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Инвестиции
«ЭкоНива» построит молочный завод за 36 млрд рублей
Татьяна Кулистикова
Агроинвестор
6 июня 2019
Предприятие в Подмосковье будет выпускать мягкие сыры и творог
В 2020 году компания планирует увеличить производство молока до 1 млн тонн
Фото: Т. Кулистикова

Крупнейший в России производитель сырого молока, холдинг «ЭкоНива», построит завод по производству мягких сыров и творога в подмосковном Ступине. Соглашение об этом в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали губернатор Московской области Андрей Воробьев и президент компании Штефан Дюрр, сообщает Минсельхозпрод региона.

Предполагаемый объем инвестиций составит 36 млрд руб., плановая мощность переработки — до 2 тыс. т молока в сутки. По словам Дюрра, это будет один из самых крупных заводов в России по производству мягких сыров. Объемы переработки после выхода предприятия на полную мощность будут превышать производительность всех существующих крупнейших заводов Подмосковье в 2,5 раза, отмечает региональное агроведомство.

Строительство предполагается начать в третьем квартале этого года и завершить в четвертом квартале 2021-го. В ноябре 2018-го Дюрр также говорил, что возведение предприятия закончится к концу 2021 года, тогда его стоимость оценивалась в 20 млрд руб., а мощность — в 1,2 тыс. т.

«ЭкоНива» уже возводит в Ступине животноводческие комплексы, проект их строительства был заключен на ПМЭФ в прошлом году. Как сообщала пресс-служба Минсельхозпрода Московской области, группа планирует построить два комплекса с поголовьем 2,8-3 тыс. коров каждый. Их мощность оценивается в 200 т молока в сутки. «Стоимость вложений в комплексы с кормоуборочной техникой составит примерно 1 млн руб. на корову, то есть 3 млрд руб. совокупно», — уточнял в марте министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

По словам Дюрра, сейчас «ЭкоНива» строит 15 ферм, в том числе в Воронежской, Калужской, Новосибирской, Оренбургской областях, в Башкирии, на очереди новые проекты в Алтайском крае и Татарстане. Также новым регионом присутствия компании стала Ленинградская область, где она взяла в управление хозяйство «Труд», принадлежащее «Агрокомплексу» им. Н. Ткачева. В прошлом году «ЭкоНива» произвела 484 тыс. т молока, в 2020-м объем планируется увеличить до 1 млн т, сказал Дюрр «Интерфаксу». Ранее в интервью «Агроинвестору» бизнесмен рассказывал, что через семь-восемь лет холдинг рассчитывает перерабатывать все свое молоко на собственных заводах. Для этого до 2025 года компания предполагает построить семь перерабатывающих предприятий, вложив около 70 млрд руб.

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