С октября сахар подешевел на 28%

К 12 июля оптовые цены на сахар снизились до 26,5 руб./кг (Краснодар, с НДС) против 37 руб./кг в начале октября 2018-го. Как рассказал «Агроинвестору» ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), в октябре был зафиксирован максимум в этом сезоне, после чего цены уменьшались. По данным Росстата, в июне средняя цена производителей свекловичного сахара находилась на уровне 27,8 руб./кг, что на 14% ниже января и является минимальным за пять лет значением для этого месяца. Согласно оперативным данным Минсельхоза, к 26 июня оптовая цена на сахар в Южном федеральном округе составляла 25,49 руб./кг, в то время как в конце прошлого года — 36,97 руб./кг.



«Такая динамика является нетипичной для второй половины сезона: традиционно оптовые цены падают с августа по ноябрь, а с декабря-января по июль идут вверх», — поясняет Иванов. Основная причина аномального снижения в этом году — перепроизводство сахара в стране, наблюдаемое четвертый сезон подряд: начиная с сезона-2016/17 выпуск превышает 6 млн т. В новом сезоне-2019/20 ИКАР прогнозирует производство в объеме не менее 6,4 млн т, при том что Иванов не исключает, что может быть и побит рекорд-2017/18 в 6,64 млн т. «В результате российский экспортный потенциал в новом сезоне составит не менее 1 млн т, при этом реализовать его будет непросто», — добавил эксперт.



Сейчас цена находится на уровне 26-26,5 руб./кг и является минимальной за последние годы, в свою очередь отмечает директор по развитию концерна «Покровский» Михаил Пак. «В условиях перепроизводства и неорганизованного экспорта это объективная ситуация. За последние три года переходящие остатки сахара увеличиваются на 200-300 тыс. т, к концу этого сезона они вырастут на 200 тыс. т до 700 тыс. т», — сказал «Агроинвестору» Пак. При этом, по его словам, текущая себестоимость производства сахара в целом по стране находится в пределах 23-24 руб./кг, а комфортная цена для производителей — 32 руб./кг. «Уровень в 26 руб./кг ниже той приемлемой рентабельности, при которой можно обеспечивать производство и вкладывать средства в развитие заводов», — сетует Пак.



Согласно прогнозу топ-менеджера, урожай сахарной свеклы в сезоне-2019/20 будет равен 45-50 млн т, а производство сахара составит 6,5 млн т при внутреннем потреблении в 6 млн т. Сам концерн «Покровский» в этом году увеличил посевы сахарной свеклы на 5 тыс. га до 22 тыс. га. «Независимо от того, как складывается ситуация на рынке, наши заводы будут работать, а мы будем продолжать выращивать сахарную свеклу, — добавляет Пак. — Однако в целом в зоне наших предприятий произошло сокращение посевных площадей примерно на 2-3%».



В начале этой недели в отдельных регионах оптовые цены на сахар немного увеличились. Однако рост вряд ли будет продолжительным, уверен Иванов. «Позитивная динамика сможет продолжаться не более трех-четырех недель. Уже в последних числах июля ожидается пуск первых сахарных заводов, а к середине августа, вероятно, будут работать все 19 заводов на Юге и первые заводы Центрального Черноземья», — сказал Иванов. Он ожидает, что в этом году заводы начнут переработку сахарной свеклы на 1-4 дня раньше, чем в раннем 2017 году.

