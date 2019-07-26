«ЭкоНива» получила контроль над «Птицепромом Бобровский»

Группа «ЭкоНива» Штефана Дюрра, крупнейший в России производитель сырого молока, подала заявление о признании банкротом ООО «Птицепром Бобровский» в Воронежской области. Как следует из картотеки арбитражных дел, заявление подано 24 июля от имени ООО «ЭкоНиваАгро», воронежской структуры «ЭкоНивы», сумма требований не указана.



В конце мая у «Птицепрома Бобровский» сменился гендиректор — им стала Ирина Воробьева, которая также возглавляет и является соучредителем ООО «Новая Нива», следует из данных kartoteka.ru. Как сообщает «Коммерантъ», в марте 2018-го «Новая Нива» покупала для «ЭкоНивы» у агрохолдинга «Красный Восток — Агро» молочный комплекс в селе Сухая Березовка Бобровского района. Также Ирина Воробьева и ООО «Новая Нива» стали новыми владельцами ООО «Проспект», которому в свою очередь принадлежит «Птицепром Бобровский». Имущество птицефабрики находится в залоге у Сбербанка, банка «Санкт-Петербург» и банка «Зенит».



По информации «Коммерсанта», в залоге у «ЭкоНивыАгро» находится несколько десятков транспортных средств и прицепной техники «Бобровского». Источник издания на молочном рынке, знакомый с планами «ЭкоНивы», рассказал, что группе интересны земли, прилегающие к птицефабрике, но не само предприятие. «Там около 8 тыс. га земли. Группа может построить на них очередную ферму в Бобровском районе. Финансирования под этот проект пока нет, но рассматривается вопрос возведения фермы на 3,5 тыс. голов», — сообщил источник. По его словам, на строительство комплекса может уйти 2,5 млрд руб., на скот и технику — еще по 500 млн руб.



Дюрр подтвердил «Агроинвестору» интерес к землям «Птицепрома Бобровский». «Мы покупаем только землю — это 8 тыс. га, которые прямо граничат с нашей землей», — сказал Дюрр, подтвердив и намерение построить на них новый молочный комплекс. Он будет рассчитан на 2450 голов дойного стада, уточнил он. Что касается самой птицефабрики, то, по его словам, ее здания непригодны для эксплуатации. «Она сейчас стоит пустая. Многие ездили ее смотреть, но в итоге все отказались от покупки, так как она плохо построена», — сказал Дюрр. Представитель «Птицепрома Бобровский» на запрос не ответил.



Птицефабрика «Птицепром Бобровский» прекратила свою деятельность после обнаружения гриппа птиц в ноябре прошлого года. Как рассказывала весной глава областного департамента предпринимательства и торговли Галина Абричкина, после вспышки заболевания «фабрика не подлежит восстановлению», в связи с чем идет поиск инвестора. Предприятие занимало более 40% на рынке яйца в регионе, в результате эпизоотии было уничтожено почти 1,2 млн несушек, 600 тыс. яиц и 20 т кормов. Ущерб был оценен экспертами в 1 млрд руб. Глава департамента аграрной политики Воронежской области Алексей Сапронов говорил изданию «Абирег», что инвесторы планируют переоборудовать предприятие под свои цели, «возможен и вариант полного перепрофилирования».



По закону при банкротстве «Птицепрома Бобровский» конкурсный управляющий будет осуществлять поиск имущества, а затем продавать его с публичных торгов, комментирует адвокат московской коллегии адвокатов «Князев и партнеры» Зиннур Зиннятуллин. «И только в случае, если на торгах никто не выкупит земельные участки и другое имущество, то кредиторы, в том числе «ЭкоНива», получают право приобрести это имущество в свою собственность», — сказал «Агроинвестору» Зиннятуллин. В случае, если земельные участки в залоге у «ЭкоНивы», тогда имущество будет реализовываться в счет погашения долгов перед «ЭкоНивой», добавил он. В то же время, по его словам, «ЭкоНива» может выкупить все долги «Птицепрома Бобровский», после чего сможет распоряжаться имуществом и процедурой банкротства. «В этом случае «ЭкоНива» будет контролировать конкурсного управляющего и иметь возможность производить определенные манипуляции для получения земельных участков в свою собственность», — отметил Зиннятуллин.



Для рынка куриного яйца закрытие птицефабрики в Бобровском районе прошло практически незаметно, отмечает директор департамента стратегического маркетинга НАО «Евроэксперт» Евгения Шалихманова. «Доля «Птицепрома Бобровский» на рынке России составляла около 0,5%, доля в производстве ЦФО — около 3%», — сказала «Агроинвестору» Шалихманова. По ее словам, восстановление предприятия после вспышки гриппа птиц было бы сопряжено с большими затратами, в том числе на закупку стада и восстановление коммерческой репутации поставщика. «Понятно, что такие планы не нашли поддержки у банкиров — этот рынок регулируется практически только ценой, так как дифференцировать яйцо, придать ему дополнительную потребительскую полезность, достаточно трудно», — напомнила эксперт. Что касается «ЭкоНивы», то ее мегаферма «Березовка» находится в 20 км от птицекомплекса и рядом сразу несколько подконтрольных компаний, занимающихся выращиванием кормов, отметила она.



В 2018 году «ЭкоНива» произвела 484 тыс. т сырого молока, в 2019-м группа запланировала нарастить выпуск до 800 тыс. т. Воронежская область является одним из ключевых регионов присутствия холдинга. Общая площадь сельхозугодий компании в регионе в начале этого года составляла 140 тыс. га, поголовье КРС — 56,2 тыс. животных, в том числе 32,1 тыс. фуражных коров. На территории Воронежской области функционирует 33 животноводческих подразделения группы, в том числе в Бобровском районе.

