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Компании
Крупнейший производитель молока нарастил выручку на 37% в 2018 году
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
5 июня 2019
В 2019 году «ЭкоНива» намерена произвести 800 тысяч тонн сырого молока
К концу 2019 года дойное стадо «ЭкоНивы» может достичь 100 тысяч животных
Фото: М. Стулов

Немецкая Ekosem-Agrar AG, головное предприятие российской группы «ЭкоНивы», в прошлом году увеличила выручку на 37% до €240 млн. Об этом говорится в сообщении холдинговой компании со ссылкой на предварительные итоги. Скорректированная EBITDA выросла на 65% до €115 млн, рентабельность по EBITDA составила 31%.

Общий доход (выручка плюс изменение стоимости земель, биологических активов и другие операционные доходы), скорректированный на разовые эффекты от приобретения активов (в 2018-м — около €1 млн, в 2017-м — €29,3 млн), вырос более чем на 70% до €375 млн. «По-прежнему хорошие показатели бизнеса — несмотря на чрезвычайно низкие цены на сырое молоко в 2018-м — основаны на последовательном расширении производства молока в последние годы, чему способствуют сохраняющиеся позитивные условия для инвестиций в российский молочный сектор», — отмечается в пресс-релизе компании.

Поголовье КРС «ЭкоНивы» в течение прошлого года выросло до 133 тыс. животных с 93,5 тыс. в конце 2017-го, в том числе коров — с 45,1 тыс. до 63,1 тыс. голов. Производство сырого молока на фермах группы увеличилось на 62% до 484 тыс. т, а земельный банк холдинга — на 57% до 504 тыс. га, на которых было выращено около 1,4 млн т люцерны и кукурузы на силос.

К 30 апреля 2019 года земли, контролируемые группой, расширились до 554 тыс. га, а поголовье КРС молочного направления — почти до 149 тыс. животных, из которых 77,6 тысяч — фуражные коровы. «При сохранении благоприятных условий для роста производства молока Ekosem-Agrar AG продолжит увеличивать свое стадо и переработку молока <...> К концу 2019 года дойное стадо, вероятно, превысит 100 тыс., с ежегодным производство молока более 800 тыс. т», — говорится в сообщении производителя.

Как заявлял президент компании Штефан Дюрр на VII Летнем молочном саммите в конце мая, в ближайшие годы российскую молочную отрасль ждет укрупнение, как это уже произошло со свиноводством. По мнению Дюрра, через два-три года 10 вертикально-интегрированных компаний будут производить около 15 млн т молока в год. Глава «ЭкоНивы» также уверен, что российское молоко конкурентоспособно на мировом рынке. Так, по его оценке, расходы на производство 1 кг молока на современной ферме в России составляют 20,8 руб., в то время как в США — 21,05 руб., в Германии — 24,75 руб.

«ЭкоНива» основана в 2002 году и сейчас является крупнейшим производителем молока-сырья в России. В группу входят 28 животноводческих комплексов, сельхозпредприятия работают в 11 регионах России. Компания строит еще 15 молочных комплексов, рассказывал Дюрр на молочном саммите. В мае также стало известно, что комплексы на 10 тыс. голов дойного стада предполагается построить в Ленинградской области. В будущем холдинг намерен самостоятельно перерабатывать все производимое сырое молоко. В конце 2018-го компания презентовала новый бренд молочной продукции — «ЭкоНива». Как указано на сайте компании, 43% Ekosem-Agrar AG принадлежат Штефану Дюрру, остальные 57% — менеджменту, сотрудникам и другим инвесторам.

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