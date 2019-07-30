КОНФЕРЕНЦИЯ 20.09.2019

Зарегистрируйтесь на Russian Crop Production-2019/20 по специальной цене!

Узнать больше
Спасибо! Вы подписаны на нашу рассылку!
usd
63.481
eur
70.869
moex
2734.68
brent
64.97
пшеница
496.4
сахар
12.15
Инвестиции
«ЭкоНива» в мае 2020 года запустит новосибирский завод стоимостью 21 млрд рублей
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
30 июля 2019
Выход на полную мощность может произойти к 2024 году
Инвестпроект по строительству завода был презентован еще в 2017 году
Фото: М. Стулов

«ЭкоНива» Штефана Дюрра заключила с компанией Tetra Pak соглашение о о поставке комплекса технологического, упаковочного оборудования и системы автоматизации для перерабатывающего завода, строящегося в Новосибирской области. Как говорится в сообщении Tetra Pak, инвестиции в проект на данный момент оцениваются в 21 млрд руб., его ввод в эксплуатацию запланирован на следующий год.

В рамках контракта Tetra Pak поставит технологическое оборудование для приемки и обработки молока, линии для производства полутвердых сыров, творога, ультапастеризованного молока, ароматизированного молока и сливок. «После выхода на проектную мощность предприятие сможет перерабатывать 1150 т сырого молока в сутки — предполагается, что эти показатели будут достигнуты к 2024 году», — говорится в пресс-релизе. Ранее Дюрр заявлял, что на полную мощность завод планирует выйти к 2022 году.

В настоящее время проект находится в активной инвестиционной фазе строительных работ, рассказал «Агроинвестору» коммерческий директор «ЭкоНивы» Сергей Ляшко. «Запуск будет идти в несколько этапов — разные линии будут запускаться в разные сроки. Первую очередь мы планируем запустить в мае 2020 года», — уточнил он. Первой будет запущена линия по стерилизованным продуктам — стерилизованные молоко и йогурт. Мощность линии составит около 100 т в сутки. Ориентировочно в сентябре следующего года может начаться производство сыров, отметил Ляшко. «Однако сроки выхода предприятия на полную мощность сейчас прогнозировать тяжело — многое будет зависеть от маркетинговых продаж и как продукция покажет себя на полке», — добавил он.

Инвестпроект «ЭкоНивы» по строительству завода в Новосибирской области был представлен еще в мае 2017 года. Тогда Дюрр презентовал в правительстве Новосибирской области планы по строительству завода стоимостью 6 млрд руб. Год спустя инвестиции в проект были увеличены до 15 млрд руб., а ежедневная мощность — с 500 до 1000 т. Как ожидается, предприятие станет крупнейшим перерабатывающим заводом за Уралом. Предполагается, что продукция будет поставляться в различные регионы России, а также на экспорт.

«ЭкоНива» - крупнейший производитель сырого молока в России, в 2019-м группа намерена произвести 800 тыс. т молока-сырья. Компания работает в Новосибирской области с 2006 года (подразделение «Сибирская Нива»), на конец мая общее поголовье КРС в регионе составляло 24,8 тыс. голов, в том числе 12,85 тыс. дойного стада. К 2025 году «ЭкоНива» намерена перерабатывать все производимое сырое молоко, для этого группа собирается вложить около 70 млрд руб. в создание перерабатывающих мощностей.

Tetra Pak начала свою деятельность в 1951 году и является одним из мировых лидеров в области решений для переработки и упаковки пищевых продуктов. Компания наряду с DeLaval (оборудование для молочных ферм) и Sidel (оборудование для производства упаковки) входит в частную группу Tetra Laval Group, штаб-квартира которой находится в Швейцарии. В России завод Tetra Pak по производству упаковочного материала расположен в Московской области, партнерами и заказчиками предприятия являются более 200 предприятий пищевой промышленности.

Показать еще

Статьи по теме
«ЭкоНива» вложит 70 млрд рублей в переработку молока
«ЭкоНива» получила контроль над «Птицепромом Бобровский»
«ЭкоНива» купила хозяйство у «Агрокомплекса» имени Ткачева
«ЭкоНива» построит молочный завод за 36 млрд рублей
Крупнейший производитель молока нарастил выручку на 37% в 2018 году

Читайте такжеВАЙБРАНС® ИНТЕГРАЛ: от силы науки к «силе корней»Партнерский материал. KUHN представил на Всероссийском дне поля инновационную технику для заготовки кормов и животноводства
Рекомендации
Рекомендации
Самое интересное
Самое интересное с 22 по 28 июля
Аналитика
Садоводы сэкономят на налогах
СПЕЦПРОЕКТ
ВАЙБРАНС® ИНТЕГРАЛ: от силы науки к «силе корней»
СПЕЦПРОЕКТ
Превосходная защита в самую уязвимую фазу развития подсолнечника
СПЕЦПРОЕКТ
Эффективная и безопасная защита семян сои с МАКСИМ® XL
СПЕЦПРОЕКТ
Новый стандарт обработки семян кукурузы
СПЕЦПРОЕКТ
Вторая зеленая революция начинается с «Силы корней»
Конференция
RUSSIAN CROP PRODUCTION — 2019/20
Журнал
«Агротехника и технологии» №04, июль-август 2019
Журнал
«Агроинвестор» №07, июль 2019
Технологии
Цифровой ассистент. Популярность онлайн-сервисов для АПК растёт
Рейтинг
Топ-10 экспортеров зерна
Опрос
Что думают отраслевые эксперты о зерновой стратегии-2035
Реклама
Рынки
Инвестиции
Технологии
Аналитика
Регионы
Компании
Рейтинги
Интервью
Мнения
Техника
Бизнес-страницы
Тест-драйв
Фото
Видео
Конференции
Справочник компаний
Подписка
Спецпроект «Защита семян»
Реклама
Реклама на сайте
Реклама в журнале «Агроинвестор»
Реклама в журнале «Агротехника и технологии»
Реклама в iPad-версии
Журналы
Контакты
Правила перепечатки
RSS
AppStore с iPad-версией