«Русмолко» вложит 4,5 млрд рублей в новый молочный комплекс

Компания «Русмолко», входящая в сингапурскую Olam International, начала строительство молочного комплекса в Пензенской области стоимостью 4,5 млрд руб. Как утверждается в сообщении компании, предприятие станет самым большим в России молочно-товарным комплексом замкнутого цикла.



Проект будет реализован в два этапа. Первую очередь планируется ввести в четвертом квартале 2019 года, в ее рамках предусмотрено строительство мощностей на 2,5 тыс. коров дойного стада. На втором этапе его предполагается увеличение до 5,2 тыс. коров, а общее поголовье — до 10,4 тыс. животных. Вторая очередь будет запущена в четвертом квартале 2020 года. «Новый комплекс позволит «Русмолко» нарастить суточный надой с сегодняшних 255 т до 436 т и достигнуть показателя валового надоя 160 тыс. т молока в год», — указано в сообщении.



Комплекс будет построен на площади 67 га, где будут размещены семь коровников, четыре телятника, доильно-молочный блок, включающий два доильных зала «карусель» на 80 коров каждый, а также склады хранения кормов, автономные системы навозоудаления, электро- и водоснабжения. Также инвестор намерен внедрить специальную технологию выращивания нетелей, предусматривающую генотипирование, индивидуальный подбор быков по генетическим параметрам и др. «Русмолко» обещает внедрить систему полной переработки продуктов жизнедеятельности животных на подстилку и органические удобрения, а также систему рекуперации воды, благодаря которой будут отсутствовать промышленные стоки.



«Русская молочная компания» («Русмолко») основана Наумом Бабаевым в 2007 году. В 2012 году 75% компании купила Olam International, а в этом году сингапурская компания увеличила долю до 100%. Тогда сообщалось, что в планах Olam удвоить объемы производства молока на «Русмолко» в ближайшие три года, преодолеть отметку в 500 т в сутки и войти в топ-3 производителей молока-сырья в России. В 2018-м валовой надой молока компании составил 85 тыс. т, поголовье КРС на конец года — 20,5 тыс. животных.



Под управлением «Русмолко» находится 156 тыс. га земли — это 28-е место в рейтинге BEFL крупнейших российских землевладельцев. В прошлом году компания заготовила 126 тыс. т зеленой массы на силос и сенаж, 14 тыс. т кукурузы на корнаж, а также 87 тыс. т зерновых и зернобобовых агрокультур, 100 тыс. т сахарной свеклы. В этом году она заявила о намерении увеличить заготовку кормов на 30% для растущего поголовья своих молочных комплексов в Пензенской области.



В последнее время наблюдается повышенный интерес инвесторов к молочному животноводству, что объясняется как возможностью импортозамещения, так и поддержкой государства, в том числе возмещением части понесенных капзатрат, ранее говорил «Агроинвестору» менеджер направления стратегии управления капиталом и исследования рынков компании EY Максим Никиточкин. Он полагает, что производство молока будет основным драйвером российского животноводства в среднесрочной перспективе. При этом закупочные цены на молоко-сырье остаются на высоком уровне. Согласно оперативным данным Минсельхоза, в середине июля средняя цена на сырое молоко в России находилась на уровне 23,73 руб./кг, что на 12% выше аналогичной даты 2018-го. По словам гендиректора «Союзмолоко» Артема Белова, на ситуации с ценами сказались увеличение стабильности надоев в стране, а также активная позиция государства в борьбе с фальсифицированной молочной продукцией, что привело к дальнейшему сокращению доли фальсификата на рынке и повышенному спросу на сырье.

