Птицефабрики нарастили импорт племенных цыплят

Основными поставщиками цыплят стали Белоруссия, Германия и США Pixabay

Российские птицефабрики сократили закупки за рубежом инкубационных яиц в пользу племенных цыплят. Их ввоз увеличен для воспроизводства поголовья, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Национального союза птицеводов (НСП). В январе-апреле ввоз инкубационных яиц сократился на 38% до 158 млн штук, тогда как импорт птенцов вырос на 54% до 490,6 тыс. штук год к году. Основными поставщиками стали Белоруссия, Германия и США.



Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев сказал «Коммерсанту», что племенные птенцы нужны для загрузки репродукторов, которые участники рынка успели построить при поддержке государства: компенсации части затрат на возведение и модернизацию комплексов для выпуска инкубационных яиц.



Еще одной причиной отказа от импортных инкубационных яиц стал резкий рост цен, считает гендиректор УК «Траст-Птицеводческие активы» Генрих Арутюнов. Он сказал изданию, что с конца 2021 года по март 2022-го цены на импортные инкубационные яйца увеличились на 70-80%. В итоге компании, не имевшие собственных племенных птенцов, не могли конкурировать по цене и сохранять приемлемую рентабельность. По словам топ-менеджера, производство инкубационного яйца обходится на 30% дешевле, чем его покупка.



Правда, переключение птицефабрик на импорт птенцов несет и свои риски, обращает внимание Арутюнов. Например, для поддержания поголовья закупать цыплят нужно в среднем четыре-шесть раз в год. В России до сих пор нет кроссов с достаточной продуктивностью, поэтому все участники рынка приобретают птенцов у американских Aviagen или Cobb — ключевых игроков в сфере селекции сельскохозяйственной птицы.



Исполнительный директор компании «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев сказал «Агроинвестору», что при транспортировке уровень падежа цыплят увеличивается. Кроме того, стоимость ввоза птенцов выше, чем яиц. «Тем не менее, технология транспортировки птенцов уже отработана. Все вопросы тут решаемые», — добавил он.



По словам Корнеева, стоимость инкубационного яйца не устраивает производителей, импортных цыплят ввозить оказалось дешевле. Идею птицеводов эксперт назвал «техническим решением, отражающим ситуацию в моменте». «Нельзя сказать, что это нечто системное или кардинально меняющее отрасль», — заключил он.



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