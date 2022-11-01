«Агроэкспорт» оценил потенциал роста вывоза соков из России

Почти треть российского рынка соковой продукции приходится на импорт Е. Разумный

Российские производители имеют потенциал для увеличения экспорта овощных и фруктовых соков более чем на 80% до $100 млн в год. Об этом говорится в обзоре центра «Агроэкспорт» при Минсельхозе. По оценке аналитиков, объем поставок в 2021 году относительно 2017-го в стоимостном выражении увеличился в 1,6 раза.



По данным «Агроэкспорта», по итогам 2021 года объем поставок фруктовых и овощных соков из России достиг 86,5 тыс. т на сумму $54,9 млн, увеличившись на 11,8% в натуральном выражении и на 23,8% в стоимостном относительно предыдущего года. При этом аналитики центра отмечают, что российский экспорт на протяжении 2017-2021 годов поступательно увеличивался. Так, совокупный среднегодовой темп роста за этот период составил 13,3% в натуральном выражении и 11,8% — в стоимостном.



Лидером в структуре российского экспорта фруктовых и овощных соков в натуральном выражении в 2021 году, по данным «Агроэкспорта», стал яблочный сок (25,8 тыс. т) с долей 29,8%. Наиболее динамично растущей категорией стал ананасовый сок: в 2017—2021 годах рост по данной позиции составил 40,6% в натуральном выражении и 34,9% — в стоимостном. Аналитики объяснили это эффектом низкой базы ввиду небольших объемов поставок.



Глава агентства InfoLine Иван Федяков сомневается, что Россия сможет реализовать озвученный «Агроэкспортом» потенциал вывоза соков. По его словам, на то есть ряд причин. Во-первых, это санкционные ограничения. «Стоимость фруктов, которые производятся на российском рынке, не всегда конкурентоспособна на мировом рынке. Их переработка часто производится иностранными компаниями, построившими в России заводы», — обратил внимание он.



Также Федяков напомнил, что в последние годы экспорт российской продукции активно шел в страны ближнего зарубежья -Украину, Казахстан, Узбекистан и другие. Многим западным компаниям, имеющим заводы в России, было удобно поставлять туда свой товар из нашей страны. «Но в текущей ситуации даже этот потенциал вызывает вопросы. Объемы экспорта поставок из России сейчас не растут, а скорее падают», — сказал Федяков.



Ключевыми странами-импортерами российской продукции в 2021 году стали Казахстан и Белоруссия, на которые пришлось порядка двух третей экспорта из России, оценил «Агроэкспорт». Казахстан импортировал 34,4 тыс. т соков на $20,8 млн, Белоруссия — 23,7 тыс. т ($14,9 млн). Россия также поставляла соки в Узбекистан, Армению и другие страны ближнего зарубежья. В свою очередь отгрузки в страны дальнего зарубежья сравнительно невелики: основными направлениями являются Монголия (1,2 тыс. т), Китай и США (по 0,8 тыс. т), Латвия (0,5 тыс. т).



Вице-президент по качеству воды и напитков Союза производителей соков Людмила Хомич, слова которой приводятся в обзоре «Агроэкспорта», отметила, что российский рынок соков в последние годы несколько вырос, в 2021 году он составил около 2,5 млрд л. «Особенно хороший потенциал показывает соковая продукция для детей раннего возраста, также растет сегмент СТМ — собственных марок торговых сетей. Важно, что большая часть потребляемой в России продукции — это продукция российских изготовителей, при этом наиболее популярным остается яблочный сок и смеси соков на его основе», — сказала она.



При этом около 32% всех потребляемых в России соков — импорт. В 2021 году объем ввоза достиг наибольших показателей за последние пять лет и составил 211,3 тыс. т на $335 млн. В натуральном выражении за 2017-2021 годы поставки выросли на 9,9%, в стоимостном — на 10,4%. Крупнейшими поставщиками соков в Россию по итогам 2021 года стали Китай (44,6 тыс. т), Бразилия (29,3 тыс. т) и Иран (27,2 тыс. т), говорится в обзоре «Агроэкспорта». Уровень самообеспеченности фруктовыми и овощными соками по итогам 2021 года составил 81,7% против 75,9% в 2017 году, а среднее потребление на душу населения достигло 4,7 л в год.



Согласно данным Международной ассоциации производителей фруктовых и овощных соков (IFU), объем мирового рынка соков в 2021 году составил 67,5 млрд т, в стоимостном выражении — 109,3 млрд евро. В последнее время потребление соковой продукции стагнировало или даже несколько снизилось в Северной Америке, Европе, Азии и Австралии, при этом страны Ближнего Востока и Африки демонстрировали устойчивый рост. По результатам 2021 года лидером по потреблению соковой продукции остается Северная Америка (14,8 млрд л), при этом эксперты считают, что в период до 2026 год наибольший рост категории следует ожидать в африканском регионе.

