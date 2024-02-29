Производители рыбы просят решить вопрос со штрафами от Росрыболовства

Выплата штрафа может привести к банкротству предприятий «Вывенское»

Компании, которые построили рыбные заводы в рамках программы инвестиционных квот, обратились к вице-премьеру, полпреду президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу с просьбой вмешаться в ситуацию с начислением штрафов со стороны Росрыболовства. Как пишет «Коммерсант», компании «Витязь-Авто» (входит в группу «Океанрыбфлот»), «Рыботорговая сеть», «Мурман Сифуд», «Камчаттралфлот» и группа «Баренц» направили соответствующие письма в адрес вице-премьера. Начисление штрафов со стороны Росрыболовства связано с нарушением условий договора, согласно которому заводы должны были перерабатывать не менее 70% полученной квоты на вылов.



В обращении к «Витязь-Авто» говорится, что в течение 2020-2021 годов компания получила квоты на вылов 14,2-14,4 тыс. т минтая и сельди и должна была выпустить 9,9-10,1 тыс. т продукции, однако фактически было произведено лишь 8,11 тыс. и 5,99 тыс. т соответственно. В результате арбитражный суд Москвы взыскал с компании штраф в размере 1,97 млрд руб. Другие компании также столкнулись с аналогичными требованиями со стороны Росрыболовства.



В письме «Витязь-Авто» отмечается, что отраслевые стандарты не позволяют достичь требуемого уровня производства продукции глубокой переработки. Компания «Рыботорговая сеть» поясняет, что не смогла выполнить условия договора в 2021 году из-за работ по наладке оборудования на заводе. Группа «Баренц» объясняет свои проблемы с выполнением требований договора ограничениями, вызванными пандемией COVID-19, которые затруднили приезд иностранных специалистов для настройки оборудования.



«Витязь-Авто» и «Камчаттралфлот» заявили, что выплата штрафа может привести к банкротству предприятий. В «Рыботорговой сети» также говорят о возможной остановке работы компании. Подобные риски упоминает и «Мурман Сифуд». Представители компаний обратились к Трутневу с просьбой рассмотреть возможность снижения или отмены штрафных санкций, включая пересмотр условий договоров.



Президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак сказал «Коммерсанту», что финансово-экономическая ситуация в рыбной отрасли значительно ухудшилась, выручка у некоторых предприятий из числа «штрафников» уменьшилась вдвое, а размер штрафа превышает чистую прибыль. Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев предупреждает, что банкротство заводов может привести к потере работы нескольких тысяч человек и дефолту по кредитам на сумму 27-29 млрд руб.



В пресс-службе Росрыболовства сказали «Агроинвестору», что служба инициировала претензионную работу на основании проверок Счетной палаты, проведенных в 2022 году. Там напомнили, что Росрыболовство является правоприменительным органом государственной власти и действует, в данном случае, в соответствии с ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов». В случае поступления соответствующих поручений ведомство рассмотрит их в установленном порядке.



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