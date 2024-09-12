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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

TanukiFamily: спрос на отечественную рыбу увеличился в три раза

Ставридка, корюшка, скумбрия и треска пользуются повышенным спросом

| Агроинвестор |

Для ресторанов преимущество отечественной рыбы — в ее свежести, доступной логистике и умеренной ценовой политике
Для ресторанов преимущество отечественной рыбы — в ее свежести, доступной логистике и умеренной ценовой политике

За июль 2024 года спрос на отечественную рыбу увеличился в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщили «» в TanukiFamily (рестораны «Тануки», Тvоя Pizza, «Ерш», «Каспийка»). Ставридка, корюшка, сарган, скумбрия, мойва, треска и др. пользуются повышенным спросом у гостей ресторанов сети в последние год — полтора.

«В связи с ростом спроса мы расширили позиции в меню с данной рыбой и формируем новое меню на основе этих вид рыбы, — отмечает пресс-служба TanukiFamily. — Повышенный спрос мы связываем с высокими вкусовыми качествами рыбы, демократичной ценой и желанием гостей попробовать что-то новое, поскольку красной рыбой уже никого не удивить». Для ресторанов преимущество отечественной рыбы — в ее свежести, доступной логистике и умеренной ценовой политике, которая позволяет предлагать порцию ставридки по цене от 280 руб., отмечают в компании.

Росту спроса на рыбу способствуют большая промысловая база, импорт из дружественных государств и общий тренд на здоровое питание, считают в Рыбном союзе. Россия входит в топ-4 стран по объему добычи водных биоресурсов — с начала года улов отечественных рыбаков превысил 3,4 млн т. «Тренд на повышение спроса на рыбу наблюдается как в сфере общественного питания, так и в сфере розничной торговли. Он позитивен не только в контексте развития рыбной отрасли, но и с точки зрения укрепления здоровья нации, — прокомментировал председатель Рыбного союза Александр Панин. — В июле правительство утвердило план действий по увеличению потребления рыбной продукции в стране. Рассчитываем, что усилия бизнеса и государства по развитию производства, инфраструктуры и популяризации продукта приведут к тому, что каждый россиянин будет съедать больше 28 кг рыбы в год». По прогнозу Росрыболовства, в этом году общий вылов водных биоресурсов составит около 5 млн т против 5,3 млн т в 2023-м.

В октябре 2023 года президент Владимир Путин поручил правительству разработать и утвердить план мероприятий по увеличению внутреннего потребления отечественной рыбной продукции на период до 2030 года, а также обеспечить его реализацию. Глава государства, в частности, призвал стимулировать потребление рыбы за счет детей и подростков в школах и детсадах, снизить затраты при ее транспортировке, развивать портовую и логистическую инфраструктуру, содействовать развитию глубокой переработки.

Для популяризации отечественной рыбной продукции вице-премьер Дмитрий Патрушев подписал соответствующую дорожную карту, рассказывал на прошлой неделе в интервью ТАСС руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. «В рамках нее мы уже создали автономную некоммерческую организацию "Агентство по продвижению рыбной продукции", которая будет заниматься маркетинговыми исследованиями, работой с торговыми сетями и продвижением рыбной продукции среди населения», — сказал Шестаков. По его словам, сейчас потребление рыбы в России находится на уровне от 21 кг до 23 кг на человека в год, в этом году, по его оценке, потребление не изменится. Рекомендованная Минздравом норма — 28 кг на человека в год.

Shopper’s ранее писал, что в рознице резко выросла популярность российской дикой красной рыбы. Основной вид лососевых в отечественном промысле — горбуша. По оценке NielsenIQ, с начала года по 25 августа ее продажи увеличились на 45%, а доля в продажах всей охлажденной красной рыбы — с 11,8% до 13,9%. Рост продаж замороженной горбуши в некоторых торговых сетях достиг 200% с начала года по сравнению с прошлогодними показателями в этот период, сравнила Ассоциация компаний розничной торговли. Она связывает увеличение продаж со снижением цен на российскую рыбу.

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