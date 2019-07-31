КОНФЕРЕНЦИЯ 20.09.2019

Зарегистрируйтесь на Russian Crop Production-2019/20 по специальной цене!

Узнать больше
Спасибо! Вы подписаны на нашу рассылку!
usd
63.41
eur
70.66
moex
2730.43
brent
65.11
пшеница
495.4
сахар
12.15
Регионы
Стартовал сезон переработки сахарной свеклы
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
31 июля 2019
Производство сахара может побить рекорд 2017/18 сельхозгода
В новом сезоне сахарную свеклу будут перерабатывать как минимум 72 российских завода
Фото: А. Галеев

В Краснодарском крае начался сезон переработки сахарной свеклы. Как сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев, первые 2 тыс. т сахара выработаны на двух комбинатах в Курганинском и Ленинградском районах, передает пресс-служба кубанской администрации.

Всего в крае 16 действующих сахарных заводов, все они готовы к приему сырья, заверил губернатор. «Предприятия края серьезно подготовились к сезону — собственники вложили в ремонт около 2 млрд руб. Мощность сахарных заводов позволяет перерабатывать 12 млн т сырья за сезон», — добавил Кондратьев.

В сезоне-2018/19 Краснодарский край произвел 1,3 млн т сахара — порядка 20% общероссийского объема. В новом сезоне, по словам губернатора, регион «рассчитывает получить результат не хуже». По данным Росстата, в этом году посевная площадь сахарной свеклы на Кубани выросла на 1,9% до 204 тыс. га, а в целом по России — на 1,6% до 1,14 млн га. В Центральном Черноземье сев сократился на 8,6 тыс. га при расширении на 6,3 тыс. га на Юге и на 2,6 тыс. га в Поволжье и на Урале.

В этом году старт сезона переработки ранний — на уровне позапрошлого сезона, начало которого было одним из самых ранних в истории страны, комментирует ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов. «Ленинградский сахарный завод в этом году был пущен 26 июля — в этот день начался сезон переработки на Юге и в 2017 году. В прошлом году переработка стартовала в начале августа», — сказал «Агроинвестору» Иванов, добавив, что приемку сахарной свеклы уже начали еще несколько заводов на Юге. В то же время в центральной части страны пуск заводов не будет сверхранним, прогнозирует эксперт. «Прошли дожди, в результате которых задержалась и уборка зерновых, — напомнил он. — При этом дожди способствуют дальнейшему росту сахарной свеклы, поэтому аграрии не будут торопиться ее убирать»,

Согласно прогнозу ИКАР, суммарный выход сахара с гектара в этом году почти везде будет высоким. «А В Центральном Черноземье и на Волго-Урале он может быть близким к рекордному», — оценивает Иванов. По данным Союзроссахара, к 21 июля масса корня сахарной свеклы в среднем по России составляла 261 г, что на 20% выше прошлогоднего уровня, масса ботвы — 248 г (+6%), а средняя сахаристость — 13,33% (+1,13 п. п.). Сахаристость ниже прошлогоднего показателя лишь в Краснодарском (-0,24 п. п.) и Ставропольском (-0,3 п. п.) краях, Чечне (-1,2 п. п.), Мордовии (-0,28 п. п.), Белгородской (-0,1 п. п.) и Рязанской (-2,6 п. п.) областях.

«Нынешние погодные условия (кроме Юга) — сочетание солнца, достаточной влаги и не жарко — создают условия для очень хорошего урожая свеклы, если агротехнологии соблюдены», — поясняет Иванов. ИКАР сохраняет прогноз производства сахара в сезоне-2019/20 в объеме не менее 6,4 млн т, однако, акцентирует Иванов, «есть все шансы побить рекорд сезона-2017/18 в 6,64 млн т». «С учетом избыточных запасов в размере не менее 300 тыс. т и импорта из Беларуси 300 тыс. т такой объем производства может стать проблемой наступающего сезона», — констатирует Иванов.

В прошлом году валовой сбор сахарной свеклы в России составил 42 млн т против почти 52 млн т в 2017-м. В этом году Союзроссахар прогнозирует увеличение урожая на 10-20% относительно 2018-го. По данным ИКАР, в новом сезоне, который начнется 1 августа, сахарную свеклу будут перерабатывать как минимум 72 завода против 75-ти в прошлом. Запуск двух заводов пока остается под вопросом.

Показать еще

Статьи по теме
Темп роста сахарной свеклы на треть выше прошлогоднего
С октября сахар подешевел на 28%
В десяти регионах посевные площади сахарной свеклы превысили план
Производство сахара в новом сезоне может стать рекордным
В первом полугодии экспорт сладостей вырос на 20%

Читайте такжеВАЙБРАНС® ИНТЕГРАЛ: от силы науки к «силе корней»Партнерский материал. KUHN представил на Всероссийском дне поля инновационную технику для заготовки кормов и животноводства
Рекомендации
Рекомендации
Самое интересное
Самое интересное с 22 по 28 июля
Аналитика
Садоводы сэкономят на налогах
СПЕЦПРОЕКТ
ВАЙБРАНС® ИНТЕГРАЛ: от силы науки к «силе корней»
СПЕЦПРОЕКТ
Превосходная защита в самую уязвимую фазу развития подсолнечника
СПЕЦПРОЕКТ
Эффективная и безопасная защита семян сои с МАКСИМ® XL
СПЕЦПРОЕКТ
Новый стандарт обработки семян кукурузы
СПЕЦПРОЕКТ
Вторая зеленая революция начинается с «Силы корней»
Конференция
RUSSIAN CROP PRODUCTION — 2019/20
Журнал
«Агротехника и технологии» №04, июль-август 2019
Журнал
«Агроинвестор» №07, июль 2019
Технологии
Цифровой ассистент. Популярность онлайн-сервисов для АПК растёт
Рейтинг
Топ-10 экспортеров зерна
Опрос
Что думают отраслевые эксперты о зерновой стратегии-2035
Реклама
Рынки
Инвестиции
Технологии
Аналитика
Регионы
Компании
Рейтинги
Интервью
Мнения
Техника
Бизнес-страницы
Тест-драйв
Фото
Видео
Конференции
Справочник компаний
Подписка
Спецпроект «Защита семян»
Реклама
Реклама на сайте
Реклама в журнале «Агроинвестор»
Реклама в журнале «Агротехника и технологии»
Реклама в iPad-версии
Журналы
Контакты
Правила перепечатки
RSS
AppStore с iPad-версией