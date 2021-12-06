PepsiCo вложила более 0,5 млрд рублей в производство соков

Компания заключила офсетный контракт с правительством Москвы на поставку детского питания до конца 2029-го «Агуша»

PepsiCo вложила более 500 млн руб. в производство детских соков под брендом «Агуша» на Лианозовском молочном комбинате. Производственная мощность нового процессного оборудования − 5 т в час, здесь будут выпускать пять наименований соков, сообщила компания. Это часть инвестиционного проекта PepsiCo общей стоимостью свыше 2 млрд руб. в рамках сотрудничества с правительством Москвы.



В мае 2020 года компания заключила с городом офсетный контракт на поставку до конца 2029-го детского питания под маркой «Агуша»: молока, соков, фруктового, овощного и мясного пюре, каши, творога, кефира, кисломолочных и сухих смесей. Для выполнения контракта PepsiCo расширяет и модернизирует производственные мощности на московских предприятиях «Вимм-Билль-Данн» - Лианозовском и Царицынском молочных комбинатах.



«Расширение производства позволит наладить выпуск продуктов питания, которые будут закупаться для молочных кухонь города. В течение восьми лет Москва приобретет десятки наименований продукции более чем на 30 млрд руб.», — уточнил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов (цитата по сайту мэра столицы).



Офсетные контракты — это инструмент государственно-частного партнерства. С одной стороны, они позволяют обеспечить город необходимой продукцией и привлечь в экономику инвестиции, с другой — дают предприятиям гарантированный спрос на товары.

Лианозовский молочный комбинат — крупнейшее в Восточной Европе предприятие по производству продуктов питания. 40 производственных линий завода выпускают более 140 видов продукции, включая как традиционные (молоко, кефир, творог сметана), так и современные молочные продукты (йогурты, творожки, функциональные молочные продукты). Ежедневно комбинат перерабатывает более 1 тыс. т сырого молока. По собственным данным компании, почти половина молочной продукции, продаваемой в Московской области и Москве — это продукция Лианозовского комбината.



PepsiCo - крупнейший в России производитель продуктов питания и напитков, по данным рейтингового агентства «РАЭКС-Аналитика». Компания является крупнейшим промышленным переработчиком картофеля и одним из крупнейших переработчиков сырого молока в стране. PepsiCo - один из ведущих производителей газированных, негазированных и энергетических напитков, соков и нектаров, чипсов и снеков, молочной продукции, детского питания, бутилированной воды.

