ФАС попросила производителей объяснить рост цен на сахар

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) запросила у 70 производителей сахара в России данные об объемах производства, себестоимости, рентабельности и товарных запасах из-за сообщений о росте цен на сахар. Об этом заявила РИА «Новости» начальник управления контроля АПК ФАС Анна Мирочиненко. По ее словам, информация от заводов поможет оценить соответствие поведения компаний нормам антимонопольного права.



По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), в начале осени сахар в России резко подорожал. Если в конце августе в Краснодарском крае цены на сахар в оптовом звене были ниже 26 руб./кг, то к середине сентября они поднялись до 37 руб./кг. По информации Минсельхоза, оптовая цена на сахар в Южном федеральном округе к 10 октября составляла 35,97 руб./кг (с НДС), что на 50% выше аналогичного периода 2017 года. По итогам октября, согласно данным Росстата, средняя цена производителей свекловичного сахара в стране выросла на 8% до 29,3 тыс. руб./т. В октябре 2017-го этот показатель находился на уровне 23,8 тыс. руб./т.



Тем не менее, по оценке ФАС, рост цен соответствует среднегодовым показателям за последние три года. «Кроме того, цена сезона-2017/18 не является показательной, так как формировалась в условиях значительного профицита рынка. Также следует учитывать, что сахар является монопродуктом и его цена во многом зависит от закупочной цены на сахарную свеклу: ее доля в структуре себестоимости сахара в последние пять лет составляла от 47% до 62%», — объяснила Мирочиненко. В 2018 году закупочная цена на сахарную свеклу по сравнению с прошлым годом увеличилась более чем на 40%. Этот рост обусловлен повышением цен на семена в результате снижения курса рубля. Поэтому, как отметила Мирочиненко, «предварительно можно сказать, что повышение цен носит объективный характер».



«Продимекс» получил запрос от ФАС и сейчас готовит ответ, сообщил «Агроинвестору» коммерческий директор компании Сергей Маслов. Концерн «Покровский» также подтвердил, что получил письмо от ФАС. «Запрос получен, до 19 ноября мы должны ответить», — сказал директор по развитию концерна Михаил Пак, отказавшись от других комментариев.



В 2016 году цены на сахар в этот период были на таком же уровне, как и сейчас, а в 2015-м заметно выше — на уровне 39 руб./кг, сказал «Агроинвестору» топ-менеджер одного из крупнейших российских производителей сахара. «Поэтому цена, которая была в прошлом году, действительно не является показательной, с учетом того что производство было рекордным», — поясняет он.



Согласно данным Союзроссахара, в сезоне-2017/18 в России были выработаны рекордные 6,46 млн т сахара — на 6% больше, чем в 2016/17-м. С учетом переработки сиропа и мелассы выпуск составил 6,64 млн т. В результате роста производства сахар в течение 2017 календарного года подешевел более чем на четверть: если в конце декабря 2016-го оптовые цены в Южном федеральном округе составляли 34 руб./кг, то в конце 2017-го — 24,99 руб./кг. В этом году Союзроссахар ожидает, что будет выпущено примерно 5,8 млн т сахара. «То есть с учетом высоких переходящих запасов рынок все равно останется профицитным», — заметил топ-менеджер.



«Сюкден» также готовит для ФАС всю необходимую информацию. Начальник службы аналитики компании Марина Сидак сказала «Агроинвестору», что резкий рост цен наблюдался только в сентябре-октябре этого года, когда рынок осознал, что производство в текущем сезоне значительно сократится. «Однако при потреблении в 6,1 млн т (по официальным данным Росстата за 2017 год), ожидаемом производстве максимум 5,8-5,9 млн т и сохраняющемся экспорте в Казахстан это абсолютно нормальная ситуация», — подчеркнула она. Кроме того, дополнительным фактором роста внутренних цен на сахар стало ослабление рубля по отношению к доллару США. Также на себестоимости производства сказались увеличение цен на сырье, топливо, семена, удобрения, и т. д.



Сахар является биржевым товаром, поэтому непонятно, зачем ФАС занимается проверкой, недоумевает представитель другой компании — крупного производителя сахара. «Текущая котировка на бирже для ЮФО — 36,2-36,3 руб./кг. Насколько мне известно, реальные отпускные цены на заводах соответствуют биржевым», — сказал он «Агроинвестору». При этом он добавил, что себестоимость производства, выросшая в этом году из-за более низкого урожая сахарной свеклы, сейчас находится близко к отпускной цене, а интегрированная по этому году цена — все еще ниже себестоимости. «В прошлом году в результате перепроизводства сахара цена упала, в результате чего мы не смогли покрыть свои затраты. Сейчас просто наблюдается возврат к нормальной рыночной экономике», — объясняет он.



К 6 ноября с начала сезона в России было произведено 3,8 млн т свекловичного сахара, что соответствует уровню прошлого года. Валовой сбор сахарной свеклы Союзроссахар ожидает в объеме 41 млн т, что на 21% ниже прошлого года. К 6 ноября накопано 39 млн т, из которых переработано 30,3 млн т. Согласно прогнозу отраслевого союза, сахарные заводы в сезоне-2018/19 будут работать до второй декады февраля 2019 года. Переработку сахарной свеклы завершили 10 сахарных заводов: восемь в Краснодарском крае, по одному в Татарстане и Чечне.

