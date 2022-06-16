«Очаково» может запустить производство сидра

В мае продажи сидра в России выросли почти на 19% Pixabay

Комбинат «Очаково» задумался о выпуске яблочного сидра. В конце весны компания подала в Роспатент заявку на регистрацию бренда Will’s по категории сидра, выяснил «Коммерсантъ» . На этикетке изображена яблоня и надписи: Apple Cider и «Продукт натурального брожения». Ранее «Очаково» сидр не выпускало.



Член президиума «Опоры России» Алексей Небольсин сказал «Коммерсанту», что с учетом масштабов бизнеса «Очаково», скорее всего, будет выпускать сидр из яблочного концентрата, так как крупное производство напитка из яблок потребует слишком большого объема сырья, которое сегодня дорожает. По данным источников издания, яблочный концентрат в Россию ввозится в основном из Китая, и импорт продолжается штатно, к тому же растет производство такого сырья в России.



Спрос на сидр в России растет, на фоне чего конкуренция на рынке ужесточается, пишет издание. Однако с уходом зарубежных брендов на рынке могут освободиться ниши. Так, по мнению источника «Коммерсанта», может быть прекращен розлив сидра британской марки Strongbow (Heineken). По данным NielsenIQ, в мае продажи сидра выросли на 18,8% в объеме и на 31,5% — в денежном выражении год к году.



Глава компании «Яблочный спас» (производит сидр под маркой St.Anton) Олег Горелов сказал «Агроинвестору», что для производства натурального сидра нужны сады и собственное производство яблок. Он тоже считает, что, скорее всего, «Очаково» будет выпускать напиток из яблочного концентрата.



Президент Ассоциации садоводов России Игорь Муханин считает, что сейчас на рынке есть нехватка технического яблока, однако для производства сидра много сырья не нужно. «У нас заводы обеспечены на 30-40%. Для сидра подходит три сорта яблок. Я считаю, что компания сможет организовать производство. Слабоалкогольные напитки сейчас пользуются популярностью, а с высоким содержанием спирта — наоборот. В Европе многие пьют сидр вместо шампанского», — сказал он «Агроинвестору».



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