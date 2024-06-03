Минсельхоз: Россия будет искать другие рынка сбыта из-за повышения пошлин ЕС

Запретительные пошлины начнут действовать с 1 июля С. Петров

После одобрения ЕС повышенных пошлин на российскую сельхозпродукцию, Россия будет активно искать альтернативные рынки сбыта, пишет ТАСС со ссылкой на главу Минсельхоза Оксану Лут. Она отметила, что в основном Россия поставляла в ЕС товары масложирового сектора. Кроме того, в прошлом году были экспортированы значительные объемы твердой пшеницы, особенно в Италию для производства макаронных изделий.



Лут подчеркнула, что Россия продолжает придерживаться гуманитарной политики. «Если людям нужна еда, будем поставлять еду. Если ЕС не хочет кормить своих жителей, значит, это их выбор, — отметила она. — С точки зрения экспорта мы будем искать другие рынки сбыта, мы готовились к этой ситуации, она для нас не является каким-то сюрпризом, дорожные карты о том, как мы будем двигаться дальше, у нас есть». Лут также отметила, что альтернативные рынки — это все ключевые партнеры России, куда можно увеличить объемы поставок.



Научный сотрудник Центра агропродовольственной политики ИПЭИ РАНХиГС Денис Терновский считает, что ситуация с запретительными пошлинами на импорт российского зерна в ЕС не выглядит критичной. «Объемы поставок туда и так были невелики. И для ЕС, и для России были заметны поставки твердой пшеницы, но в последний год они и так были ограничены запретом на экспорт с российской стороны. Так что и покупатели, и продавцы уже приспособились к этой ситуации», — прокомментировал аналитик «Агроинвестору». По его словам, сложнее складывается ситуация для российских экспортеров продуктов переработки масличных, главным образом шрота и жмыха, так как для российского подсолнечного шрота и жмыха рынок ЕС являлся крупнейшим. Ситуацию сглаживает доминирование российских производителей на третьем по значимости мировом рынке — Турции, и активный выход на крупнейший мировой рынок Китая, добавил Терновский.



В конце мая совет ЕС принял решение увеличить пошлины на зерно, масличные культуры и продукцию их переработки из России и Белоруссии до уровней, делающих импорт этих товаров практически невозможным. Мера также затронет горох и мелассированный свекловичный жом. Пошлины могут быть увеличены до 95 евро за тонну или до 50% от стоимости товара в зависимости от типа продукции. Это решение вступит в силу с 1 июля. В сообщении Совета ЕС отмечается, что данное постановление фактически прекратит импорт указанных продуктов из России и Беларуси.



Исполнительный заместитель председателя Еврокомиссии по вопросам торговли Валдис Домбровскис ранее отмечал, что повышение пошлин является необходимым и своевременным шагом. Он указывал, что до этого импорт зерна и зерновых продуктов из России и Беларуси на рынок ЕС облагался низкими тарифами или вообще не облагался пошлинами, и объем поставок из этих стран значительно увеличился к 2023 году. Резкое повышение тарифов сделает импорт этой продукции невыгодным. Экспорт российского зерна в страны Евросоюза вырос с 960 тыс. т в 2022 году до 1,5 млн т в 2023 году, по данным Еврокомиссии.



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