Валовой сбор сахарной свеклы в России в этом году снизится на 3%, прогнозирует Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (FAS USDA). Если в 2017-м американские аналитики оценили урожай в 48,3 млн т (по данным Союзроссахара, было 47,4 млн т в зачетном весе на свеклопунктах), то в 2018-м он сократится до 47,1 млн т. В то же время производство свекловичного сахара снизится лишь на 1,5%, с 6,5 млн т до 6,4 млн т.



Возможное сокращение валового сбора FAS USDA объясняет как понижением на 3% урожайности сахарной свеклы, так и уменьшением ее посевов до 1,1 млн га с 1,2 млн га в 2017-м. «Продолжающееся падение внутренних цен на сахарную свеклу начиная с четвертого квартала 2017-го вряд ли будет стимулом для увеличения посевной площади под сахарной свеклой в 2018 году. Кроме того, недавно замминистра сельского хозяйства призвал аграриев сократить посевные площади под сахарной свеклой и засеять их другими культурами, в том числе соей и рапсом», — говорится в обзоре. Несмотря на это, спрос на сахарную свеклу со стороны переработчиков останется высоким в связи с продолжающимися инвестициями в модернизацию предприятий, отмечают аналитики.



Российское производство сахара в сезоне-2018/19 составит 6,4 млн т, средняя дигестия свеклы в следующем сезоне составит в среднем 14−15%. «Согласно Росстату в период с сентября 2017-го по март 2018-го российские заводы выпустили 6,45 млн т белого сахара. FAS оценивает производство сахара в сезоне-2017/18 на уровне 6,53 млн т, в том числе 6,5 млн т из сахарной свеклы и 30 тыс. т из тростникового сахара-сырца», — уточняют аналитики Минсельхоза США. Правда, ранее ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов говорил, что сезон-2017/18 примечателен тем, что Россия впервые в новейшей истории не будет перерабатывать тростниковый сахар-сырец.



Порядок оценок FAS USDA выглядит вполне реальным, однако сбудется ли прогноз по производству сахара в 6,4 млн т, зависит от множества факторов, отмечает Иванов. «В том числе от того, какой будет итоговая посевная площадь, то есть произойдет ли ли ее ожидаемое снижение», — отметил он. Так, например, согласно оперативным данным Минсельхоза, в Краснодарском крае сев сахарной свеклы на 12% превысил плановый показатель — при прогнозной площади в 180 тыс. га сахарной свеклой оказалось засеяно 201 тыс. га, что даже выше, чем в 2017-м. В Ростовской области план превышен на 14%. В целом в Южном федеральном округе сахарной свеклой уже засеяно 223 тыс. га при планируемых 201 тыс. га. «Если производство сахара составит 6,4 млн т, то опять нужно будет много экспортировать. Кроме того, это вновь приведет к депрессивно низким внутренним ценам в долларовом выражении на фоне продолжающегося снижения мировых цен на сахар», — добавил Иванов.



По оценке FAS USDA, экспорт сахара из России по итогам текущего сезона увеличится на 30% до 550 тыс. т. В 2018/19 маркетинговом году он вырастет еще на 25% и может достигнуть 690 тыс. т. «Такое значительное увеличение связано с высокими уровнями валовых сборов сахарной свеклы и производства сахара в последние два сезона, большими запасами и выходом на новые зарубежные рынки. В то же время российский экспорт сахара по-прежнему ниже своего потенциала из-за неразвитости инфраструктуры в российских портах и недостаточного производства высококачественного сахара, который наиболее востребован на зарубежных рынках», — говорится в обзоре. При внутреннем потреблении сахара в 5,7−5,8 млн т переходящие запасы в России на сезон-2018/19, согласно прогнозу Минсельхоза США, составят 460 тыс. т, а конечные остатки — 400 тыс. т. Таким образом, запасы начнут возвращаться к относительно нормальным уровням на фоне более низкого урожая и растущего экспорта, говорится в обзоре ведомства.



По данным Союзроссахара, в этом сезоне в России выработаны рекордные 6,46 млн т сахара, что на 6% больше показателя 2016/17-го. Весной и летом производство сахара продолжится из сиропа (Добринский сахарный завод) и мелассы (Знаменский и Ольховатский заводы). В результате рекордного производства сахар в первой половине сезона подешевел более чем на четверть: если в конце декабря 2016-го оптовые цены в Южном федеральном округе составляли 34 руб./кг, то в конце 2017-го — 24,99 руб./кг. Для корректировки цен первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов рекомендовал аграриям юга скорректировать посевы сахарной свеклы в этом году, заменив ее соей или другими масличными агрокультурами. По плану аграрного ведомства, сев сахарной свеклы в стране должен снизиться на 9% до 1,095 млн га. В то же время Союзроссахар не рекомендует сокращать посевные площади. «В части мирового рынка мы прогнозируем, что еще примерно год мы будем жить на дне, однако где-то через год-два есть потенциал роста, и в этой ситуации снижать темпы роста мы не рекомендуем», — говорил председатель правления Союзроссахара Андрей Бодин на Всероссийском агрономическом совещании. По состоянию на 27 апреля сахарная свекла в России посеяна на 426 тыс. га, из-за погодных условий сев отстает от прошлогоднего темпа в 1,7 раза.

