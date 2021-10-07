Производители соков предупредили о возможных перебоях в поставках

За 2020 год из КНР в Россию было поставлено более 87,8 тысяч тонн концентрированного яблочного сока Е. Разумный

Союз производителей соков, воды и напитков («Союзнапитки») предупредил о возможном срыве поставок соков. Это связано с тем, что в конце июля Роспотребнадзор уведомил ФТС о необходимости проводить обязательную проверку пищевой продукции из КНР на наличие пестицидов и ГМО, что может длиться две-три недели, но не уточнил перечень таможенных кодов и сроки проверок.



«Члены “Союзнапитки” уже столкнулись с проверками концентрированного яблочного сока, замороженных кусочков фруктов — несмотря на то, что, согласно товаросопроводительным документам, эти продукты являются сырьем для промышленной переработки, не предназначенным для продажи конечному потребителю и, соответственно, не подлежащим санитарноэпидемиологическому надзору», — говорится в письме президента союза Максима Новикова главе Роспотребнадзора Анне Поповой и главе ФТС Владимиру Булавину (есть в распоряжении «Агроинвестора»).



Отраслевой союз отмечает, что сложившаяся ситуация создает дополнительный барьер для ввоза сырья на территорию России и значительные экономические риски для всех участников торговой цепочки. Новиков объясняет, что некоторые товары требуют особых условий хранения (например, замороженные кусочки фруктов должны храниться при температуре -18° С), что при ожидании результатов экспертизы две-три недели не только значительно увеличивает издержки импортеров, но и ведет к риску разморозки сырья и порче всей партии.



В своем обращении Новиков просит Попову дополнить письмо в ФТС перечнем товаров с кодами, указать сроки проверок, а также освободить от процедуры поставщиков, имеющих сертификаты о прохождении соответствующего аудита. Представитель ФТС рассказал «Коммерсанту», что с 1 сентября рисковый подход к плодоовощной продукции и продуктам переработки овощей и фруктов из КНР, в том числе осмотр, применяется только к каждой двадцатой партии. Но источник издания отмечает, что по факту проблемы только участились.



Представитель «Союзнапитков» рассказал «Агроинвестору», что зависимость от импорта в производстве соков довольно серьезная. Например, только 30% сырья для производства яблочного сока отечественного производства, все остальное ввозится из-за рубежа. Китай — традиционно один из крупнейших поставщиков концентрированного яблочного сока на российский рынок. По данным ФТС, только за 2020 год из КНР в Россию было поставлено более 87,8 тыс. т концентрированного яблочного сока. «Мы рассчитываем оперативно уладить ситуацию с Роспотребнадзором для возобновления стабильной работы», — заключил представитель союза.



Обязательная проверка пищевой продукции из КНР грозит производителям соков нарушением цепочки поставок и порчей сырья, которое должно постоянно находиться в контейнерах-рефрижераторах, говорит директор по коммуникациям PepsiCo Россия Александр Костиков. По его словам, если в порту контейнер стоит две-три недели, то есть риск, что его неправильно подключат, и сырье разморозится и просто пропадет.



Костиков уточняет, что PepsiCo уже столкнулась со сложностями из-за новых требований: несколько контейнеров из КНР задерживаются, что повлекло за собой дополнительные расходы для хранения этой продукции, но порчи сырья не было. «“Союзнапитки” просит дать дополнительные разъяснения, отделив зерна от плевел: возможно, продукцию, которая предназначена для конечного потребителя, и нужно как-то проверять, а замороженное сырье для дальнейшей переработки этого не требует», — считает Костиков.​



После введения в 2014 году продуктового эмбарго найти замену ингредиентам из Китая в принципе невозможно, рассказал «Коммерсанту» представитель крупного производителя. Костиков также говорит, что быстро найти альтернативу китайскому сырью невозможно. «Да и незачем его менять: сырье — хорошее, поставщики — проверенные, все связи налаживались годами», — прокомментировал он «Агроинвестору». С учетом того, что для повышения эффективности компании стремятся работать с минимальными запасами, есть риски перебоев производства, предупреждает, предупреждает собеседник «Коммерсанта». Другой источник издания говорит, что проблемы начались с конца августа. Собеседник газеты оценивает издержки от простоя одного контейнера на две-три недели в 1,5-2 млн руб.

