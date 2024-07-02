Ведомства обсуждают корректировку налога на добычу сырья для минеральных удобрений

Общая сумма дополнительных поступлений от НДПИ и акциза на газ с 2025 года должна оставаться на ранее запланированном ведомствами уровне Е. Егоров

Профильные министерства готовы внести корректировку в формулу расчета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для производителей минеральных удобрений и параметры акциза на газ для производителей аммиака. Об этом «Интерфаксу» сообщили три источника, знакомые с обсуждением изменений в налоговом законодательстве. По их информации, в результате диалога с представителями бизнеса формула расчета НДПИ на калийную и фосфатную руду была полностью пересмотрена. Однако общая сумма дополнительных поступлений от НДПИ и акциза на газ с 2025 года должна оставаться на ранее запланированном ведомствами уровне. По словам одного из источников агентства, речь идет о сумме около 90 млрд руб. в год. Другой собеседник утверждает, что это оценка Минэкономразвития, тогда как цифры Минфина немного отличаются.



В новой формуле НДПИ отсутствует фиксированный рентный коэффициент, но вводятся коэффициенты, зависящие от экспортных котировок сырья (для калия — на FOB Балтика, для фосфатной руды — на FOB Марокко) и учитывающие процент содержания полезного вещества в добытой руде. Эти коэффициенты умножаются на базовую ставку — 3% для калийной руды и 4% для фосфатов.



Также предусмотрена надбавка к НДПИ, которая начинает действовать при цене калия более $300 за тонну и фосфатной руды свыше $200 за тонну. От превышения этой цены НДПИ предлагается взимать по ставке 7% для калийной и 12% для фосфатной руды. Что касается акциза на газ, закупаемый для производства аммиака, то предлагается ввести формулу, связанную с экспортными котировками карбамида на Балтике (вместо фиксированной ставки из предыдущей версии налоговых поправок). В базовом варианте это значение умножается на ставку 6,5%, а при превышении цены $300 за тонну предусмотрена дополнительная плата к НДПИ, взимаемая по ставке 12%.



В начале июня правительство внесло в Госдуму предложения по внесению изменений в Налоговый кодекс. Согласно инициативе, с 1 января 2025 года было запланировано введение акциза на газ для производства аммиака в размере 2,4 тыс. руб. за 1 тыс. кубометров, а также увеличение НДПИ на сырье для производства удобрений. Для калийной руды предлагалось установить рентный коэффициент в размере 8,8, для фосфатов — увеличить его с 7 до 15,5.



Также было выделено специальное положение для руды, добываемой Ковдорским ГОКом «ЕвроХима», который производит не только апатитовый концентрат, но и железорудный и бадделеитовый концентраты. Для апатит-штафелитовых руд предлагалось увеличить ставки НДПИ с 82 руб. до 90 руб. за тонну, для апатит-магнетитовых руд — с 207 руб. до 218 руб. за тонну, для маложелезистых апатитовых руд — со 132 руб. до 145 руб. за тонну. В новой версии предложенных изменений для этих видов руды предусмотрена формула, аналогичная формуле для других видов фосфатного сырья, пояснил один из источников «Интерфакса». Согласно законопроекту, с отрасли минеральных удобрений планировалось собирать дополнительно 25,2 млрд руб. в год за счет увеличения НДПИ, за счет акциза на газ — еще 43,4 млрд руб.



В начале июня глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев говорил, что объединение ведет консультации с властями по увеличению налоговой нагрузки на отрасль. По его словам, сейчас НДПИ и так высокий, что негативно влияет на развитие рудно-сырьевой базы и на принятие инвестиционных решений по новым горно-капитальным проектам. За прошедшие четыре года НДПИ уже дважды повышался — в 2020 и 2021 годах, в общей сложности налоговая нагрузка на отрасль выросла в семь раз, напоминал Гурьев. Сейчас налог составляет 28% от себестоимости добытой руды и является одним из самых высоких в мире для производителей фосфатного сырья, подчеркивал он.



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