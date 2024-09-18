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Минсельхоз не планирует продлевать квоту на беспошлинный ввоз мяса кур

На 17 сентября остаток квоты составлял 97,2 тысячи тонн

| Агроинвестор |

Беспошлинный ввоз мяса птицы был ориентирован на сегмент переработки
Беспошлинный ввоз мяса птицы был ориентирован на сегмент переработки

Продление действия квоты на беспошлинный ввоз мяса кур в Россию на 2025 год сейчас не рассматривается, так как ситуация в отрасли стабильна, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза. Агроведомство также отметило, что держит на постоянном контроле цены на социально значимые продукты, в том числе мясную продукцию.

Действующая льгота на ввоз мяса птицы с нулевой пошлиной была принята в конце 2023 года для стабилизации цен, напоминает министерство. «За время действия меры отмечается снижение розничных цен на мясо птицы — так, по данным , с конца 2023 года стоимость кур охлажденных и мороженных сократилась на 3,7%», — приводит данные .

В конце прошлого года правительство приняло решение о беспошлинном ввозе в 2024 году 140 тыс. т мяса кур, до этого размер ввозной пошлины составлял 15% от стоимости продукции. В итоге в январе-феврале 2024 года в Россию было поставлено 44,73 тыс. т курицы — на 16% больше год к году, ранее писал «Коммерсантъ». По информации «Интерфакса» на 17 сентября остаток квоты составлял 97,2 тыс. т. Таким образом, выбрано 42,8 тыс. т. Заявки поданы на ввоз еще около 4,2 тыс. т курицы.

Исполнительный директор Константин Корнеев напоминает, что беспошлинный ввоз мяса птицы был ориентирован на сегмент переработки, в котором свое ценообразование. «То есть, этот импорт оказал давление на наших птицеводов исключительно в сегменте мясопереработки. А российские птицефабрики поставляют свою продукцию в разные каналы — не только в переработку, но и в ритейл, и в сегмент HoReCa», — прокомментировал он «». При этом, добавляет эксперт, российские производители в основной своей массе выпускают охлажденную продукцию, которая более востребована во всех каналах продаж. 

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