«Сюкден» в сезоне-2018/19 выпустит 400 тысяч тонн сахара

Французская группа «Сюкден» по итогам сезона-2018/19 планирует произвести 400 тыс. т сахара (с учетом выработки из сиропа). Об этом «Агроинвестору» рассказал финансовый директор холдинга Глеб Тихомиров. В прошлом сельхозгоду компания выпустила более 440 тыс. т сахара из сахарной свеклы и еще примерно 25-30 тыс. т из сиропа, сообщал ранее топ-менеджер.



Сокращение производства сахара, как и у других игроков рынка, связано с уменьшением объемов сырья. В текущем сезоне «Сюкден» освоил свыше 2,6 млн т свеклы из которых более половины было выращено на собственных полях (в предыдущем сельхозгоду — 3,3 млн т). «Урожайность сахарной свеклы снизилась во всех регионах нашего присутствия (в Краснодарском крае, Липецкой и Пензенской областях) в среднем на 15% по сравнению с показателями 2017 года, — отмечает Тихомиров. — Сезон у нас начался, как у всех, на 10 дней позже обычного, заводы стартовали в августе, что было обусловлено слабым развитием корнеплодов из-за засухи в период вегетации агрокультуры». Из-за снижения урожайности свеклы и, как следствие, сокращением ее валового сбора, сезон для заводов группы также завершился раньше обычного. В частности, Тбилисский остановился в начале декабря 2018-го, Добринский — в конце декабря, а Каменский — в январе этого года. В то же время сухая погода в августе-сентябре и более низкая урожайность способствовали увеличению дигестии. В среднем по трем предприятиям компании этот показатель составил 19,17% против 17,45% годом ранее.



В целом сезон Тихомиров оценивает «достаточно неплохо». «Хорошая дигестия с высоким выходом сахара частично компенсировали потери урожайности сахарной свеклы, а рост цен в сентябре-октябре 2018-го вернул рынок к приемлемому уровню рентабельности, но еще далекому от желаемого», — комментирует он. К середине осени сахар резко подорожал до 38 руб./кг. Затем цены опустились до 36-37 руб./кг и оставались на таких уровнях до середины января 2019-го, напоминает топ-менеджер. Их рост, впрочем, ограничивали снизившийся экспорт в Казахстан, почти прекратившийся вывоз в Узбекистан, а также существенные валютные колебания в конце прошлого года. Во второй половине января из-за ситуации в Казахстане (в стране был пролонгирован беспошлинный ввоз белого сахара из третьих стран до 2020-го), а также слухов о выпуске на рынок 200 тыс. т сахара из Госрезерва, внутренние цены снизились до 35 руб./кг. Дальше их динамика будет зависеть от реализации этих слухов, посевной кампании, ожидаемого роста мирового рынка и ситуации с курсами валют. Хотя снижение производства и рост внутреннего потребления сахара за счет увеличения экспорта сахаросодержащей продукции к концу текущего сезона должны привести отечественный рынок к некой сбалансированности, надеется Тихомиров.



Сезон переработки сахарной свеклы в России практически завершился. По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), 29 января остановил производство курский Золотухинский сахарный завод «Продимекса». «Однако еще может работать Грибановский завод (входит в группу «АСБ», Воронежская область)», — обращает внимание ведущий эксперт ИКАР Евгений Иванов. На 28 января в стране получено 5,85 млн т сахара. Всего с учетом выработки из сиропа и мелассы производство по итогам сезона может достигнуть 5,95 млн т (6,64 млн т в 2017/18-м). Переработку мелассы продолжает Ольховатский завод «Продимекса» (Воронежская область), 14 февраля начнет переработку сиропа Добринский завод «Сюкдена» (Липецкая область), весной будет осваивать мелассу Знаменский завод «Русагро» (Тамбовская область), знает Иванов.



По прогнозу Минсельхоза, урожай сахарной свеклы в 2019-м сохранится на прошлогоднем уровне и составит около 41 млн т. Это позволит произвести около 6 млн т сахара. На 24 января средневзвешенная цена промышленных производителей на белый свекловичный сахар составила 36,2 руб./кг, что на 0,4% ниже значения на начало текущего года.

