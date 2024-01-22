«Агроэкспорт» оценит последствия законопроекта США о снижении зависимости от российского продовольствия

В этом сезоне доля России в глобальной торговле пшеницей может увеличиться до 25% flickr.com

Центр «Агроэкспорт» при Минсельхозе оценивает возможные последствия законопроекта No Russian Agricultural Act, принятого Палатой представителей Конгресса США, для экспорта российских сельскохозяйственных товаров. Об этом говорится в письме руководителя «Агроэкспорта» Дмитрия Краснова от 18 января, копия которого есть у «Коммерсанта». Источник на рынке сообщил изданию, что письмо также было отправлено отраслевым ассоциациям. «Агроэкспорт» просит их предоставить свою позицию по законопроекту до 26 января.



Согласно информации на сайте Конгресса, No Russian Agricultural Act обязывает Министерство финансов США через своих представителей в международных финансовых институтах поддерживать инвестиции в проекты, направленные на уменьшение зависимости других стран от сельскохозяйственных товаров из России, особенно зерна и удобрений. Также законопроект предписывает обеспечивать устойчивость мировых поставок зерна и стимулировать частные инвестиции в проекты. К 16 января документ был передан в комитет по международным отношениям Сената США.



Научный сотрудник Центра агропродовольственной политики ИПЭИ РАНХиГС Денис Терновский сказал «Агроинвестору», что аграрный экспорт был выведен из-под прямого действия санкций для недопущения глобального ценового кризиса, который в первую очередь ударил бы по странам с низким уровнем доходов при резком сокращении поставок российского продовольствия. Предлагаемые меры, исходя их текста документа, предполагают постепенное замещение российских товаров, что не так травматично для мирового рынка, но в то же время плохо для российских производителей и экспортеров, отметил он.



По словам Терновского, реальное влияние таких предложений на российский экспорт пока не вполне ясно, как и их техническая реализация. «Несмотря на это, к рискам ограничений российского агарного экспорта нужно отнестись серьезно, их влияние на АПК может быть гораздо более сильным, чем влияние сложностей с импортом ресурсов», — считает Терновский. Минсельхоз ранее оценивал объем экспорта продовольствия из России в 2023 году в $45 млрд. Значительные доли в структуре поставок занимают зерно, растительные масла, рыба и морепродукты.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько сказал «Коммерсанту», что российское продовольствие до сих пор не стало объектом прямых санкций, но принятие нового законопроекта может стать первым сигналом вероятного изменения ситуации. Пока инициатива находится на ранней стадии, но уже «может рассматриваться как рекомендация не иметь дело с продукцией из России», говорит он, а ключевые покупатели российского продовольствия встроены в мировую финансовую систему. Директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов отметил, что страны-импортеры российского зерна не зависят от международных финансовых институтов вроде Всемирного банка и Международного валютного фонда. Невозможно поддержать строительство, к примеру, зернового терминала с гарантиями, что тот не будет переваливать пшеницу из России, приводит его слова «Коммерсантъ».



Глава МИД Франции Стефан Сежурне в интервью газете Le Parisien в эти выходные отметил, что отказ ЕС от дальнейшей поддержки Украины в конфликте с Россией грозит ростом доли российской пшеницы на мировом рынке. По оценкам ИКАР, в этом сезоне доля нашей стране в глобальной торговле пшеницей может увеличиться до 25% против 22% сезоном ранее. Долю ЕС в этом сезоне ИКАР оценивает в 11%, США и Канады совместно — в 20%, общую долю Австралии, Аргентины и Украины — в 22%.

