«ЭкоНива» в мае 2020 года запустит новосибирский завод стоимостью 21 млрд рублей

«ЭкоНива» Штефана Дюрра заключила с компанией Tetra Pak соглашение о о поставке комплекса технологического, упаковочного оборудования и системы автоматизации для перерабатывающего завода, строящегося в Новосибирской области. Как говорится в сообщении Tetra Pak, инвестиции в проект на данный момент оцениваются в 21 млрд руб., его ввод в эксплуатацию запланирован на следующий год.



В рамках контракта Tetra Pak поставит технологическое оборудование для приемки и обработки молока, линии для производства полутвердых сыров, творога, ультапастеризованного молока, ароматизированного молока и сливок. «После выхода на проектную мощность предприятие сможет перерабатывать 1150 т сырого молока в сутки — предполагается, что эти показатели будут достигнуты к 2024 году», — говорится в пресс-релизе. Ранее Дюрр заявлял, что на полную мощность завод планирует выйти к 2022 году.



В настоящее время проект находится в активной инвестиционной фазе строительных работ, рассказал «Агроинвестору» коммерческий директор «ЭкоНивы» Сергей Ляшко. «Запуск будет идти в несколько этапов — разные линии будут запускаться в разные сроки. Первую очередь мы планируем запустить в мае 2020 года», — уточнил он. Первой будет запущена линия по стерилизованным продуктам — стерилизованные молоко и йогурт. Мощность линии составит около 100 т в сутки. Ориентировочно в сентябре следующего года может начаться производство сыров, отметил Ляшко. «Однако сроки выхода предприятия на полную мощность сейчас прогнозировать тяжело — многое будет зависеть от маркетинговых продаж и как продукция покажет себя на полке», — добавил он.



Инвестпроект «ЭкоНивы» по строительству завода в Новосибирской области был представлен еще в мае 2017 года. Тогда Дюрр презентовал в правительстве Новосибирской области планы по строительству завода стоимостью 6 млрд руб. Год спустя инвестиции в проект были увеличены до 15 млрд руб., а ежедневная мощность — с 500 до 1000 т. Как ожидается, предприятие станет крупнейшим перерабатывающим заводом за Уралом. Предполагается, что продукция будет поставляться в различные регионы России, а также на экспорт.



«ЭкоНива» - крупнейший производитель сырого молока в России, в 2019-м группа намерена произвести 800 тыс. т молока-сырья. Компания работает в Новосибирской области с 2006 года (подразделение «Сибирская Нива»), на конец мая общее поголовье КРС в регионе составляло 24,8 тыс. голов, в том числе 12,85 тыс. дойного стада. К 2025 году «ЭкоНива» намерена перерабатывать все производимое сырое молоко, для этого группа собирается вложить около 70 млрд руб. в создание перерабатывающих мощностей.



Tetra Pak начала свою деятельность в 1951 году и является одним из мировых лидеров в области решений для переработки и упаковки пищевых продуктов. Компания наряду с DeLaval (оборудование для молочных ферм) и Sidel (оборудование для производства упаковки) входит в частную группу Tetra Laval Group, штаб-квартира которой находится в Швейцарии. В России завод Tetra Pak по производству упаковочного материала расположен в Московской области, партнерами и заказчиками предприятия являются более 200 предприятий пищевой промышленности.

