В России произведено 5 млн тонн сахара

По данным аналитической службы Союзроссахара на 22 ноября, в России произведено около 5,08 млн т сахара из свеклы урожая 2019 года. Семь сахарных заводов — четыре в Краснодарском крае и по одному в Чеченской и Карачаево-Черкесской республиках и Курской области — завершили сезон производства. Сахарную свеклу перерабатывают 67 предприятий, из них около 30 продолжат работу и в январе 2020 года. Суточное производство сахара составляет 54 тыс. т, что в 3,2 раза превышает внутреннее потребление, оценили аналитики. Союзроссахар сохраняет свой прогноз по производству сахара в этом сезоне на уровне 7,2 млн т.



Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (FAS USDA) обновила прогноз развития мирового рынка сахара в сезоне-2019/20. В том числе она повысила прогнозы по России. Так, если в мае американские аналитики оценивали потенциал производства в сезоне-2019/20 на уровне 6,2 млн т, то сейчас сообщают о 6,8 млн т. Показатель потребления скорректирован с 6,085 млн т до 6,25 млн т, экспорт — с 305 тыс. т до 605 тыс. т. Переходящие запасы служба оценила в 585 тыс. т, тогда как в прошлом обзоре сообщала о 440 тыс. т.



Прогнозы российских экспертов отличаются от расчетов FAS USDA. Возможно, Минсельхоз США, анализируя огромное число рынков и стран, ограничен в ресурсах, поэтому ему непросто дать достаточно точный прогноз по конкретной стране и товару, предполагает ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов. «По нашим оценкам, Россия гарантированно произведет более 7,2 млн т сахара с учетом переработки сиропа и мелассы, — прокомментировал он «Агроинвестору». — Уровень потребления точно не знает никто, но, по оценке ИКАР, это 6 млн т». Что касается экспорта, то Иванов полагает, что он в этом сезоне может составить 0,8-1,1 млн т на традиционных рынках, куда Россия может «дотянуться» железной дорогой и автотранспортом.



И хотя на этих рынках присутствуют также поставщики из других стран, мы уже можем с ними конкурировать, так как цены на сахар в России сейчас одни из самых низких в мире, подчеркивает Иванов. «Но и свыше 1,1 млн т сахара на традиционные рынки мы продать вряд ли сможем, — уточняет эксперт. — Если мы хотим увеличить объемы вывоза, нам необходимо налаживать инфраструктуру контейнерных морских перевозок из глубоководных портов Черного и Балтийского морей». Объем мировой торговли сахаром составляет 60 млн т, и, если наши цены на FOB-порт будут конкурентоспособными, то мы сможем отгрузить любые объемы и на любой рынок, уверен Иванов. Пример тому — экспорт зерна, который за последние 20 лет с открытием и развитием терминалов в портах колоссально увеличился, добавляет он.



Ранее Иванов говорил, что уже в ноябре-декабре могут начаться поставки сахара в Афганистан, что станет показателем развития российских инфраструктурных возможностей и ценовых уровней. «Рынок Афганистана для нас пока не открылся, но мы ждем, что в ближайшее время начнутся первые небольшие поставки, — говорит эксперт. — На этом рынке, как и любом другом, уже есть сложившиеся деловые контакты с другими странами-производителями, а с Россией пока нет». Кроме того, могут быть вопросы, касающиеся сертификации, упаковки, маркировки, логистики и системы оплаты, тогда как с другими поставщиками у этой страны они отлажены, добавляет он.​



Вице-премьер Алексей Гордеев на встрече с президентом Владимиром Путиным напомнил, что 20 лет назад в структуре потребления было 85% импортного сахара, а сейчас Россия его уверенно экспортирует. По его мнению, особенно перспективными для нашей страны являются рынки Средней Азии. «Очень надеемся на наших партнеров и то, что мы сможем предложить условия не хуже, чем покупка сырца. Но над этим идет работа», — сказал Гордеев в кулуарах XIX съезда партии «Единая Россия» (цитата по ТАСС). Он также отметил, что поддерживает предложение ФАС о форсировании объединений для развития экспорта и выравнивания баланса спроса и предложения на рынке сахара. «Понятно, что объединение производителей сахара позволяет более мощно выглядеть на экспортных рынках», — пояснил вице-премьер.



По прогнозу FAS USDA, глобальное производство сахара в этом сезоне снизится примерно на 6 млн т относительно 2018/19-го и составит 174 млн т. В майском обзоре служба прогнозировала объем выпуска сахара на уровне 180,7 млн т. Аналитики объясняют негативную динамику производства в первую очередь сокращением площади и урожайности сахарного тростника в Индии. Потребление сахара в мире достигнет 174,7 млн т против 173,3 млн т в прошлом сезоне, причем в основном рост будет обеспечен рекордными показателями в Индии — 28,5 млн т (плюс 1 млн т к сезону-2018/19). Экспорт вырастет с 54,8 млн т до 55,1 млн т. Запасы сахара в мире снизятся с 55 млн т до 49,6 млн т.

