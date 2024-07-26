Депутаты предложили рассрочку оплаты за рыболовные участки

К 23 июля общий вылов тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке превысил 65,9 тыс. т, сообщает пресс-служба Росрыболовства, это на 10% меньше, чем в прошлом году. «При этом в большинстве дальневосточных регионов наблюдается положительная динамика добычи. Плюсом к аналогичному периоду прошлого года идет промысел лососей в Хабаровском и Приморском краях, Магаданской и Сахалинской областях», — сравнило ведомство. Традиционно лидером по добыче красной рыбы остается Камчатка — здесь объем вылова за отчетный период составил 47,4 тыс. т. В Хабаровском крае рыбаки поймали 8,7 тыс. т лососей, что почти на 13% выше прошлогоднего показателя. В Магаданской области добыто 4,8 тыс. т, на Сахалине — 2,8 тыс. т продукции, в Приморье — 1,7 тыс. т, на Чукотке — 230 т. А. Гордеев

Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект, корректирующий закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов». Документ, в частности, предусматривает дробную оплату за перезаключение договоров на рыболовные участки без проведения торгов. Авторы законопроекта предлагают вносить 10% суммы при заключении договора, а затем по 30% не позднее года, двух и трех лет с момента заключения договора. Требование единовременной оплаты может привести к банкротству рыбохозяйственных предприятий и снижению объема вылова в два раза, предупреждают они.



С 1 сентября должен вступить в силу закон, который устанавливает принцип долгосрочного закрепления рыболовных участков за добросовестными пользователями без проведения торгов. Постановлением правительства от 31 мая 2024 года предусмотрено единовременное внесение платы за заключение договора пользования рыболовным участком. Плату предлагается определять, как среднюю сумму выплат за пользование водными биоресурсами за последние четыре года, умноженную на 20 (количество лет, на которые заключается договор).



Вместе с тем, по экспертной оценке, долговая нагрузка в рыбной отрасли с 2017 года растет в 3,5 раза быстрее, чем в сельском хозяйстве, отметили авторы законопроекта. Так, кредиторская задолженность предприятий отрасли за пять лет увеличилась в семь раз и превысила 900 млрд руб. Возможное дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики приведет к росту долговой нагрузки рыбохозяйственных предприятий, предупреждают депутаты и сенаторы.



«Только для предприятий Камчатки плата за заключение новых договоров пользования рыболовными участками составит более 66 млрд руб., что в случае обязанности ее единовременного внесения может привести к негативным последствиям для более 100 рыбохозяйственных предприятий региона, связанным с их возможным банкротством и вынужденным отказом добросовестных пользователей от рыболовных участков и, как следствие, снижению фактического объема вылова в 2025—2045 годах с 5,7 млн т до 2,9 млн т», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. Предлагаемый документом порядок оплаты позволит уменьшить единовременную финансовую нагрузку для отрасли, что будет способствовать сохранению финансово-экономической устойчивости как предприятий рыбохозяйственной отрасли, так и региональных бюджетов, считают авторы.



С аналогичной позицией выступало рыбацкое сообщество во главе с Всероссийской ассоциацией рыбохозяйственных предприятий и экспортеров (ВАРПЭ), а также власти дальневосточных регионов. Ранее на этой неделе ВАРПЭ предупредила о риске «лососевой катастрофы» на Камчатке и резком росте отпускных цен на красную рыбу и икру в случае увеличения размера единоразового взноса за право пользования рыболовными участками. Если ранее прогнозировалось, что добытчики лососевых обязаны будут заплатить 92 млрд руб., чтобы сохранить возможность продолжать деятельность, то теперь эту сумму могут повысить почти до 200 млрд руб., что сопоставимо с ежегодной выручкой всего лососевого промысла, сообщалось в Телеграм-канале объединения.



Президент ВАРПЭ Герман Зверев считает, что результатом «введения продразверстки для добытчиков лососевых» станет уход из бизнеса многих предприятий лососевого сегмента, из-за чего федеральный бюджет в 2025 году получит втрое меньший объем платежей, чем планировалось. В 2026 году добыча будет осуществляться только на каждом пятом рыболовном участке, а количество лососевых предприятий сократится в четыре раза. Сотни рыболовных участков, которые сейчас охраняют рыбопромышленники, окажутся без охраны, что приведет к масштабному росту браконьерства в 2027—2029 годах. «Предприятия, которые все-таки подадут заявки на заключение договора, залезут в кредитную кабалу. Кредиты под 20% годовых нужно будет возвращать и возвращать за счет роста отпускных цен, — сказал Зверев. — Мой прогноз: в 2025—2026 годах нас ожидает резкий рост отпускных и розничных цен на продукцию из лососевых».



Председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын в интервью Business FM обратил внимание, что при расчете платы за пользования рыболовным участком предлагается учитывать объем вылова за последние четыре года. При этом, по его словам, в этот период были наибольшие за всю историю показатели, и неизвестно, повторятся ли они. «В ближайшие 10-20 лет нам особых выловов ждать не стоит, при этом нам говорят, что мы должны заплатить за непойманный ресурс по ставкам, рассчитанным в период максимального вылова, — отметил он. — На Камчатке сейчас провальная путина, худшая из путин за последние 20 лет. Будет, наверное, в пределах 100 тыс. т вылова, хотя в прошлом году было почти 500 тыс. т. Наши предприятия, оценивая все перспективы участия в процедуре перезаключения договоров, говорят, что большая часть из них, 90%, не смогут перезаключить договоры, исходя из того, что не бьется экономика».



Губернатор Камчатского края Владимир Солодов направил предложения в федеральное правительство, в числе которых — длительная рассрочка (минимум на пять лет) платежа за право пользования рыболовными участками и предоставление субсидированных кредитов для системообразующих предприятий и малого бизнеса. Однако, как говорится в сообщении на сайте правительства региона, его глава считает неверным напрямую увязывать цену на рыбу и икру со стоимостью продления права пользования лососевыми участками — на цену продукции влияет множество факторов. «Но отрасль действительно столкнется с серьезными сложностями: при реализации предложенного подхода лишь 30% действующих на Камчатке лососевых предприятий смогут продолжить работу на своих участках, — оценил Солодов. — А это серьезный риск для прибрежных поселков, сохранения рабочих мест, стабильности отрасли в целом. Поэтому необходима корректировка подхода и дополнительные меры господдержки».







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