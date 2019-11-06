ФАС опасается банкротства сахарных заводов из-за падения цен

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не исключает банкротства ряда сахарных заводов из-за «беспрецедентного» падения цен на сахар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы к заседанию по развитию рынка сахара в России экспертного совета при комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Цены на внутреннем рынке упали из-за накопления значительных запасов, поясняет ФАС. И хотя в краткосрочной перспективе это выгодно для потребителей, в среднесрочной может привести к банкротству сахарных заводов, прежде всего тех, которые не входят в вертикально-интегрированные агрохолдинги. Банкротства могут привести к существенному изменению расстановки сил на рынке сахара и возникновению доминирующих компаний, предупреждает антимонопольная служба.



Ситуация в сахарной отрасли сейчас действительно очень тяжелая: цены на сахар снижаются уже 13 месяцев подряд и сейчас на крупном опте иногда предлагают уже ниже 18 тыс. руб./т — таких не было последние 11 лет, подтвердил «Агроинвестору» ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов. «Перспектив заметного роста мировых цен пока тоже не просматривается. Эта ситуация грозит проблемами многим предприятиям, — считает он. — В особенной зоне риска находятся закредитованные компании, а также те, у кого самые высокие показатели себестоимости производства. Несколько проще будет эффективным заводам, у которых есть ресурсы, чтобы переждать один-два сезона «непогоды» и которым удалось выстроить вертикаль, чтобы не испытывать больших проблемы с сырьем, если независимые сельхозпроизводители откажутся от выращивания свеклы».



По данным Минсельхоза, к 31 октября оптовая цена на сахар в Южном федеральном округе составила 19,29 руб./кг с НДС, за неделю снизившись на 3,5%. Средняя цена промышленных производителей к этому времени составляла 20,74 руб./кг, уменьшившись за неделю на 2,2%. Цены на сахар, как биржевой товар, зависят от колебаний котировок, поясняет ведомство. Производство и переработка сахарной свеклы носят сезонный характер, поэтому для рынка сахара характерно сезонное колебание цен. При этом он сильно реагирует на предложение: его превышение над объемом потребления с учетом переходящих остатков провоцирует снижение цен, отмечает ФАС.



В этом сезоне, по прогнозу службы, производство сахара может превысить 6,7 млн т, тогда как потребление находится на уровне 5,8-5,9 млн т. В конце октября, выступая на Аграрном форуме, замминистра сельского хозяйства Оксана Лут сказала, что в этом сезоне производство сахара станет рекордным и составит более 7 млн т. Глава Союза сахаропроизводителей («Союзроссахар») Андрей Бодин на заседании в Совете Федерации сообщил, что выпуск сахара достигнет 7,2 млн т. «Это максимальный объем производства за всю историю сахароварения в России, это, можно сказать, самый большой объем свекловичного сахара в мире», — цитирует его «Финмаркет». По прогнозу союза, сбор сахарной свеклы в этом году достигнет 50 млн т против 41 млн т в 2018-м, в выход сахара с гектара увеличится с 5,7 т до 6,2 т. Такой объем производства приведет к росту запасов сахара с 730 тыс. т до 2 млн т, оценил союз. ИКАР также повысил прогноз производства сахара в этом сезоне минимум до 7,2 млн т.



«Критическая масса привела к тому, что цены на сахар с начала года упали на 46% и продолжают ритмично снижаться», — сказал Бодин. При этом он не прогнозирует, когда цены могут достигнуть дна. Негативная динамика может привести к падению доходности свеклосахарной отрасли и сокращению посевов сахарной свеклы на 15% в 2020 году, не исключает союз. И если такой уровень — это нормально, то дальнейшее уменьшение площади под агрокультурой может серьезно отразиться на отрасли, опасается Бодин.



Решением проблемы может стать увеличение экспорта сахара. По данным железнодорожной статистики, в октябре за рубеж было отправлено 78,2 тыс. т сахара, что в 3,5 раза больше, чем годом ранее. Всего за десять месяцев этого года объем вывоза составил 386 тыс. т, подсчитал Союзроссахар. По прогнозу ИКАР, в сезоне-2019/20 Россия гарантированно сможет экспортировать не менее 800 тыс. т сахара против 234 тыс. т в прошлом сезоне. Однако избыточные запасы сахара к марту-апрелю 2020-го достигнут примерно 1,5 млн т — именно такой объем в идеале необходимо отправить за рубеж. Однако поставки сдерживают логистические ограничения, а также заградительные меры — импортные пошлины и акцизы в странах-покупателях.



Стратегическая задача - организация терминалов со складами в глубоководных портах, судового контейнерного экспорта, железнодорожного транспорта чтобы продукция с предприятия оказалась в порту за максимально короткое время и с минимальными издержками, говорит Иванов. «Это все межотраслевые вопросы, которые совместно должны решаться пограничными, таможенными и другими службами, Минсельхозом, Минтрансом, а также представителями бизнеса, — уверен эксперт. — Своими силами сахарным заводам эту проблему не решить. Однако шагов в данном направлении почти не предпринимается. В итоге в России все еще нет ни одного порта с терминалом по перевалке продовольственных грузов в мешках и готовой продукции в контейнерах». Кроме того, на многие традиционные рынки автомобильных и железнодорожных поставок с нашей стороны нет вообще, или они очень небольшие. Наши традиционные покупатели — страны бывшего СССР, Афганистан, Монголия, КНДР закупают у нас далеко не пиковые объемы, в отличие от более ранних лет, добавляет Иванов.



Участники заседания в Совете Федерации обратили внимание на важность привлечения инвестиций в строительство и модернизацию логистической инфраструктуры для увеличения темпов отгрузки сахара на мировой рынок всеми видами транспорта. Также они рекомендовали правительству проанализировать сложившуюся ситуацию с ценами и принять меры для их стабилизации. Минсельхозу, Минэкономразвития и Минпромторгу рекомендовано обсуждать вопрос снятия торговых барьеров в ходе двусторонних переговоров с потенциальными импортерами сахара, говорится на сайте Совета Федерации. Кроме того, ранее ФАС предложила разрешить производителям сахара заключать соглашения о формировании объединений для его экспорта и выравнивания баланса спроса и предложения. Минсельхоз поддержал эту идею.

