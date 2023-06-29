К 2030 году планируется подготовить 10 тысяч специалистов по беспилотникам для АПК

БПЛА дают возможность увеличить урожайность агрокультур flickr.com

К 2027-2030 годам в России планируется подготовить не менее 10 тыс. специалистов для работы с беспилотниками в сельском хозяйстве, сообщил ТАСС гендиректор компании «Агримакс Аэро» Максим Чижов. По его словам, чтобы избежать потери времени с устаревшими программами обучения для студентов-агрономов, компания активно продвигает проект «АгроАэроКадры». В рамках этого проекта уже в ближайшие годы начнется выпуск специалистов в 256 учебных заведениях, где используются российские комплексы с беспилотниками и разработанные в научно-производственном центре применения беспилотников сельхозназначения методики и технологии.



Накануне правительство утвердило Стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года и на перспективу до 2035 года. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В документе отмечается, что в ближайшие 6,5 лет в стране должна появиться новая отрасль экономики, связанная с разработкой и использованием гражданских беспилотных аппаратов.



Документ упрощает использование дронов в сельском хозяйстве: их можно будет запускать на высотах менее 30 м от земли или воды на удалении более 5 км от контрольных точек аэродромов и 2 км от посадочных площадок без кратковременных ограничений в воздушном пространстве. Кроме того, направлять план полета дрона можно будет через цифровую платформу обеспечения деятельности по использованию воздушного пространства, оперативно получая необходимую информацию для выполнения полета.



Как ранее писал «Агроинвестор», мнения аграриев и экспертов относительно использования беспилотных аппаратов в сельском хозяйстве разнятся. Некоторые считают это перспективным направлением, отмечая преимущества БПЛА в агросекторе, такие как экономию ресурсов. Другие уверены, что использование БПЛА в крупных хозяйствах нецелесообразно из-за больших расстояний и объемов работы.



Специальный представитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков на Петербургском международном экономическом форуме говорил, что беспилотные системы уже позволяют увеличить урожайность до 50% за счет автоматизированных систем мониторинга и посева, к 2035 году они могут способствовать увеличению производительности в сельском хозяйстве вдвое, писал ТАСС. Первый вице-премьер Андрей Белоусов ранее отмечал, что применение беспилотников в сельском хозяйстве позволяет повысить урожайность в пять-шесть раз, сообщал ТАСС.



Наибольший потенциал для применения беспилотников имеется в сельском хозяйстве, строительном надзоре, создании и актуализации геопространственных баз данных и доставке грузов в труднодоступные районы, говорится на сайте правительства. Разработать Стратегию развития беспилотной авиации в конце 2022 года правительству поручил президент. Ее реализация позволит запустить предприятия, которые будут заниматься не только финальной сборкой, но и выпуском материалов и комплектующих, подготовкой программных решений.



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