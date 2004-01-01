Опрос показал снижение оптимизма аграриев

Доля сельхозпроизводителей, рассчитывающих увеличить доход в 2018 году, снизилась до 67%, показал опрос растениеводческих хозяйств, проведенный совместно ВЦИОМ, Институтом конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) и компанией Syngenta. В прошлом году на рост прибыли надеялись 86% опрошенных компаний. Одновременно доля тех, кто рассчитывает получить доход на прежнем уровне, вырос с 15% до 23%, а ожидающих сокращение доходов — с 1% до 2%. Еще 8% хозяйств затруднились спрогнозировать свои доходы в этом году.



«Данные факты прежде всего свидетельствуют о том, что на рынке формируется пул компаний, которые ориентированы на стабильный, прогнозируемый результат. При этом факторы, влияющие на рост доходности, остались неизменными: это повышение качества выпускаемой продукции, низкая себестоимость. То есть низкая себестоимость остается весьма актуальной — сейчас даже больше, чем когда-либо», — отметил замдиректора компании Syngenta в России и СНГ Андрей Рогов. Среди причин повышения доходности 59% хозяйств указали на намерение повысить качество продукции, 55% — низкую себестоимость. Еще четверть респондентов рассчитывает на высокие цены на растениеводческую продукцию, при этом повысить отпускную цену планируют чуть менее половины опрошенных компаний (48%), две трети из них — до 10%. Еще 31% аграриев в этом году не смогли определиться со своей ценовой политикой.



Увеличить урожайность в этом году рассчитывают только 70% аграриев, в то время как еще два года назад их доля доходила почти до 100%. «Тренд очевиден: идет сокращение значения с 96% в 2016 году и 89% в 2017 году», — рассказал руководитель по коммуникациям «Сингенты» Антон Пушкарев. Среди способов повышения урожайности сельхозпроизводители, как и годом ранее, называют в первую очередь использование удобрений и средств защиты растений, специально обработанных семян, а также рост управляемости производственных процессов в хозяйстве. Одновременно существенно сократилось количество сельхозпроизводителей, планирующих наращивать инвестиции. Так, вложения в основной капитал в этом году будут увеличивать 57% против 71% в 2017-м, в оборотный капитал — 44% против 62% в прошлом.



В целом 2017 год, как показало исследование, аграрии оценили несколько хуже, чем 2016-й. Составленный на основе опроса Индекс развития сельхозпроизводителей снизился до 3,57 балла по пятибалльной шкале против в 3,89 балла в 2016-м. Это свидетельствует об определенном спаде оптимизма сельхозпроизводителей, констатировал Пушкарев. «Такие результаты показывают, что динамика развития аграрного сектора перешла из стадии роста, которая наблюдалась еще в 2016-м году, в стабилизационную фазу», — в свою очередь прокомментировал Рогов. Он полагает, что период бурного роста достиг пика, и страна переходит в новую стадию, когда конкурентоспособность и снижение издержек становятся определяющими факторами.



По словам гендиректора ИКАР Дмитрия Рылько, спад оптимизма стал результатом снижения цен вследствие рекордного урожая прошлого года. «Нынешний сезон проходит под знаком рекордного урожая всех зерновых, сверхрекордного урожая сахарной свеклы и близкого к рекордному урожая масличных — а эти три группы культур составляют около 85% выручки за растениеводческую продукцию в нашей стране. Естественно, что такой урожай придавил маржу в основных производящих регионах страны, особенно это сказалось на тех регионах, которые удалены от экспортных рынков», — сказал Рылько. В результате годовая прибыльность аграриев в 2017 году снизилась на 28%, напомнил эксперт данные Росстата. «Это достаточно много, и это существенно отличает нынешний сезон от прошлого в худшую сторону», — констатировал он.



В то же время пользование кредитными ресурсами за последние три года впервые выросло. Если в 2016 и 2017 годах 71% респондентов заявляли, что пользуются кредитами, то в 2018 году этот показатель вырос на 5 п. п. до 76%. «Повышение в индексе может свидетельствовать об увеличении доступности кредитов с одной стороны, и с другой стороны — о сокращении ликвидности на рынке. При этом существенная часть опрошенных планирует кредитную линию увеличить — это 20% от принявших участие в опросе», — отметил Пушкарев. Кроме того, добавил Рылько, рост пользования кредитами может быть прямым следствием падения прибыли аграриев. «Ранее аграрии, особенно на юге, сознательно не пользовались кредитными линиями, так как могли совершенно спокойно обходиться без кредитования. Но сейчас в силу того, что маржа в этом сезоне сжалась, им приходится обращаться к банкам или другим кредиторам за дополнительной финансовой помощью», — сказал Рылько.



Исследование проводилось в марте 2018 года, были опрошены руководители 100 хозяйств в 20 регионах, которые представлены в Южном, Центральном и Приволжском федеральных округах. Для всех хозяйств растениеводство является основным бизнесом.

