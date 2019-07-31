Стартовал сезон переработки сахарной свеклы

В Краснодарском крае начался сезон переработки сахарной свеклы. Как сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев, первые 2 тыс. т сахара выработаны на двух комбинатах в Курганинском и Ленинградском районах, передает пресс-служба кубанской администрации.



Всего в крае 16 действующих сахарных заводов, все они готовы к приему сырья, заверил губернатор. «Предприятия края серьезно подготовились к сезону — собственники вложили в ремонт около 2 млрд руб. Мощность сахарных заводов позволяет перерабатывать 12 млн т сырья за сезон», — добавил Кондратьев.



В сезоне-2018/19 Краснодарский край произвел 1,3 млн т сахара — порядка 20% общероссийского объема. В новом сезоне, по словам губернатора, регион «рассчитывает получить результат не хуже». По данным Росстата, в этом году посевная площадь сахарной свеклы на Кубани выросла на 1,9% до 204 тыс. га, а в целом по России — на 1,6% до 1,14 млн га. В Центральном Черноземье сев сократился на 8,6 тыс. га при расширении на 6,3 тыс. га на Юге и на 2,6 тыс. га в Поволжье и на Урале.



В этом году старт сезона переработки ранний — на уровне позапрошлого сезона, начало которого было одним из самых ранних в истории страны, комментирует ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов. «Ленинградский сахарный завод в этом году был пущен 26 июля — в этот день начался сезон переработки на Юге и в 2017 году. В прошлом году переработка стартовала в начале августа», — сказал «Агроинвестору» Иванов, добавив, что приемку сахарной свеклы уже начали еще несколько заводов на Юге. В то же время в центральной части страны пуск заводов не будет сверхранним, прогнозирует эксперт. «Прошли дожди, в результате которых задержалась и уборка зерновых, — напомнил он. — При этом дожди способствуют дальнейшему росту сахарной свеклы, поэтому аграрии не будут торопиться ее убирать»,



Согласно прогнозу ИКАР, суммарный выход сахара с гектара в этом году почти везде будет высоким. «А В Центральном Черноземье и на Волго-Урале он может быть близким к рекордному», — оценивает Иванов. По данным Союзроссахара, к 21 июля масса корня сахарной свеклы в среднем по России составляла 261 г, что на 20% выше прошлогоднего уровня, масса ботвы — 248 г (+6%), а средняя сахаристость — 13,33% (+1,13 п. п.). Сахаристость ниже прошлогоднего показателя лишь в Краснодарском (-0,24 п. п.) и Ставропольском (-0,3 п. п.) краях, Чечне (-1,2 п. п.), Мордовии (-0,28 п. п.), Белгородской (-0,1 п. п.) и Рязанской (-2,6 п. п.) областях.



«Нынешние погодные условия (кроме Юга) — сочетание солнца, достаточной влаги и не жарко — создают условия для очень хорошего урожая свеклы, если агротехнологии соблюдены», — поясняет Иванов. ИКАР сохраняет прогноз производства сахара в сезоне-2019/20 в объеме не менее 6,4 млн т, однако, акцентирует Иванов, «есть все шансы побить рекорд сезона-2017/18 в 6,64 млн т». «С учетом избыточных запасов в размере не менее 300 тыс. т и импорта из Беларуси 300 тыс. т такой объем производства может стать проблемой наступающего сезона», — констатирует Иванов.



В прошлом году валовой сбор сахарной свеклы в России составил 42 млн т против почти 52 млн т в 2017-м. В этом году Союзроссахар прогнозирует увеличение урожая на 10-20% относительно 2018-го. По данным ИКАР, в новом сезоне, который начнется 1 августа, сахарную свеклу будут перерабатывать как минимум 72 завода против 75-ти в прошлом. Запуск двух заводов пока остается под вопросом.

