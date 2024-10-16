РСХБ: новые селекционные и геномные технологии обеспечат прирост сельхозпроизводства

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По итогам прошлого года стоимость произведенной продукции АПК во всех хозяйствах составила 8,35 трлн руб. в действующих ценах. Внедрение новых селекционных и геномных технологий, а также технологий анализа данных в растениеводстве и животноводстве к 2030 году добавит отрасли до 1 трлн руб. ежегодно. Об этом заместитель руководителя Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Олег Князьков рассказал в ходе митапа AgroCode Talk Genetics #1 (организован совместно с селекционно-семеноводческой компанией Ruseed) на выставке «Золотая осень».



По словам Князькова, генетика и селекция — важнейшие составляющие успеха для решения поставленной президентом Владимиром Путиным задачи по увеличению производства сельхозпродукции на 25% к 2030 году относительно 2021-го и повышения уровня самообеспеченности семенами до 75%. «Реализация разрабатываемого сейчас Минсельхозом национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности" по поддержке селекции и генетики растений и животных позволит раскрыть генетический потенциал отрасли АПК в перспективе ближайших пяти лет, — уверен Князьков. — В денежном выражении производство продукции растениеводства по результатам 2023 года составило 4,5 трлн руб., если предположить, что за счет отечественной селекции мы сможем обеспечить увеличение урожайности на 10%, то в денежном эквиваленте это составит уже 450 млрд руб.».



План по увеличению валового надоя молока на 6 млн т к 2030 году оценивается в 180 млрд руб., не считая того, что можно существенно повысить численность поголовья за счет внедрения геномных технологий, что эквивалентно сумме до 200 млрд руб., оценил Князьков. Также, по его словам, показатели будут расти за счет ускоренного развития селекции и генетики в свиноводстве, птицеводстве, производстве продукции в защищенном грунте. В сумме это приведет к ежегодному приросту валового производства продукции АПК до 1 трлн руб.



Ускоренное внедрение геномной селекции и эмбриотрансфера могут повысить продуктивность коров на 20% за четыре-пять лет и позволят увеличить дойное стадо на 750 тыс. высокопродуктивных животных. При этом стоимость реализации одного проекта создания центра геномной селекции, по оценке РСХБ, составит около 200 млрд руб., при этом инвестиционный потенциал будет в десятки раз выше суммы вложенных средств. Инвестиции в селекционные центры в растениеводстве с учетом создания агробиотехнопарков не превысят 3-5 млрд руб. на каждое отдельно взятое направление в семеноводстве, и такие проекты быстро окупятся, считает РСХБ, в том числе благодаря господдержке.



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