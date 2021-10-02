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Russian Crop Production — 2021/22

Аналитика

Госрегулирование цен препятствует долгосрочному развитию агробизнеса


Недополученные бизнесом деньги исчисляются сотнями миллионов рублей

Елена Максимова

| Агроинвестор |

Себестоимость производства продукции увеличилась на 70%
А. Гордеев
Себестоимость производства продукции увеличилась на 70%
А. Гордеев

Госрегулирование цен препятствует долгосрочному развитию агробизнеса. Такое мнение было высказано топ-менеджерами крупных российских агрохолдингов в ходе XIII отраслевой бизнес-конференции «Агроинвестора» Russian Crop Production — 2021/22, которая проходила 24 сентября в Москве, а также транслировалась онлайн.

В целом, в этом году ряд компаний отметили некоторый провал по сбору с гектара в ряде регионов. Так, в «Русской аграрной группе» в Рязанской области отмечается снижение урожайности зерновых примерно на 20% относительно предыдущего сезона. В «АФГ Националь» произошло сокращение этого показателя по рису, масличным, зерновым.

Гендиректор «Ростовской зерновой компании «Ресурс» (входит в ГАП «Ресурс) Николай Кормильцев назвал год непростым. «Мы пережили засушливую осень, температурные качели в морозные периоды — от +10 до -25 градусов в течение суток, проливные дожди в период уборки, что негативно отразилось на урожайности», — пояснил он. Однако своевременное проведение агротехнических операций позволило добиться сбора пшеницы на уровне прошлого года, а гороха и ячменя даже намолотить больше на 30%.

В хозяйствах группы «АгроГард» в Центре из-за засушливой осени, недостатка почвенной влаги и аномальной летней жары также отмечается сокращение производства зерновых на 20% относительно 2020-го. В то же время, в Краснодарском крае сбор с гектара получился на треть выше прошлогоднего, сообщила исполнительный директор «АгроГарда» Татьяна Малина.

Первый заместитель генерального директора «АФГ Националь» Андрей Белянкин рассказал, что в этом году агрохолдинг получил хорошие результаты по урожайности и качеству продовольственного картофеля, несмотря на неблагоприятные погодные условия. «Климат в этом году будто перепутал регионы: если на Юге — в Ростове и Краснодаре — было много дождей, а в августе прошел ураган, то в Поволжье жара доходила до 38 градусов и была засуха, — поделился он. — Однако большую часть негативных погодных факторов удалось нивелировать благодаря технологиям орошения, защиты посевов, слаженной работе команды».

Гендиректор компании «ПаритетАгро» (входит в агрохолдинг «Прогресс Агро») Дмитрий Попов отметил, что урожай озимых ячменя и пшеницы на предприятии составил 60 ц/га и 65 ц/га соответственно. Эти агрокультуры составляют 40% от севооборота «Прогресс Агро».

Непросто этот год сложился и для «АгроТерры», входящей в топ-20 крупнейших землевладельцев России с пашней более 200 тыс. га и валовым сбором сельхозпродукции свыше 1 млн т. «Из-за затяжной весны сев пришлось отложить, жаркое лето снизило урожайность пшеницы и ячменя, однако текущие цены позволяют нам держать необходимый уровень доходности», — отметил директор по корпоративным финансам компании Артур Паронян.

Цены и затраты

Стоимость зерновых в Центре действительно высокая — в сентябре она находилась на уровне декабря прошлого года, подтвердила Малина. «А вот в Краснодарском крае продажи мы начали с тех же цен, что и в сентябре годом ранее. Однако в 2020-м на FOB цены на пшеницу в этот период были $220 за тонну, а сейчас — $300 и выше, поэтому мы очень четко ощущаем нашу упущенную выгоду», — подчеркнула она. Топ-менеджер добавила, что в этом году произошло нивелирование разницы в цене между классами пшеницы: в прошлом сезоне она составляла 1-1,5 тыс. руб. за тонну между классами, а в этом сельхозгоду разницы практически нет. В дальнейшем Малина ожидает роста цен на продукцию растениеводства, однако такие ожидания основаны на опыте прошлых лет. Возможно, из-за текущих высоких уровней увеличения стоимости и не произойдет, не исключает она.

