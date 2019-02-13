«Трио» может объединить сахарный бизнес с «Сюкден»

Sucres&Denrees («Сюкден») может стать стратегическим партнером группы компаний «Трио». В конце января стороны заключили предварительное соглашение, говорится в сообщении «Трио», подписанном председателем правления холдинга Евгенией Уваркиной. Предполагается, что в случае заключения сделки компании будут совместно управлять сахарным бизнесом и частью сельскохозяйственного блока «Трио», причем Sucres&Denrees станет мажоритарным партнером. «Стороны находятся в процессе проработки окончательных условий и получения всех необходимых согласований», — уточняет «Трио».



Первые контакты по вопросу вхождения «Сюкден» в капитал «Трио» начались в 2017 году по инициативе московского офиса компании, но реальное развитие получили в конце прошлого года и в начале 2019-го, когда в Париже прошли переговоры между акционерами холдингов, рассказал «Агроинвестору» финансовый директор «Сюкден» в России Глеб Тихомиров. Он оценивает вероятность сделки в 90%. «Мы считаем «Трио» компанией с высоким потенциалом развития и хорошей репутацией на рынке», — добавил топ-менеджер.



Потенциальная сделка позволит обеспечить дальнейшее развитие Елецкого сахарного завода («Агроснабсахар»), рост производственных мощностей и оптимизацию структуры капитала, в том числе за счет дополнительных инвестиций со стороны Sucres&Denrees. В результате выделенный сегмент бизнеса «Трио» получит крепкий базис для дальнейшего увеличения масштаба операций и развития сельского хозяйства в регионе, рассчитывает группа. Компании предполагают объединить свои компетенции для усиления эффективности операций за счет применения своих лучших практик. Почему «Трио» решила заключить сделку, не уточняется. Телефон Евгении Уваркиной не отвечал.



Елецкий сахарный завод — один из четырех крупнейших и, возможно, один из лучших в стране, оценивает ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов. «Его фактическая мощность переработки превышает 9 тыс. т сахарной свеклы в сутки. Таких мощных предприятий в России всего четыре: кроме «Агроснабсахара» это Добринский завод «Сюкден», Успенский «Продимекса» и Ленинградский «Доминанта», — перечисляет Иванов. — Кроме того, у «Трио» самая современная жомосушка, они единственные на постсоветском пространстве сушат жом не газом, а паром. Это экономически более выгодно, к тому же выход и качество продукции выше». Также у холдинга есть самый современный силос для бестарного хранения сахара емкостью 60 тыс. т, предприятие может отгружать сахар в любой фасовке от розничных пакетов до биг-бегов и без тары. Еще он одним из первых внедрил технологию длительного хранения свеклы в вентилируемых кагатах. Завод является одним из лидеров по всем параметрам и по уровню модернизации, однако цена этого, вероятно, немалая закредитованность, продолжает Иванов. «Думаю, это и толкнуло «Трио» на сделку, — предполагает он. — Если бы с финансированием дальнейшей модернизации было проще, они бы и дальше продолжали работать сами, у них это неплохо получается».



Тренды концентрации в последние годы наблюдаются во всех отраслях, и это неизбежный процесс, говорит Иванов. «Возможно, это первая ласточка, и других игроков ждут аналогичные процессы консолидации, — не исключает он. — Пока непонятно, какие будут конфигурации, но, скорее всего, сахарной отрасли этого не избежать». При этом государство должно обращать больше внимания на подобные сделки, чтобы на рынке сохранялась конкуренция, акцентирует эксперт. Например, при объединении крупных игроков могут оговариваться определенные условия их работы и обязательства, в том числе и по продаже каких-то частей бизнеса.



«Трио» - агрохолдинг полного цикла, который начал свою деятельность в 1997 году в Липецкой области. У компании 89 тыс. га земли в шести районах Липецкой области, пять элеваторов и семенной завод общей мощностью хранения более 180 тыс. т, картофелехранилище на 64 тыс. т, два молочных комплекса на 1 тыс. т и 2 тыс. дойных коров. Сахарный завод холдинга был модернизирован в 2016 году. Ежегодно холдинг производит 250 тыс. т зерна, 950 тыс. т сахарной свеклы, 32,5 тыс. т молока, 63 тыс. т чипсового картофеля и 180 тыс. т сахара.



Французская группа Sucden работает в России с 1991 года, начав с импорта сахара. В середине 1990-х она стала инвестировать в развитие свеклосахарной отрасли, купив обанкротившиеся сахарные заводы. Сейчас в России компании принадлежат Добринский (Липецкая область), Каменский (Пензенская область) и Тбилисский (Краснодарский край) сахарные заводы. В начале 2000-х компания начала развивать сельскохозяйственное направление. Сейчас в ее структуру входят предприятия в регионах работы заводов, их общий земельный банк превышает 175 тыс. га. Кроме сахарной свеклы они выращивают зерновые агрокультуры и подсолнечник. По итогам сезона-2018/19 «Сюкден» планирует произвести 400 тыс. т сахара (с учетом выработки из сиропа), в прошлом сельхозгоду компания выпустила более 440 тыс. т сахара из сахарной свеклы и еще примерно 25-30 тыс. т из сиропа. По итогам 2017 календарного года, согласно данным Союзроссахара, «Сюкден» стал четвертым в стране по объему производства сахара с долей рынка в 7%.



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