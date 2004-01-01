Аграрии Юга попытаются заменить сахарную свеклу соей

Минсельхоз рекомендовал аграриям Южного федерального округа скорректировать площади посевов сахарной свеклы, заменив их соей или другими масличными агрокультурами. Об этом сообщил ТАСС первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов. «Это поручение министра сельского хозяйства — в ряде регионов подойти корректно к посевным площадям сахарной свеклы <> Поэтому в ряде регионов, в основном, это регионы ЮФО, есть рекомендации заменить предстоящие посевы сахарной свеклы посевами сои, масличных культур для того, чтобы в целом колебания цены на рынке по результатам осени следующего года удовлетворяли сельхозпроизводителей по маржинальности», — рассказал Хатуов.



Он напомнил, что Россия в прошлом году вырастила «небывалый урожай» сахарной свеклы благодаря использованию технологий,

правильному и своевременному уходу за растениями и хорошей урожайности. По данным Союзроссахара, с начала производственного сезона переработано 46,2 млн т сахарной свеклы, получено почти 6,5 млн т сахара, что на 6,1% выше уровня прошлого года. В то же время, по оценке Минсельхоза, внутреннее потребление в стране составляет около 5,5 млн т сахара. В результате перепроизводства и того, что продвижение сахара на экспорт «на евразийской площадке заняло определенный период», цены на него опустились до 23 руб./кг, сообщил Хатуов.



Согласно оперативному мониторингу аграрного ведомства, к 22 марта цены промышленных производителей на сахар находились на уровне 27,49 руб./кг, поднявшись на 7,1% к декабрю 2017-го. Оптовая цена в Южном федеральном округе с начала года выросла на 10,3% до 28,1 руб./кг. При этом, согласно прогнозу Хатуова, «есть перспектива роста до 30 руб.». «Это средняя цена базисных пяти лет, которая полностью устраивает производителей сахарной свеклы», — уверен Хатуов.



По данным Росстата, в 2017 году посевные площади сахарной свеклы в стране выросли на 8% до 1,2 млн га. В том числе в Южном федеральном округе агрокультура занимала 224 тыс. га — на 9% больше, чем в 2016-м. Одновременно площади под масличными агрокультурами в ЮФО снизились на 5% до 2,5 млн га. Лидерами по посевным площадям масличных в округе были Ростовская (883 тыс. га) и Волгоградская (750 тыс. га) области, а также Краснодарский край (630 тыс. га). При этом в Ростовской области сев в прошлом году снизился на 4,6%, в Волгоградской — на 16%. Посевы сои в ЮФО в 2017-м выросли на 10% до 200 тыс. га, из них 88% приходилось на Краснодарский край, где площади под этой агрокультурой были увеличены на 13% до 176 тыс. га.



Несмотря на рекомендации федерального Минсельхоза, в этом году Краснодарский край планирует расширение посевов сахарной свеклы. Как сообщило в конце прошлой недели Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона, сев планируется увеличить на 1,5% до 203 тыс. га. «Краснодарский край — один из крупнейших в России регионов по выращиванию сахарной свеклы, ежегодно край дает около 25% общего производства свеклы в стране», — отмечается в сообщении регионального ведомства. Краснодарский край первым из российских регионов приступил к севу агрокультуры — к концу прошлой недели ей заняли первые 1,4 тыс. га.



На фоне падения цен на сахар и дефицита сырья на масличном рынке рекомендация Минсельхоза выглядит логичной, однако существенно нарастить производство масличных на Юге будет непросто, комментирует ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Даниил Хотько. «По нашему прогнозу, посевные площади сои в европейской части страны в этом году вырастут, но это в большей степени относится к Центру страны, а также к Поволжью. На Юге регионы все же в первую очередь ориентированы на зерновые агрокультуры, и так как они являются экспортно ориентированными регионами, по нашему мнению, зерновые будут оставаться в приоритете. Поэтому по сое огромных перспектив в ЮФО мы не видим», — сказал «Агроинвестору» Хотько. Он также заметил, что в последние годы посевные площади сои в южных регионах страны остаются практически неизменными, варьируясь в диапазоне 220−230 тыс. га.



Ранее Минсельхоз представил параметры стратегии производства сельхозпродукции до 2030 года, в соответствии с которой урожай масличных агрокультур в ближайшие 12 лет должен вырасти в 1,5 раза до 25 млн т. В то же время в 2018 году аграрное ведомство прогнозирует снижение производства масличных до 16,3 млн т с прошлогоднего рекорда в 16,5 млн т. Как отмечал глава департамента растениеводства Минсельхоза Петр Чекмарев, одними из наиболее перспективных для российских аграриев сельхозкультур являются соя и рапс. Потенциал роста площадей по каждой из них составляет до 5 млн га (в 2017-м соя занимала 2,6 млн га, рапс — 1,1 млн га).



Согласно плану Минсельхоза, в целом по стране посевы сои в 2018-м должны вырасти на 108 тыс. га до 2,7 млн га, рапса — на 196 тыс. га до 1,3 млн га. Площади под подсолнечником в 2018 году, как ожидается, снизятся на 336 тыс. га до 7,6 млн га. Сев сахарной свеклы Минсельхоз планирует уменьшить до 1,1 млн га. Как говорил министр сельского хозяйства Александр Ткачев, для полной загрузки мощностей по переработке масличных к 2025 году нужно ежегодно увеличивать их посевы на 700 тыс. га.



Ранее Масложировой союз России для балансировки рынка и повышения доходности в АПК предложил заместить масличными до 20% площадей под пшеницей. «При таком сценарии мы сохраним первое место по пшенице, но за счет сбалансирования переходящих остатков сможем стать первыми по растительным маслам и шротам, сместив на второе место Украину», — прогнозировал исполнительный директор союза Михаил Мальцев, напоминая, что маржинальность масличных в полтора раза выше, чем зерновых.

