Россия к 2030 году рассчитывает увеличить посевы агрокультур до 90 млн га с 80,2 млн га в 2017-м, а площадь неиспользуемой пашни сократить более чем вдвое, до 8,7 млн га. Это следует из стратегии производства сельхозпродукции, представленной Минсельхозом на Всероссийском агропромышленном форуме в Краснодаре.



В том числе урожаи масличных агрокультур предполагается нарастить до 25 млн т, что в полтора раза больше, чем было в 2017-м. При этом в 2018 году производство по сравнению с прошлогодним рекордом в 16,5 млн т снизится до 16,3 млн т, сообщил глава департамента растениеводства Минсельхоза Петр Чекмарев. «Перспектива — далее двигаться к 25 млн т масличных культур, чтобы их экспортировать. Экспорт увеличить не просто на проценты, а в разы», — приводит РИА «Новости» слова чиновника. Ранее Чекмарев называл сою и рапс в числе наиболее перспективных для российских аграриев сельхозкультур и ставил задачу увеличить посевы каждой из них до 5 млн га (в 2017-м соя занимала 2,6 млн га, рапс — 1,1 млн га — «Агроинвестор»). О том, что рапс и соя — стратегически важные для страны агрокультуры, заявлял и глава Минсельхоза Александр Ткачев. Он отмечал, что имеющиеся мощности по переработке масличных уже сейчас позволяют перерабатывать 24 млн т сырья.







Производство картофеля к 2030 году должно вырасти до 32 млн т с 29,6 млн т в 2017-м, овощей — до 19,3 млн т с 16,44 млн т. В том числе агроведомство ожидает повышения показателей и в этом году — до 29,7 млн т и почти до 17 млн т. Между тем, еще на Всероссийском агрономическом совещании 31 января Чекмарев прогнозировал снижение урожая картофеля в этом году до 26,6 млн т за счет пересмотра доли личных подсобных хозяйств. Валовой сбор в них в 2018-м сократится до 19,7 млн т против 22,8 млн т в 2017-м.



Производство зерна за ближайшие 12 лет должно достигнуть уровня в 150 млн т. «Соответственно, надо иметь 50 млн га посевов зерновых культур с урожайностью 3 т с гектара», — подсчитал Чекмарев. В этом году Минсельхоз прогнозирует урожай зерновых на уровне 110 млн т, такой же показатель заложен в госпрограмме на 2020 год. Однако, согласно презентации министерства, с 2021 года планируется ежегодно последовательно увеличивать урожай на 4 млн т.



Сбор сахарной свеклы в 2018 году, как ожидается, сократится на 13% до 45 млн т против 51,9 млн т в 2017-м. Ниже прошлогоднего показателя прогнозируется производство и в 2030 году (50 млн т). По подсчетам аграрного ведомства, выпуск свекловичного сахара в сезоне-2017/18 составит 6,6 млн т, а в 2018/19 — снизится до 6,3 млн т.



Ресурсов для производства указанного объема всех заявленных в стратегии агрокультур в стране, безусловно, достаточно, однако экономические стимулы для инвестиций в расширение производства пока неясны, отмечает начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко. «Фактор «слабый рубль» для эффективной торговли на внешнем рынке был исчерпан, когда валюта вернулась в диапазон 55−60 руб./$1, а каких-либо серьезных изменений в инфраструктурной обеспеченности экспорта (транспортно-логистические коридоры, порты, перегрузочные комплексы, система хранения и пр.) за последние пару лет не произошло», — прокомментировала «Агроинвестору» Снитко. Поэтому, по ее мнению, при создании стратегии необходимо озвучивать не только ориентиры по объему выпуска продукции, но также и целевые ориентиры по доходности сектора, конкурентоспособности на внешних рынках и специализации. В то же время Снитко не исключила, что меры по повышению конкурентоспособности российской продукции и развитию внутреннего спроса будут озвучены в следующих версиях стратегии и госпрограммы развития АПК на период после 2020 года.



По данным Росстата, в 2017 год в обороте было 117 млн га сельхозземель, размер посевных площадей составлял 80,2 млн га. В этом году прогнозируется увеличение на 187 тыс. га почти до 80,4 млн га. Из них 21,5% придется на озимые зерновые, 39% — на яровые зерновые и зернобобовые, 17,5% — на технические агрокультуры, 3,3% — на картофель, овощи и бахчевые. Согласно оценке Минсельхоза, в прошлом году в стране было произведено продукции растениеводства почти на 3 трлн руб., в том числе 1,5 трлн руб. пришлось на сельхозорганизации, 530 млрд руб. — на крестьянские (фермерские) хозяйства, 1 трлн руб. — на хозяйства населения.

