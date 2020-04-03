Минпромторг уточнил правила работы торговли в условиях пандемии

Минпромторг направил руководителям регионов указания по работе организаций и объектов, обеспечивающих функционирование товаропроводящей сети в условиях ограничений, связанных с коронавирусом. Письмо, подписанное главой ведомства Денисом Мантуровым, датировано 3 апреля (копия есть у «Агроинвестора»).

Среди указаний министерства, которые требуется «неукоснительно соблюдать», в частности есть обеспечение беспрепятственного проезда транспорта, осуществляющего перевозку всех товаров, прежде всего продовольственных и товаров первой необходимости, а также следующего на погрузку этих товаров.

«В текущих условиях отдельные субъекты Российской Федерации разрабатывают и утверждают собственные требования к формам пропуска на транспорт. Это в свою очередь блокирует работу перевозок торговых операторов, в том числе федеральных», — говорится в письме. В отдельных регионах не пропускают транспорт, перевозящий непродовольственные товары, заказанные в Интернете, однако дистанционная торговля продовольственными и непродовольственными товарами разрешена постановлением правительства, напоминает Мантуров.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что участники рынка онлайн-торговли столкнулись с масштабными проблемами на региональном уровне: местные регулирующие органы останавливают курьеров, не дают поставщикам добраться до распределительных центров и заставляют закрывать пункты выдачи заказов. Ассоциация компаний интернет-торговли заявляет как минимум о 2 тыс. таких случаев за последние дни. Это происходит на фоне повышенного спроса на многие категории товаров, включая продукты питания и бытовую технику.

В письме Минпромторга регионам говорится, что они должны обеспечить работу всех организаций и объектов, создающих условия для функционирования товаропроводящей сети, снабжающей население продовольственными товарами, товарами первой необходимости, а также объектов, связанных с осуществлением интернет-торговли. Пункты выдачи заказов интернет-магазинов, служб доставки заказов, распределительные центры и другие объекты торговой инфраструктуры должны работать, следует из документа.

Также региональные власти должны разъяснить гражданам, органам местного самоуправления и торговым организациям, что допускается посещение крупных гипермаркетов и супермаркетов, а также рынков и ярмарок, не находящихся вблизи мест проживания людей. «Данная мера необходима, чтобы снизить высокую концентрацию покупателей в магазинах у дома и рассредоточить людей по разным торговым форматам, — поясняется в письме. — При этом необходимо обеспечивать во всех торговых форматах соблюдение санитарных требований и принципов социальной дистанции между покупателями». Сейчас в режиме самоизоляции власти регионов настоятельно рекомендуют посещать только ближайшие к дому магазины и аптеки. При этом из указаний Минпромторга следует, что регионы должны обеспечить работу розничных рынков и ярмарок при соблюдении принципов социальной дистанции между продавцами и покупателями. «Закрытие указанных форматов торговли влечет увеличение нагрузки на магазины, в том числе концентрацию покупателей в торговых залах», — уточняется в письме.

Также Минпромторг рекомендовал не менять установленный в регионах режим продажи алкоголя без крайней необходимости. «Введение дополнительных ограничений на реализацию алкогольной продукции может спровоцировать рост доли нелегальной продукции и серьезное социальное напряжение», — считает Мантуров. Ранее власти Забайкальского края расширили ограничительные меры в связи с распространением коронавируса и запретили до особого распоряжения розничную продажу алкоголя. Депутаты Заксобрания Красноярского края также сразу в двух чтениях приняли изменения в закон об ограничении продажи алкоголя в регионе — теперь его запрещено продавать с 18:00 до 10:00. Такая же ограничительная мера с 1 апреля действует и в Башкирии, сообщает ТАСС.