По прогнозам директора по растениеводству «Русской аграрной группы» Дмитрия Гарнова, некоторая коррекция цены вверх по зерновым и масличным все-таки возможна. Кормильцев сообщил, что действующая стоимость пшеницы ГАП «Ресурс» устраивает, так как она позволяет снизить влияние на бизнес роста затрат. Также дороже, чем годом ранее выглядят кукуруза и ячмень, добавил он.

Андрей Белянкин, первый заместитель генерального директора «АФГ Националь»

Потенциал роста цен на гречневую крупу еще не исчерпан. Во-первых, ввиду того, что был неурожай гречихи, а также из-за общей продовольственной инфляции. Цены на рис тоже могут подняться, однако существенного удорожания не будет. Рост цен должен быть пропорционален увеличению издержек.


Аграрии отметили серьезное увеличение себестоимости производства продукции растениеводства — относительно прошлого года, по подсчетам специалистов «Прогресс Агро», оно составило 70%. «Семенной материал подорожал в этом сезоне на 10% и более, топливо, сельхозтехника и запчасти выросли в цене на 35-40%, перевозка — на 35%, СЗР — на 70%, строительные материалы — на 100%, а удобрения — более, чем в два раза, — перечисляет Попов. — К тому же, в условиях ускорения темпов инфляции мы не могли не повысить зарплату нашим сотрудникам, поэтому увеличили фонд оплаты труда на 25%».

«АгроГард» тоже ожидает дальнейшего роста затрат, однако паники по этому поводу у специалистов компании нет. «Думаем, как с учетом сложившейся ситуации моделировать бюджет», — говорит Татьяна Малина.

В такой ситуации, считают представители бизнеса, необходимо повышать эффективность производства. «Прогресс Агро», например, делает это, в том числе, за счет изучения возможностей внедрения глубокой переработки пшеницы — изучает рынки аминокислот, крахмала, лизина. Кроме того, а этом сезоне компания начала экспорт муки и по итогам 2021 года планирует вывезти ее в объеме более 1 тыс. т. Еще одно направление агрохолдинга — внедрение инноваций. «Уже сейчас мы проводим спутниковый мониторинг полей, осуществляем дифференцированное внесение удобрений, внедряем автоматические системы управления растениеводством, энергосберегающие технологии, производственные системы», — рассказал Дмитрий Попов.

Субсидий пока нет

Ситуация усугубляется политикой государства по регулированию цен. Малина подчеркнула, что введение мер госрегулирования ведет к прямой упущенной выгоде аграриев. И ситуация никак не компенсируется субсидиями, которые выделяет государство — убытки превышают данные выплаты в 20-30 раз. «Так, в Орловском регионе только по пшенице мы потеряем 200 млн руб., тогда как субсидий по несвязной поддержке получим лишь около 10 млн руб.», — рассказала она.

Выплаты, которые обещало государство в качестве возмещения пошлин, получили далеко не все. По словам Гарнова субсидии для «Русской аграрной группы» остались в том же объеме, что и до введения регулирования цен — никакого повышения в компании не заметили. Концерн «Покровский» тоже обещанных денег не получил, а из-за пошлин предприятие упустило часть прибыли, которую могло бы направить на развитие, обращает внимание управляющий директор группы агробизнеса компании Максим Мишарев.

Недополученные бизнесом деньги из-за госрегулирования цен исчисляются несколькими сотнями миллионов рублей, напоминает Белянкин. В текущей ценовой благоприятной ситуации аграрии могли бы накопить хороший инвестиционный потенциал и решить множество долгосрочных стратегических задач, но реализоваться этому шансу не дали, констатирует он. «Именно такие долгосрочные инвестиции позволили нам даже при неблагоприятных условиях собрать хороший урожай картофеля, так как в свое время были вложены средства в организацию полива», — делится топ-менеджер.

Кормильцев придерживается несколько иного мнения. Он считает, что меры госрегулирования позволили стабилизировать цены на рынке. «Соответственно, для нас условия работы стали более предсказуемыми: мы можем четче планировать свой бизнес», — подчеркнул он. Хотя, по его словам, ГАП «Ресурс» также пока не получил субсидий из денег, изъятых у предприятия в виде пошлин.

Елена Максимова 

Агроинвестор
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