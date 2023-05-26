МИД: если РСХБ не будет подключен к SWIFT, Россия будет искать альтернативы «зерновой сделке»

Зерновая сделка ранее была продлена на два месяца Е. Разумный

Если Россельхозбанк (РСХБ) не будет подключен к SWIFT, Россия будет искать альтернативы «зерновой сделке», заявила пресс-служба МИД России. Министерство подчеркнуло, что уже есть другие порты, которые могут быть использованы для вывоза украинского зерна, если порт Южный не будет доступен. В качестве примера МИД приводит «наземные коридоры солидарности», по которым в большом объеме вывозится украинская продукция, однако издержки там гораздо больше.



В ведомстве также указали на необходимость прогресса по решению других системных проблем, блокирующих российский агроэкспорт. Среди них сложности с поставками запчастей и техники, налаживание транспортной логистики и страхования, «разморозке» банковских активов. Согласно заявлению, в хранилище Одесского припортового завода до сих пор находятся 24 тыс. т аммиака, который Украина не дает вывезти. В МИД напомнили, что третий пункт «черноморской инициативы» прописывает «содействие безопасному судоходству для экспорта зерна, продовольствия и удобрений, включая аммиак, из портов Одесса, Черноморск и Южный».



По оценке директора Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгия Остапковича, вероятность подключения РСХБ - равно как и любого другого банка, попавшего под ограничения — к SWIFT равна примерно 30%. «Здесь позиция Евросоюза не такая уж и ответственная. Мне кажется, пока идет нарастание санкционного вала, никаких уступок не будет. Но если Россия не будет продолжать сделку, они ее продолжат сами, потому что там главные фигуранты — ООН и Турция», — сказал он «Агроинвестору».



Ранее «зерновая сделка» была продлена до 17 июля без каких-либо изменений. В МИД заявляли, что если за два месяца все проблемные вопросы не будут решены, то договоренность будет прекращена. Остапкович считает, что Россия согласилась на продление «зерновой сделки» по ряду причин. «Когда Россия заявила, что не будет входить в эту сделку, Турция сразу отрубила нам импорт, а сегодня турецкий хаб по параллельному импорту очень большой, и как они себя поведут, если мы не будем поддерживать сделку, неизвестно», — рассуждает он.



Остапкович подчеркнул, что Турция — главный актор, который больше всего выигрывает от «зерновой сделки». «Практически не затрачивая никаких ресурсов, они получают огромную выгоду. Поэтому здесь все зависит от позиции Турции и от того, как у них пройдет второй тур президентских выборов», — считает эксперт.



Остапкович считает, что если победит нынешний президент Реджеп Тайип Эрдоган, то Россия сможет договориться с Турцией, и сделка будет и дальше продлеваться. Если же к власти придет оппозиционно настроенный Кемаль Кылычдароглу, могут возникнуть проблемы не только по сделке, но и по параллельному импорту. «Мне кажется, что пока Россия продолжит продлевать «зерновую сделку» и ставить свои условия по снятию ограничений с подключения российских банков к SWIFT и решения вопроса с аммиакопроводом. Сразу эта ситуация не уладится, но после долгих попыток достучаться могут появиться какие-то уступки. Пока все находится в неопределенности и неустойчивости», — добавляет эксперт.



Он отметил, что нет никаких альтернатив сделке, где задействована Россия и Украина. «Я не вижу никакой возможности провезти товар через другие страны, кроме членов ООН и Турции. Если будет альтернатива, значит, вопрос об аммиакопроводе и снятии санкций с банков сразу снимается. С финансовой точки зрения Россия от этой сделки ничего особенного не выигрывает. С продажей зерна у нас нет проблем», — заключил Остапкович.



Между тем, ранее было объявлено о сотрудничестве ООН и Африканского экспортно-импортного банка для разработки платформы, которая поможет облегчить трансакции, связанные с экспортом российской сельхозпродукции и удобрений в Африку. Как писал Reuters, глава Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспен отметила, что такие меры помогут в развитии зерновой сделки и позволят гарантировать продовольственную безопасность по всему миру.



При этом замглавы МИД Сергей Вершинин заявил, что зерновая сделка подавалась как направленная на снижение угроз продовольственной безопасности, а на деле оказалась ширмой для коммерческого вывоза украинского зерна в сытые страны, пишут «Известия».



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