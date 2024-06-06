Производители минудобрений предлагают отказаться от квотирования их экспорта

В 2023 году 75% поставок российских удобрений пришлось на дружественные страны «Уралкалий»

Российская ассоциация производителей удобрений (РАПУ) предлагает отказаться от квотирования экспорта минеральных удобрений и установить разрешительный порядок их вывоза путем лицензирования. Об этом глава РАПУ Андрей Гурьев сказал в ходе Петербургского международного экономического форума, пишет ТАСС. По его словам, это один из важных отраслевых вопросов, и для отмены квотирования есть все основания.



Платежеспособный спрос российского АПК удовлетворяется полностью, дефицита минудобрений на внутреннем рынке нет, а мировые цены на них значительно снизились по сравнению с пиком 2022 года. При этом средние цены российских производителей для отечественного агросектора ниже цен продаж на экспорт: например, в апреле карбамид был на 13% дешевле, аммофос и NPK — на 17%, аммиачная селитра — на 27%, привел данные Гурьев. «Продление квот затрудняет планирование производства и загрузку действующих и вводимых производственных мощностей», — отметил он.



В конце апреля в рамках поручения президента правительство приняло решение продлить квоты на вывоз из России минеральных удобрений. Они будут действовать с 1 июня по 30 ноября 2024 года. Принятое решение направлено на поддержание достаточных объемов удобрений на внутреннем рынке и обеспечение продовольственной безопасности страны, говорилось в сообщении кабмина. Общий объем экспортной квоты составит свыше 19,7 млн т, в том числе для азотных удобрений — более 12,4 млн т, для сложных — около 7,3 млн т. Аналогичные меры были приняты в ноябре 2023 года: на период с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024-го были продлены нетарифные ограничения на вывоз минеральных удобрений. Общий объем квоты составил 16,9 млн т.



По прогнозу РАПУ, в этом году экспорт удобрений может обновить рекорд 2021 года. Тогда он составил 18,9 млн т в действующем веществе (д.в.), согласно инфографике на сайте ассоциации. По данным Росстата и Минпромторга, в физическом весе отгрузки в 2021-м были на уровне 37,5 млн т, однако в 2022 году они сократились до 33,2 млн т за счет снижения поставок в недружественные страны, в прошлом году вывоз был на уровне 33,9 млн т. По словам Гурьева, которого цитирует ТАСС, в 2023 году 75% экспорта российских удобрений пришлось на дружественные страны. При этом поставки в Индию выросли в 1,5 раза, до 5,4 млн т, в Бразилию — почти на 20%, до рекордных 9,4 млн т, отгрузки в страны Африки за пять лет удвоились и в прошлом году достигли 1,6 млн т.



Вместе с тем, экспорт в страны Европы и Северной Америки, который в 2022 году упал на 26%, в 2023-м незначительно вырос за счет карбамида. Однако суммарные поставки в эти регионы меньше, чем они были в 2020—2021 годах, обратил внимание Гурьев. По его словам, в том числе это связано с «самосанкциями» этих государств — запрета на использование российских удобрений. В целом доля России на мировом рынке минеральных удобрений составляет 18%, то есть каждая шестая тонна импортируется из нашей страны, добавил Гурьев. В целом сейчас темп экспорта восстановился до уровня рекордного 2021 года.



При этом РАПУ не раз подчеркивала, что неизменным стратегическим приоритетом для индустрии минеральных удобрений является российский АПК, который за последнее десятилетие увеличил потребление в 2,5 раза. С начала этого года аграрии приобрели 3,3 млн т д.в. минеральных удобрений, спрос для проведения весенних полевых работ в 3,2 млн т д.в. обеспечен полностью, сообщала РАПУ в конце мая. По оценкам Минсельхоза, прогнозная потребность отечественного АПК в минеральных удобрениях на весь 2024 год составляет 5,45 млн т д.в.



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