Директор департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза России Дмитрий Бутусов в ходе открытия центра отметил, что сейчас семеноводство является одним из приоритетных направлений в сельском хозяйстве. «Мы в больших объемах производим товарную продукцию, экспортируем зерно, мясо, обеспечиваем внутренний рынок. Сегодня пришло время локализации и замещения внутри страны таких мощностей, которые позволят нам не только производить качественную конкурентоспособную продукцию растениеводства, но и обеспечивать кормовую базу», — сказал он во время открытия центра.



Для компании этот центр не первый проект в Курской области — сейчас на предприятиях разных дивизионов агрохолдинга в регионе работают 7,5 тыс. человек. «Те планы и задачи, которые мы перед собой ставили, выполняем во многом благодаря работе совместно с губернатором, администрацией Курской области, — сказал в ходе открытия центра президент «Мираторга» Виктор Линник. — Нам достаточно комфортно здесь работать, мы нацелены на результаты».





Андрей Рыжков



По словам губернатора региона Романа Старовойта, для Курской области крайне важна работа центра, направленного на обеспечение продовольственной безопасности. Кроме того, с его запуском появятся новые рабочие места. «Уверен, комплекс обеспечит мультипликативный эффект в региональной экономике и откроет возможности для новых проектов воссоздания системы семеноводства в России», — добавил Роман Старовойт.



Виктор Линник отметил, что семеноводческий центр компании позволит развить кооперацию между предприятиями растениеводства, проводить обработку и протравливание материала для широкого круга заказчиков. «В результате отечественное растениеводство сможет сократить зависимость от импортного посадочного материала зерновых и зернобобовых культур, одновременно повысив эффективность, и в среднесрочной перспективе существенно нарастить экспорт семян», — уверен он.





Андрей Рыжков



Работа над проектом ССЦ началась в прошлом году. Санкции сильно осложнили доставку оборудования, но агрохолдинг нашел пути решения этих проблем и всего за год смог построить свой семеноводческий центр. Он находится в удачной локации с точки зрения логистики и инфраструктуры: рядом расположены собственное зерносушильное хозяйство, склады, транспортная колонна и город Курск — это обеспечивает кадровые ресурсы.



«Мираторг» — крупнейший вертикально интегрированный агрохолдинг, ведущий производитель свинины и говядины в России. Агрохолдинг также производит комбикорма и корма для домашних животных, полуфабрикаты и готовые блюда, замороженные овощи, занимается птицеводством и мясопереработкой. Также у компании есть собственная розничная торговая сеть и логистическая компания. Первый ССЦ компании, специализирующийся на многолетних травах, был открыт в 2020 году в Орловской области. Он обеспечивает надежную кормовую базу животноводства компании, позволяя снижать себестоимость мясной продукции, а также поставляет на рынок кондиционные семена многолетних трав, травосмеси и газоны.

